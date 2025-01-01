DocumentationSections
IEqualityComparer<T>

IEqualityComparer<T> est une interface pour implémenter une classe générique qui compare 2 objets de type T.

Description

L'interface IEqualityComparer<T> définit les méthodes pour calculer le code de hashage d'un objet de type T et pour vérifier si 2 objets de type T sont égaux.

Déclaration

   template<typename T>
   interface IEqualityComparer

Fichier header

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  IEqualityComparer

Descendants directs

CDefaultEqualityComparer

Méthodes de classe

Méthode

Description

Equals

Compare 2 valeurs de type T

HashCode

Calcule la valeur du code de hashage suivant l'objet de type T