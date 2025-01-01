IEqualityComparer<T>

IEqualityComparer<T> est une interface pour implémenter une classe générique qui compare 2 objets de type T.

Description

L'interface IEqualityComparer<T> définit les méthodes pour calculer le code de hashage d'un objet de type T et pour vérifier si 2 objets de type T sont égaux.

Déclaration

template<typename T>

interface IEqualityComparer

Fichier header

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Hiérarchie d'Héritage IEqualityComparer Descendants directs CDefaultEqualityComparer

Méthodes de classe