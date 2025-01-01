Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesIEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T> est une interface pour implémenter une classe générique qui compare 2 objets de type T.
Description
L'interface IEqualityComparer<T> définit les méthodes pour calculer le code de hashage d'un objet de type T et pour vérifier si 2 objets de type T sont égaux.
Déclaration
template<typename T>
Fichier header
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>
Hiérarchie d'Héritage
IEqualityComparer
Descendants directs