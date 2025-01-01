DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCLinkedList<T> 

CLinkedList<T>

CLinkedList<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.

Description

La classe CLinkedList<T> est une implémentation de la liste dynamique doublement chaînée de données de type T. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les doublement chaînée, tel que l'ajout, la suppression, la recherche d'éléments, etc.

Déclaration

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

Fichier header

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      CLinkedList

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute un élément dans une liste chaînée

AddAfter

Ajoute un élément dans la liste chaînée après le noeud spécifié

AddBefore

Ajoute un élément dans la liste chaînée avant le noeud spécifié

AddFirst

Ajoute un élément au début de la liste chaînée

AddLast

Ajoute un élément à la fin de la liste chaînée

Count

Retourne le nombre d'éléments dans la liste chaînée

Head

Retourne un pointeur sur le premier noeud de la liste chaînée

First

Retourne un pointeur sur le premier noeud de la liste chaînée

Last

Retourne un pointeur vers le dernier noeud de la liste chaînée.

Contains

Détermine si la liste chaînée contient un élément ayant la valeur spécifiée.

CopyTo

Copie tous les éléments de la liste chaînée dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments d'une liste chaînée.

Remove

Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la liste chaînée

RemoveFirst

Supprime le premier élément de la liste chaînée

RemoveLast

Supprime le dernier élément de la liste chaînée

Find

Recherche la première occurrence de la valeur spécifiée dans la liste chaînée

FindLast

Recherche la dernière occurrence de la valeur spécifiée dans la liste chaînée
