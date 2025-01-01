CLinkedList<T>

CLinkedList<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.

Description

La classe CLinkedList<T> est une implémentation de la liste dynamique doublement chaînée de données de type T. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les doublement chaînée, tel que l'ajout, la suppression, la recherche d'éléments, etc.

Déclaration

template<typename T>

class CLinkedList : public ICollection<T>

Fichier header

#include <Generic\LinkedList.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection CLinkedList

Méthodes de classe