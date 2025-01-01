- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
CLinkedList<T>
CLinkedList<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.
Description
La classe CLinkedList<T> est une implémentation de la liste dynamique doublement chaînée de données de type T. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les doublement chaînée, tel que l'ajout, la suppression, la recherche d'éléments, etc.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
CLinkedList
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Ajoute un élément dans une liste chaînée
|
Ajoute un élément dans la liste chaînée après le noeud spécifié
|
Ajoute un élément dans la liste chaînée avant le noeud spécifié
|
Ajoute un élément au début de la liste chaînée
|
Ajoute un élément à la fin de la liste chaînée
|
Retourne le nombre d'éléments dans la liste chaînée
|
Retourne un pointeur sur le premier noeud de la liste chaînée
|
Retourne un pointeur sur le premier noeud de la liste chaînée
|
Retourne un pointeur vers le dernier noeud de la liste chaînée.
|
Détermine si la liste chaînée contient un élément ayant la valeur spécifiée.
|
Copie tous les éléments de la liste chaînée dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié
|
Supprime tous les éléments d'une liste chaînée.
|
Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la liste chaînée
|
Supprime le premier élément de la liste chaînée
|
Supprime le dernier élément de la liste chaînée
|
Recherche la première occurrence de la valeur spécifiée dans la liste chaînée
|
Recherche la dernière occurrence de la valeur spécifiée dans la liste chaînée