CStack<T>
CStack<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.
Description
La classe CStack<T> est une collection dynamique de données de type T, organisée comme une pile opérant selon le principe LIFO (last in, first out).
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\Stack.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
CStack
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Ajoute un élément sur une pile
|
Retourne le nombre d'éléments dans la pile
|
Détermine si une pile contient un élément ayant la valeur spécifiée
|
Définit la capacité d'une pile au nombre actuel d'éléments
|
Copie tous les éléments d'une pile dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié
|
Supprime tous les éléments d'une pile
|
Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la pile
|
|
Retourne le premier élément d'une pile sans l'enlever
|
Retourne le premier élément de la pile et l'enlève