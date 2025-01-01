DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCStack<T> 

CStack<T>

CStack<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.

Description

La classe CStack<T> est une collection dynamique de données de type T, organisée comme une pile opérant selon le principe LIFO (last in, first out).

Déclaration

   template<typename T>
   class CStack : public ICollection<T>

Fichier header

   #include <Generic\Stack.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      CStack

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute un élément sur une pile

Count

Retourne le nombre d'éléments dans la pile

Contains

Détermine si une pile contient un élément ayant la valeur spécifiée

TrimExcess

Définit la capacité d'une pile au nombre actuel d'éléments

CopyTo

Copie tous les éléments d'une pile dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments d'une pile

Remove

Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la pile

Push

Ajoute un élément sur une pile

Peek

Retourne le premier élément d'une pile sans l'enlever

Pop

Retourne le premier élément de la pile et l'enlève
