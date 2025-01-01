CStack<T>

CStack<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.

Description

La classe CStack<T> est une collection dynamique de données de type T, organisée comme une pile opérant selon le principe LIFO (last in, first out).

Déclaration

template<typename T>

class CStack : public ICollection<T>

Fichier header

#include <Generic\Stack.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection CStack

Méthodes de classe