Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedMap<TKey, TValue> 

CSortedMap<TKey,TValue> est une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey,TValue>.

Description

La classe CSortedMap<TKey,TValue> est une implémentation d'une table de hashage dynamique dont les données sont stockées sous forme de paires clé/valeur, triées par la clé et prenant en compte le besoin d'unicité de la clé. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec une table de hashage, tel que l'accès à une valeur par sa clé, la recherche et la suppression du paire clé/valeur, etc.

Déclaration

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Fichier header

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute une paire clé/valeur dans la table de hashage

Count

Retourne le nombre d'éléments dans la table de hashage triée.

Contains

Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur spécifiée

ContainsKey

Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la clé spécifiée

ContainsValue

Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la valeur spécifiée

Comparer

Retourne un pointeur sur l'interface IComparer<T>, utilisé pour organiser une table de hashage triée.

CopyTo

Copie toutes les paires clé/valeur de la table de hashage triée vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments de la table de hashage triée

Remove

Supprime la première occurrence de la paire clé/valeur de la table de hashage triée

TryGetValue

Retourne l'élément ayant la clé spécifiée dans un set trié

TrySetValue

Change une paire clé/valeur avec la clé spécifiée dans la table de hashage triée
Add