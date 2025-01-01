CSortedMap<TKey, TValue>
CSortedMap<TKey,TValue> est une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey,TValue>.
Description
La classe CSortedMap<TKey,TValue> est une implémentation d'une table de hashage dynamique dont les données sont stockées sous forme de paires clé/valeur, triées par la clé et prenant en compte le besoin d'unicité de la clé. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec une table de hashage, tel que l'accès à une valeur par sa clé, la recherche et la suppression du paire clé/valeur, etc.
Déclaration
template<typename TKey, typename TValue>
Fichier header
#include <Generic\SortedMap.mqh>
Hiérarchie d'Héritage
CSortedMap
Méthodes de classe
Méthode
Description
Ajoute une paire clé/valeur dans la table de hashage
Retourne le nombre d'éléments dans la table de hashage triée.
Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur spécifiée
Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la clé spécifiée
Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la valeur spécifiée
Retourne un pointeur sur l'interface IComparer<T>, utilisé pour organiser une table de hashage triée.
Copie toutes les paires clé/valeur de la table de hashage triée vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié
Supprime tous les éléments de la table de hashage triée
Supprime la première occurrence de la paire clé/valeur de la table de hashage triée
Retourne l'élément ayant la clé spécifiée dans un set trié
Change une paire clé/valeur avec la clé spécifiée dans la table de hashage triée