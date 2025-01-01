CSortedMap<TKey, TValue>

CSortedMap<TKey,TValue> est une classe générique qui implémente l'interface IMap<TKey,TValue>.

Description

La classe CSortedMap<TKey,TValue> est une implémentation d'une table de hashage dynamique dont les données sont stockées sous forme de paires clé/valeur, triées par la clé et prenant en compte le besoin d'unicité de la clé. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec une table de hashage, tel que l'accès à une valeur par sa clé, la recherche et la suppression du paire clé/valeur, etc.

Déclaration

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Fichier header

#include <Generic\SortedMap.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection IMap CSortedMap

Méthodes de classe