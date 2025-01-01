ISet<T>

ISet<T> est une interface pour implémenter les sets de données génériques.

Description

L'interface ISet fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.

Déclaration

template<typename T>

interface ISet : public ICollection<T>

Fichier header

#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection ISet Descendants directs CHashSet, CSortedSet

Méthodes de classe