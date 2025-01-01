- ExceptWith
ISet<T>
ISet<T> est une interface pour implémenter les sets de données génériques.
Description
L'interface ISet fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
ISet
Descendants directs
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Effectue l'opération de différence entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'opération d'intersection entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'opération de différence symétrique entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'union entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Détermine si le set actuel est un vrai sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel est un vrai sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel est un sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel est un sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié