Référence MQL5 ISet<T> 

ISet<T>

ISet<T> est une interface pour implémenter les sets de données génériques.

Description

L'interface ISet fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.

Déclaration

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

Fichier header

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      ISet

Descendants directs

CHashSet, CSortedSet

Méthodes de classe

Méthode

Description

ExceptWith

Effectue l'opération de différence entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

IntersectWith

Effectue l'opération d'intersection entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

SymmetricExceptWith

Effectue l'opération de différence symétrique entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

UnionWith

Effectue l'union entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

IsProperSubsetOf

Détermine si le set actuel est un vrai sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsProperSupersetOf

Détermine si le set actuel est un vrai sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsSubsetOf

Détermine si le set actuel est un sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsSupersetOf

Détermine si le set actuel est un sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

Overlaps

Détermine si le set actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié

SetEquals

Détermine si le set actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié