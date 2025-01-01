Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T> est une classe d'aide utilisée dans l'implémentation de la classe CRedBlackTree<T>.
Description
La classe CRedBlackTreeNode<T> représente un noeud de CRedBlackTree<T>. Les méthodes de navigation dans l'arbre sont implémentées dans la classe.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Retourne et définit la valeur d'un noeud
|
Retourne et définit un pointeur vers le noeud parent
|
Retourne et définit un pointeur vers le noeud à gauche
|
Retourne et définit un pointeur vers le noeud à droite
|
Retourne et définit la couleur d'un noeud
|
Détermine si le noeud spécifié est une feuille
|
Crée un nouveau noeud noir sans parent ni enfant, et retourne un pointeur sur ce noeud