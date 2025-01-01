CRedBlackTreeNode<T>

CRedBlackTreeNode<T> est une classe d'aide utilisée dans l'implémentation de la classe CRedBlackTree<T>.

Description

La classe CRedBlackTreeNode<T> représente un noeud de CRedBlackTree<T>. Les méthodes de navigation dans l'arbre sont implémentées dans la classe.

Déclaration

template<typename T>

class CRedBlackTreeNode

Fichier header

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Méthodes de classe