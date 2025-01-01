DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCRedBlackTreeNode<T> 

CRedBlackTreeNode<T>

CRedBlackTreeNode<T> est une classe d'aide utilisée dans l'implémentation de la classe CRedBlackTree<T>.

Description

La classe CRedBlackTreeNode<T> représente un noeud de CRedBlackTree<T>. Les méthodes de navigation dans l'arbre sont implémentées dans la classe.

Déclaration

   template<typename T>
   class CRedBlackTreeNode

Fichier header

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Méthodes de classe

Méthode

Description

Value

Retourne et définit la valeur d'un noeud

Parent

Retourne et définit un pointeur vers le noeud parent

Left

Retourne et définit un pointeur vers le noeud à gauche

Right

Retourne et définit un pointeur vers le noeud à droite

Color

Retourne et définit la couleur d'un noeud

IsLeaf

Détermine si le noeud spécifié est une feuille

CreateEmptyNode

Crée un nouveau noeud noir sans parent ni enfant, et retourne un pointeur sur ce noeud