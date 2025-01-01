IMap<TKey, TValue>

IMap<TKey, TValue> est une interface pour implémenter des collections génériques de paires clé/valeur.

Description

L'interface IMap<TKey, TValue> définit les méthodes de base pour travailler avec les collections dont les données sont stockées sous forme de paires clé/valeur.

Déclaration

template<typename TKey, typename TValue>

interface IMap : public ICollection<TKey>

Fichier header

#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection IMap Descendants directs CHashMap, CSortedMap

Méthodes de classe