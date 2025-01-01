IMap<TKey, TValue>
IMap<TKey, TValue> est une interface pour implémenter des collections génériques de paires clé/valeur.
Description
L'interface IMap<TKey, TValue> définit les méthodes de base pour travailler avec les collections dont les données sont stockées sous forme de paires clé/valeur.
Déclaration
template<typename TKey, typename TValue>
Fichier header
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
Hiérarchie d'Héritage
IMap
Descendants directs
Méthodes de classe
Méthode
Description
Ajoute une paire clé/valeur dans une collection
Détermine si une collection contient la paire clé/valeur avec la clé spécifiée
Supprime la première occurrence de la paire clé/valeur d'une collection
Retourne l'élément ayant la clé spécifiée d'une collection
Change la valeur d'une paire clé/valeur dans une collection ayant la clé spécifiée
Copie toutes les paires clé/valeur d'une collection vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié