DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesIMap<TKey,TValue> 

IMap<TKey, TValue>

IMap<TKey, TValue> est une interface pour implémenter des collections génériques de paires clé/valeur.

Description

L'interface IMap<TKey, TValue> définit les méthodes de base pour travailler avec les collections dont les données sont stockées sous forme de paires clé/valeur.

Déclaration

   template<typename TKey, typename TValue>
   interface IMap : public ICollection<TKey>

Fichier header

   #include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      IMap

Descendants directs

CHashMap, CSortedMap

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute une paire clé/valeur dans une collection

Contains

Détermine si une collection contient la paire clé/valeur avec la clé spécifiée

Remove

Supprime la première occurrence de la paire clé/valeur d'une collection

TryGetValue

Retourne l'élément ayant la clé spécifiée d'une collection

TrySetValue

Change la valeur d'une paire clé/valeur dans une collection ayant la clé spécifiée

CopyTo

Copie toutes les paires clé/valeur d'une collection vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié
Add