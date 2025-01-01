DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCHashSet<T> 

CHashSet<T>

CHashSet<T> est une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>.

Description

La classe CHashSet<T> est une implémentation de l'ensemble (set) dynamique et non ordonné de données de type T, avec l'unicité de chaque valeur. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets et toutes les opérations liées, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.

Déclaration

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

Fichier header

   #include <Generic\HashSet.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      ISet

          CHashSet

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute un élément dans un set

Count

Retourne le nombre d'éléments d'un set

Comparer

Détermine si un set contient un élément ayant la valeur spécifiée

Contains

Retourne un pointeur sur l'interface IEqualityComparer<T>, utilisé pour organiser un set

TrimExcess

Définit la capacité d'un set au nombre actuel d'éléments, libérant ainsi la mémoire non utilisée.

CopyTo

Copie tous les éléments d'un set dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments d'un set

Remove

Supprime l'élément spécifié d'un set

ExceptWith

Effectue l'opération de différence entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

IntersectWith

Effectue l'opération d'intersection entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

SymmetricExceptWith

Effectue l'opération de différence symétrique entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

UnionWith

Effectue l'union entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)

IsProperSubsetOf

Détermine si le set actuel est un vrai sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsProperSupersetOf

Détermine si le set actuel est un vrai sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsSubsetOf

Détermine si le set actuel est un sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

IsSupersetOf

Détermine si le set actuel est un sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié

Overlaps

Détermine si le set actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié

SetEquals

Détermine si le set actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié
Add