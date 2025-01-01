CHashSet<T>

CHashSet<T> est une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>.

Description

La classe CHashSet<T> est une implémentation de l'ensemble (set) dynamique et non ordonné de données de type T, avec l'unicité de chaque valeur. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets et toutes les opérations liées, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.

Déclaration

template<typename T>

class CHashSet : public ISet<T>

Fichier header

#include <Generic\HashSet.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection ISet CHashSet

Méthodes de classe