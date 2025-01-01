- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
CHashSet<T>
CHashSet<T> est une classe générique qui implémente l'interface ISet<T>.
Description
La classe CHashSet<T> est une implémentation de l'ensemble (set) dynamique et non ordonné de données de type T, avec l'unicité de chaque valeur. Cette classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les sets et toutes les opérations liées, telles que : l'union et l'intersection des sets, la définition de sous-ensembles stricts et non stricts, etc.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
CHashSet
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Ajoute un élément dans un set
|
Retourne le nombre d'éléments d'un set
|
Détermine si un set contient un élément ayant la valeur spécifiée
|
Retourne un pointeur sur l'interface IEqualityComparer<T>, utilisé pour organiser un set
|
Définit la capacité d'un set au nombre actuel d'éléments, libérant ainsi la mémoire non utilisée.
|
Copie tous les éléments d'un set dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié
|
Supprime tous les éléments d'un set
|
Supprime l'élément spécifié d'un set
|
Effectue l'opération de différence entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'opération d'intersection entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'opération de différence symétrique entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Effectue l'union entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau)
|
Détermine si le set actuel est un vrai sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel est un vrai sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel est un sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel est un sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié
|
Détermine si le set actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié