CRedBlackTree<T>
CRedBlackTree<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.
Description
La classe CRedBlackTree<T> est une implémentation de l'arbre dynamique rouge et noir dont les noeuds stockent des données de type T. La classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les arbres bicolors, telles que l'ajout, la suppression, la recherche des valeurs minimum et maximum, etc.
Déclaration
|
template<typename T>
Fichier header
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
|
Hiérarchie d'Héritage
CRedBlackTree
Méthodes de classe
|
Méthode
|
Description
|
Ajoute un élément à un arbre rouge et noir
|
Retourne un pointeur vers la racine de l'arbre rouge et noir
|
Retourne le nombre d'éléments de l'arbre rouge et noir
|
Détermine si l'arbre rouge et noir contient un élément ayant la valeur spécifiée
|
Retourne un pointeur vers l'interface IComparer<T> utilisé pour organiser un arbre rouge et noir
|
Retourne l'élément minimum d'un arbre rouge et noir
|
Retourne l'élément maximum d'un arbre rouge et noir
|
Copie tous les éléments d'un arbre rouge et noir dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié
|
Supprime tous les éléments d'un arbre rouge et noir
|
Supprime l'occurrence de l'élément spécifié dans un arbre rouge et noir
|
Supprime un élément ayant la valeur minimum d'un arbre rouge et noir
|
Supprime un élément ayant la valeur maximum d'un arbre rouge et noir
|
Recherche l'occurence d'une valeur spécifiée dans un arbre rouge et noir
|
Recherche un élément ayant la valeur maximum dans un arbre rouge et noir
|
Recherche un élément ayant la valeur minimum dans un arbre rouge et noir