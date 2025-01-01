DocumentationSections
CRedBlackTree<T>

CRedBlackTree<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.

Description

La classe CRedBlackTree<T> est une implémentation de l'arbre dynamique rouge et noir dont les noeuds stockent des données de type T. La classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les arbres bicolors, telles que l'ajout, la suppression, la recherche des valeurs minimum et maximum, etc.

Déclaration

   template<typename T>
   class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Fichier header

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Hiérarchie d'Héritage

  ICollection

      CRedBlackTree

Méthodes de classe

Méthode

Description

Add

Ajoute un élément à un arbre rouge et noir

Root

Retourne un pointeur vers la racine de l'arbre rouge et noir

Count

Retourne le nombre d'éléments de l'arbre rouge et noir

Contains

Détermine si l'arbre rouge et noir contient un élément ayant la valeur spécifiée

Comparer

Retourne un pointeur vers l'interface IComparer<T> utilisé pour organiser un arbre rouge et noir

TryGetMin

Retourne l'élément minimum d'un arbre rouge et noir

TryGetMax

Retourne l'élément maximum d'un arbre rouge et noir

CopyTo

Copie tous les éléments d'un arbre rouge et noir dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié

Clear

Supprime tous les éléments d'un arbre rouge et noir

Remove

Supprime l'occurrence de l'élément spécifié dans un arbre rouge et noir

RemoveMin

Supprime un élément ayant la valeur minimum d'un arbre rouge et noir

RemoveMax

Supprime un élément ayant la valeur maximum d'un arbre rouge et noir

Find

Recherche l'occurence d'une valeur spécifiée dans un arbre rouge et noir

FindMax

Recherche un élément ayant la valeur maximum dans un arbre rouge et noir

FindMin

Recherche un élément ayant la valeur minimum dans un arbre rouge et noir
