CRedBlackTree<T>

CRedBlackTree<T> est une classe générique qui implémente l'interface ICollection<T>.

Description

La classe CRedBlackTree<T> est une implémentation de l'arbre dynamique rouge et noir dont les noeuds stockent des données de type T. La classe fournit les méthodes de base pour travailler avec les arbres bicolors, telles que l'ajout, la suppression, la recherche des valeurs minimum et maximum, etc.

Déclaration

template<typename T>

class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Fichier header

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Hiérarchie d'Héritage ICollection CRedBlackTree

Méthodes de classe