CDefaultEqualityComparer<T>

CDefaultEqualityComparer<T> est une classe d'aide qui implémente l'interface générique IEqualityComparer<T> basée sur les méthodes globales Equals<T> et GetHashCode.

Description

La classe CDefaultEqualityComparer<T> est utilisée par défaut dans les collections de données génériques, sauf si l'utilisateur utilise implicitement une autre classe implémentant l'interface IEqualityComparer<T>.

Déclaration

template<typename T>

class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Fichier header

#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Hiérarchie d'Héritage IEqualityComparer CDefaultEqualityComparer

Méthodes de classe