Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T> est une classe d'aide qui implémente l'interface générique IEqualityComparer<T> basée sur les méthodes globales Equals<T> et GetHashCode.
Description
La classe CDefaultEqualityComparer<T> est utilisée par défaut dans les collections de données génériques, sauf si l'utilisateur utilise implicitement une autre classe implémentant l'interface IEqualityComparer<T>.
Déclaration
template<typename T>
Fichier header
#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>
Hiérarchie d'Héritage
CDefaultEqualityComparer