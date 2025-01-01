void OnStart()

{

//---

string highlevel="PreviousDayHigh";

string lowlevel="PreviousDayLow";

double prevHigh; // Le Plus Haut du jour précédent

double prevLow; // Le Plus Bas du jour précédent

double highs[],lows[]; // Tableaux pour les Plus Haut et les Plus Bas



//--- Réinitialise la dernière erreur

ResetLastError();

//--- Récupère les 2 derniers Plus Hauts dans la période Daily

int highsgot=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,highs);

if(highsgot>0) // Si la copie a échoué

{

Print("Les prix les Plus Hauts des 2 derniers jours ont été obtenus avec succès");

prevHigh=highs[0]; // Le plus haut du jour précédent

Print("prevHigh = ",prevHigh);

if(ObjectFind(0,highlevel)<0) // Objet avec le nom highlevel non trouvé

{

ObjectCreate(0,highlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // Crée l'objet Ligne Horizontale

}

//--- Définit la valeur du niveau de prix pour la ligne highlevel

ObjectSetDouble(0,highlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevHigh);

//--- Définit la visibilité sur PERIOD_M10 et PERIOD_H4 uniquement

ObjectSetInteger(0,highlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else

{

Print("Echec de récupération des prix Plus Hauts des 2 derniers jours, Erreur = ",GetLastError());

}



//--- Réinitialise la dernière erreur

ResetLastError();

//--- Récupère les 2 derniers Plus Bas dans la période Daily

int lowsgot=CopyLow(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,lows);

if(lowsgot>0) // Si la copie a réussit

{

Print("Les prix les Plus Bas des 2 derniers jours ont été obtenus avec succès");

prevLow=lows[0]; // Le plus bas du jour précédent

Print("prevLow = ",prevLow);

if(ObjectFind(0,lowlevel)<0) // Objet avec le nom lowlevel non trouvé

{

ObjectCreate(0,lowlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // Crée l'objet Ligne Horizontale

}

//--- Définit la valeur du niveau de prix pour la ligne lowlevel

ObjectSetDouble(0,lowlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevLow);

//--- Définit la visibilité sur PERIOD_M10 et PERIOD_H4 uniquement

ObjectSetInteger(0,lowlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else Print("Echec de récupération des prix Plus Bas des 2 derniers jours, Erreur = ",GetLastError());



ChartRedraw(0); // force le rafraîchissement du graphique

}