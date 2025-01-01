- Types d'Objets
Visibilité des Objets
La conbinaison des flags de visibilité des objets détermine les périodes du graphiques dans lesquelles l'objet est visible. Pour définir/récupérer la valeur de la propriété OBJPROP_TIMEFRAMES, vous pouvez utiliser les fonctions ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger().
|
Identifiant
|
Valeur
|
Description
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
L'objet n'est dessiné dans aucune période
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 1-minute
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 2-minutes
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 3-minutes
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 4-minutes
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 5-minutes
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 6-minutes
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 10-minutes
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 12-minutes
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 15-minutes
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 20-minutes
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 30-minutes
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 1-heure
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 2-heures
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 3-heures
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 4-heures
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 6-heures
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 8-heures
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
L'objet est dessiné dans le graphique en 12-heures
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
L'objet est dessiné dans le graphique journalier
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
L'objet est dessiné dans le graphique hebdomadaire
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
L'objet est dessiné dans le graphique mensuel
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
L'objet est dessiné sur toutes les périodes
Les flags de visibilité peut être combinés en utilisant le symbole "|", par exemple, la combinaison des flags OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 signifie que l'objet sera visible dans les périodes 10-minutes et 4-heures.
Exemple :
|
void OnStart()
