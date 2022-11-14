Fort
- Asesores Expertos
- Elvira Zalalutdinova
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Fort La estrategia de rejilla le permite obtener el máximo beneficio en los pares de divisas planas. ¡ Los indicadores del autor se utilizan para entrar con precisión en el mercado!
Señal
El EA se instala en un solo gráfico para operar todos los símbolos
Si el corredor utiliza un sufijo (por ejemplo, NZDCAD.c), debe introducir el sufijo en la configuración
Marco de tiempo: M15
Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD
Configuración
Lote fijo 0.01
Lote en riesgo 5
Valor del lote Dinámico 5000
Porcentaje de depósito del lote 0.25%
Depósito Inicial Fijo Falso
Lote Máximo 5 Lote Máximo
Permitir cobertura Verdadero
Pares de divisas negociados AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Periodo de las Bandas de Bollinger 50
Periodo RSI - RSI 30
Valor máximo del RSI 25
InicialTP 20
Distancia comercial 50
TradeMultiplier 1.2
Antes de comprar un scalper, tenga en cuenta los posibles riesgos:
I've been using this EA for a month or so already and so far it produces great results. It produces a good sharpie ratio and there are options to define the risk percentage. The strategy behind it is solid and working successfully. Definitely recommended!