Fort

5
Fort La estrategia de rejilla le permite obtener el máximo beneficio en los pares de divisas planas. ¡ Los indicadores del autor se utilizan para entrar con precisión en el mercado!
Señal

El EA se instala en un solo gráfico para operar todos los símbolos

Si el corredor utiliza un sufijo (por ejemplo, NZDCAD.c), debe introducir el sufijo en la configuración

Marco de tiempo: M15

Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD

Configuración

Lote fijo 0.01
Lote en riesgo 5
Valor del lote Dinámico 5000
Porcentaje de depósito del lote 0.25%
Depósito Inicial Fijo Falso
Lote Máximo 5 Lote Máximo
Permitir cobertura Verdadero
Pares de divisas negociados AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Periodo de las Bandas de Bollinger 50
Periodo RSI - RSI 30
Valor máximo del RSI 25
InicialTP 20
Distancia comercial 50
TradeMultiplier 1.2

Antes de comprar un scalper, tenga en cuenta los posibles riesgos:

Comentarios 3
Metodi Aleksandrov Deribanov
776
Metodi Aleksandrov Deribanov 2023.03.28 19:22 
 

I've been using this EA for a month or so already and so far it produces great results. It produces a good sharpie ratio and there are options to define the risk percentage. The strategy behind it is solid and working successfully. Definitely recommended!

Filtro:
Respuesta al comentario