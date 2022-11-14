Fort
- Experten
- Elvira Zalalutdinova
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Fort Die Grid-Strategie ermöglicht es Ihnen, den maximalen Gewinn bei flachen Währungspaaren zu erzielen. Die Indikatoren des Autors werden verwendet, um den Markt genau zu betreten!
Signal
Der EA wird auf nur einem Chart installiert, um alle Symbole zu handeln
Wenn der Broker ein Suffix verwendet (z.B. NZDCAD.c), sollten Sie das Suffix in den Einstellungen eingeben
Zeitrahmen: M15
Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD
Einstellungen
Festes Lot 0.01
Gefährdetes Los 5
Loswert Dynamisch 5000
Loseinzahlung in Prozent 0.25%
Feste Ersteinlage Falsch
Maximale Partie 5 Höchstmenge
Absicherung zulassen Wahr
Gehandelte Währungspaare AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Bollinger Bands Zeitraum 50
RSI Zeitraum - RSI 30
Maximaler RSI-Wert 25
AnfangsTP 20
Handelsabstand 50
HandelsMultiplikator 1.2
Bevor Sie einen Scalper kaufen, sollten Sie sich der möglichen Risiken bewusst sein:
I've been using this EA for a month or so already and so far it produces great results. It produces a good sharpie ratio and there are options to define the risk percentage. The strategy behind it is solid and working successfully. Definitely recommended!