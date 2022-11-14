Fort Die Grid-Strategie ermöglicht es Ihnen, den maximalen Gewinn bei flachen Währungspaaren zu erzielen. Die Indikatoren des Autors werden verwendet, um den Markt genau zu betreten!

Signal





Der EA wird auf nur einem Chart installiert, um alle Symbole zu handeln





Wenn der Broker ein Suffix verwendet (z.B. NZDCAD.c), sollten Sie das Suffix in den Einstellungen eingeben





Zeitrahmen: M15





Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD





Einstellungen





Festes Lot 0.01

Gefährdetes Los 5

Loswert Dynamisch 5000

Loseinzahlung in Prozent 0.25%

Feste Ersteinlage Falsch

Maximale Partie 5 Höchstmenge

Absicherung zulassen Wahr

Gehandelte Währungspaare AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD

Bollinger Bands Zeitraum 50

RSI Zeitraum - RSI 30

Maximaler RSI-Wert 25

AnfangsTP 20

Handelsabstand 50

HandelsMultiplikator 1.2





Bevor Sie einen Scalper kaufen, sollten Sie sich der möglichen Risiken bewusst sein:



