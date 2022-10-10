Operaciones en directo en YouTube, consulta las noticias de mi perfil.

**HedgeRock**

es un robot de trading completo y rico en funciones, diseñado para ofrecer adaptabilidad y rendimiento en diversas condiciones de mercado. Con más de cuatro años de meticuloso desarrollo y optimización, ofrece a los operadores una solución robusta tanto para estrategias simples como complejas. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, HedgeRock le ofrece personalización y precisión.





**Características principales

1. **Estrategias de entrada flexibles

- Utilice la cuadrícula de negociación, indicadores técnicos, o una combinación de ambos para las entradas de comercio.

- Diseñado para la precisión y la adaptabilidad a las diferentes condiciones del mercado.

- Optimizado para la velocidad que permite el comercio de alta frecuencia (HFT).





2. **Gestión avanzada de riesgos

- Ofrece estrategias opcionales de martingala para el dimensionamiento progresivo de los lotes.

- Incluye funciones como promediar y piramidar, que ayudan a minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios.

- La función de pérdidas de arrastre integrada garantiza que las operaciones se gestionen con un enfoque de riesgo equilibrado.





3. **Herramientas de gestión de operaciones

- Modo FIFO para operadores que operan en condiciones reglamentarias específicas.

- El escalado automático personalizable permite un control preciso del tamaño de las posiciones.

- La configuración detallada del espaciado de la cuadrícula, el ajuste de los pasos y los niveles de stop-loss proporcionan un control total sobre la mecánica de las operaciones.





4. **Diseño fácil de usar

- La configuración intuitiva y la documentación detallada lo hacen accesible a operadores de todos los niveles.

- Funciona a la perfección en múltiples pares de divisas, proporcionando una amplia exposición al mercado.





5. **Optimizado y completo**

- El desarrollo finalizado garantiza la compatibilidad con el entorno comercial actual.

- No requiere actualizaciones continuas; está totalmente optimizado para un rendimiento sólido.





**Cómo funciona

HedgeRock MT4 evalúa de forma inteligente las condiciones del mercado utilizando parámetros definidos por el usuario para ejecutar operaciones. Los operadores pueden habilitar una combinación de funciones, como entradas basadas en cuadrícula o señales de indicadores, lo que permite al EA actuar en mercados con tendencia o oscilantes. La función opcional de martingala ajusta el tamaño de los lotes para las estrategias de recuperación, mientras que las herramientas de promediación y piramidación ayudan a gestionar las posiciones de manera eficiente.





**¿Por qué elegir HedgeRock?

- Diseñado para la flexibilidad, lo que permite la personalización para adaptarse a los objetivos de negociación individuales.

- Incluye herramientas profesionales que se adaptan a metodologías de negociación avanzadas.

- Diseñado para operar con eficacia en distintos instrumentos financieros y condiciones de mercado.





**Cláusula de exención de responsabilidad**: Operar implica riesgos, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA es una herramienta para ayudar con el comercio, pero no garantiza beneficios.





Pares e instrumentos soportados:

Metales

XAUUSD (Oro)

XAGUSD (Plata)

Cripto

BTCUSD

BITCOIN

BTCEUR

LTCUSD

ETHUSD

Divisas

GBPUSD

AUDUSD

USDJPY

NZDUSD

USDCHF

EURUSD

Índice

US30

SP500

DAX30

NASDAQ

US100

(Funciona con todos los pares e índices disponibles en MT4, pero debe configurarse en consecuencia).





Estrategias de negociación y características:

Grid Trading

Estrategia Martingala opcional

Promedio

Piramidación

Funcionalidad Carry-Loss

Cumplimiento FIFO

Escalado Autolot

Espaciado de rejilla

Ajuste de pasos

Niveles Stop-Loss

Indicadores técnicos utilizados:

Índice Direccional Medio (ADX)

Fractales

Medias móviles (MA)

Índice de fuerza relativa (RSI)

Volumen

Rango Medio Real (ATR)

Indicadores Multi-Timeframe

Este asesor experto está diseñado para trabajar en todos los instrumentos negociables en MT4, siempre que esté configurado correctamente. Se adapta a

condiciones del mercado y ofrece ajustes personalizables para optimizar su estrategia de negociación.



















