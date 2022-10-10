HedgeRock
Actualizado: 21 septiembre 2023
**HedgeRock**
es un robot de trading completo y rico en funciones, diseñado para ofrecer adaptabilidad y rendimiento en diversas condiciones de mercado. Con más de cuatro años de meticuloso desarrollo y optimización, ofrece a los operadores una solución robusta tanto para estrategias simples como complejas. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, HedgeRock le ofrece personalización y precisión.
**Características principales
1. **Estrategias de entrada flexibles
- Utilice la cuadrícula de negociación, indicadores técnicos, o una combinación de ambos para las entradas de comercio.
- Diseñado para la precisión y la adaptabilidad a las diferentes condiciones del mercado.
- Optimizado para la velocidad que permite el comercio de alta frecuencia (HFT).
2. **Gestión avanzada de riesgos
- Ofrece estrategias opcionales de martingala para el dimensionamiento progresivo de los lotes.
- Incluye funciones como promediar y piramidar, que ayudan a minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios.
- La función de pérdidas de arrastre integrada garantiza que las operaciones se gestionen con un enfoque de riesgo equilibrado.
3. **Herramientas de gestión de operaciones
- Modo FIFO para operadores que operan en condiciones reglamentarias específicas.
- El escalado automático personalizable permite un control preciso del tamaño de las posiciones.
- La configuración detallada del espaciado de la cuadrícula, el ajuste de los pasos y los niveles de stop-loss proporcionan un control total sobre la mecánica de las operaciones.
4. **Diseño fácil de usar
- La configuración intuitiva y la documentación detallada lo hacen accesible a operadores de todos los niveles.
- Funciona a la perfección en múltiples pares de divisas, proporcionando una amplia exposición al mercado.
5. **Optimizado y completo**
- El desarrollo finalizado garantiza la compatibilidad con el entorno comercial actual.
- No requiere actualizaciones continuas; está totalmente optimizado para un rendimiento sólido.
**Cómo funciona
HedgeRock MT4 evalúa de forma inteligente las condiciones del mercado utilizando parámetros definidos por el usuario para ejecutar operaciones. Los operadores pueden habilitar una combinación de funciones, como entradas basadas en cuadrícula o señales de indicadores, lo que permite al EA actuar en mercados con tendencia o oscilantes. La función opcional de martingala ajusta el tamaño de los lotes para las estrategias de recuperación, mientras que las herramientas de promediación y piramidación ayudan a gestionar las posiciones de manera eficiente.
**¿Por qué elegir HedgeRock?
- Diseñado para la flexibilidad, lo que permite la personalización para adaptarse a los objetivos de negociación individuales.
- Incluye herramientas profesionales que se adaptan a metodologías de negociación avanzadas.
- Diseñado para operar con eficacia en distintos instrumentos financieros y condiciones de mercado.
**Cláusula de exención de responsabilidad**: Operar implica riesgos, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA es una herramienta para ayudar con el comercio, pero no garantiza beneficios.
Pares e instrumentos soportados:
Metales
- XAUUSD (Oro)
- XAGUSD (Plata)
- BTCUSD
- BITCOIN
- BTCEUR
- LTCUSD
- ETHUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- USDJPY
- NZDUSD
- USDCHF
- EURUSD
- US30
- SP500
- DAX30
- NASDAQ
- US100
(Funciona con todos los pares e índices disponibles en MT4, pero debe configurarse en consecuencia).
Estrategias de negociación y características:
- Grid Trading
- Estrategia Martingala opcional
- Promedio
- Piramidación
- Funcionalidad Carry-Loss
- Cumplimiento FIFO
- Escalado Autolot
- Espaciado de rejilla
- Ajuste de pasos
- Niveles Stop-Loss
- Índice Direccional Medio (ADX)
- Fractales
- Medias móviles (MA)
- Índice de fuerza relativa (RSI)
- Volumen
- Rango Medio Real (ATR)
- Indicadores Multi-Timeframe
Este asesor experto está diseñado para trabajar en todos los instrumentos negociables en MT4, siempre que esté configurado correctamente. Se adapta a
condiciones del mercado y ofrece ajustes personalizables para optimizar su estrategia de negociación.
Excellect expert adviser, not been testing for too long but the results from the last week were very good. The expert adviser works on 30 pairs but so far does not fare well with XAUUSD and EURUSD but the author is working on a solution. The author is very supportive and responds well to any enquiries made. The installation is quite straight foward to setup but you just need to load the setup files for each individual pair. Well done Aldo you put a lot of work into the hedgerock expert adviser which is the third generation from rocket to dreamboat and then hedgerock