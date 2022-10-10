Live-Trading auf YouTube, siehe News-Feed in meinem Profil.

2 Jahre keine Updates .

Handel jedes Paar . pls fragen Sie nach dem Handbuch oder laden Sie die txt-Version hier

MT5 Version kann hier gefunden werden (auch wenn der Kauf mql4 Version pls Backtest auf mql5 für Genauigkeit)

**HedgeRock**

ist ein umfassender und funktionsreicher Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Anpassungsfähigkeit und Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen zu bieten. Mit mehr als vier Jahren akribischer Entwicklung und Optimierung bietet er Händlern eine robuste Lösung für einfache und komplexe Strategien. Ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, HedgeRock bietet Ihnen Anpassungsfähigkeit und Präzision.





**Schlüsselmerkmale**

1. **Flexible Einstiegsstrategien**

- Nutzen Sie das Grid-Trading, technische Indikatoren oder eine Kombination aus beidem für den Einstieg in den Handel.

- Entwickelt für Präzision und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Marktbedingungen.

- Optimiert für Geschwindigkeit und Hochfrequenzhandel (HFT)





2. **Fortgeschrittenes Risikomanagement**

- Bietet optionale Martingale-Strategien für die progressive Losgröße.

- Enthält Funktionen wie Mittelwertbildung und Pyramidisierung, die helfen, Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren.

- Die integrierte Carry-Loss-Funktionalität stellt sicher, dass die Trades mit einem ausgewogenen Risikoansatz verwaltet werden.





3. **Handelsmanagement-Tools**

- FIFO-konformer Modus für Händler, die unter bestimmten regulatorischen Bedingungen arbeiten.

- Die anpassbare Autolot-Skalierung ermöglicht eine präzise Kontrolle der Positionsgröße.

- Detaillierte Einstellungen für Rasterabstände, Schrittanpassungen und Stop-Loss-Niveaus bieten vollständige Kontrolle über die Handelsmechanik.





4. **Benutzerfreundliches Design**

- Die intuitive Einrichtung und die ausführliche Dokumentation machen es für Händler aller Niveaus zugänglich.

- Funktioniert nahtlos über mehrere Währungspaare und bietet ein breites Marktengagement.





5. **Optimiert und vollständig**

- Die abgeschlossene Entwicklung gewährleistet die Kompatibilität mit der aktuellen Handelsumgebung.

- Es sind keine laufenden Aktualisierungen erforderlich; es ist vollständig für eine robuste Leistung optimiert.





**Wie es funktioniert**

HedgeRock MT4 wertet die Marktbedingungen anhand benutzerdefinierter Parameter intelligent aus, um Trades auszuführen. Händler können eine Kombination von Funktionen aktivieren, wie z.B. gitterbasierte Eingänge oder Indikatorsignale, die es dem EA ermöglichen, in trendigen oder schwankenden Märkten zu handeln. Die optionale Martingale-Funktion passt die Losgrößen für Erholungsstrategien an, während Mittelwertbildung und Pyramiding-Tools eine effiziente Verwaltung der Positionen ermöglichen.





**Warum HedgeRock wählen?**

- Flexibles Design, das eine Anpassung an die individuellen Handelsziele ermöglicht.

- Enthält professionelle Tools, die auf fortgeschrittene Handelsmethoden ausgerichtet sind.

- Entwickelt für den effektiven Einsatz bei verschiedenen Finanzinstrumenten und Marktbedingungen.





**Haftungsausschluss**: Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Hilfsmittel, das den Handel unterstützt, aber keine Garantie für Gewinne bietet.





Unterstützte Handelspaare und Instrumente:

Metalle

XAUUSD (Gold)

XAGUSD (Silber)

Krypto

BTCUSD

BITCOIN

BTCEUR

LTCUSD

ETHUSD

Forex

GBPUSD

AUDUSD

USDJPY

NZDUSD

USDCHF

EURUSD

Index

US30

SP500

DAX30

NASDAQ

US100

(Funktioniert mit allen auf MT4 verfügbaren Paaren und Indizes, muss aber entsprechend konfiguriert werden).





Handelsstrategien und Funktionen:

Grid-Handel

Optionale Martingale-Strategie

Mittelwertbildung

Pyramidenbildung

Carry-Loss-Funktionalität

FIFO-Einhaltung

Autolot-Skalierung

Rasterabstand

Schrittanpassung

Stop-Loss-Levels

Verwendete technische Indikatoren:

Durchschnittlicher direktionaler Index (ADX)

Fraktale

Gleitende Durchschnitte (MAs)

Relative Stärke Index (RSI)

Volumen

Durchschnittliche wahre Spanne (ATR)

Multi-Timeframe-Indikatoren

Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er auf allen handelbaren Instrumenten in MT4 funktioniert, vorausgesetzt, er ist korrekt konfiguriert. Er paßt sich an

verschiedenen Marktbedingungen an und bietet anpassbare Einstellungen zur Optimierung Ihrer Handelsstrategie.



















