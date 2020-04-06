Goldmacher MT4
- Asesores Expertos
- Aldo Marco Ronchese
- Versión: 1.3
- Actualizado: 5 agosto 2025
- Activaciones: 10
GoldMacher - EA XAUUSD Consciente de la Sesión
Empieza desde $50 - Apalancamiento Bajo 1:20 o 1:10 - Lote Fijo - No Martingale
Póngase en contacto conmigo para el manual de pruebas de espalda pls
ULTIMA COPIA disponible a $90
Versión MT5 disponible aquí
Opere con oro con estructura, sincronización y disciplina.
GoldMacher está diseñado para operadores que quieren claridad, no complejidad. Se centra en las sesiones y condiciones de mercado en las que el XAUUSD tiende a comportarse de manera repetible - y se queda quieto cuando las condiciones son malas.
¿Por qué GoldMacher?
-
Inteligencia de sesión - Adapta la lógica a las sesiones de Asia, Londres y Nueva York.
-
Diseño de bajo riesgo - Sin rejilla, sin martingala, tamaño de lote fijo.
-
Plug-and-trade - Conéctelo a su gráfico, active Algo Trading y déjelo trabajar.
-
Diseñado para condiciones reales - Diseñado teniendo en cuenta la volatilidad del mercado en tiempo real.
Lógica básica
-
Sesión asiática - Operaciones centradas en el rango de volatilidad.
-
Sesión de Londres - Entradas de impulso durante movimientos estructurados.
-
Sesión de Nueva York - Operaciones de continuación o inversión basadas en la volatilidad.
-
Filtros de días de la semana - Se ajusta a las aperturas de los lunes, a las tendencias de mediados de semana y a los cambios de tendencia de finales de semana.
-
Conocimiento de la oferta y la demanda - Evita las zonas de inversión de alta probabilidad.
Aspectos técnicos destacados
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M15 recomendado
-
Indicadores: RSI, EMA, ATR, ADX
-
Herramientas de riesgo: SL/TP fijos, escalado ATR, guardia de acciones, límites de sesión
-
Configuración: Adjuntar al gráfico, elegir tamaño de lote, activar Algo Trading
A quién va dirigido
-
Operadores de oro que deseen entradas y salidas estructuradas.
-
Operadores con cuentas pequeñas o medianas y apalancamiento bajo.
-
Aquellos que buscan un enfoque disciplinado, consciente de la sesión sin overtrading.
Inicio rápido
-
Adjuntar a un gráfico XAUUSD M15.
-
Establezca su tamaño de lote o % de riesgo.
-
Habilite Algo Trading.
No se requieren más ajustes - GoldMacher gestiona la detección de sesiones, los filtros de volatilidad y la ejecución automáticamente.
Compra única - Incluye actualizaciones de por vida.
El precio puede cambiar a medida que se añaden nuevas características - todos los compradores reciben futuras actualizaciones sin coste adicional.