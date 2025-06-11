Goldmacher

GoldMacher - EA XAUUSD Consciente de la Sesión

Empieza desde $50 - Apalancamiento Bajo 1:20 o 1:10 - Lote Fijo - No Martingale

Póngase en contacto conmigo para el manual de pruebas de espalda pls

ULTIMA COPIA disponible a $90

Versión MT4 disponible aquí

Opere oro con estructura, tiempo y disciplina.
GoldMacher está construido para los operadores que quieren claridad, no complejidad. Se centra en las sesiones y las condiciones del mercado donde el XAUUSD tiende a comportarse de manera repetible - y se queda quieto cuando las condiciones son malas.

¿Por qué GoldMacher?

  • Inteligencia de sesión - Adapta la lógica a las sesiones de Asia, Londres y Nueva York.

  • Diseño de bajo riesgo - Sin rejilla, sin martingala, tamaño de lote fijo.

  • Plug-and-trade - Conéctelo a su gráfico, active Algo Trading y déjelo trabajar.

  • Diseñado para condiciones reales - Diseñado teniendo en cuenta la volatilidad del mercado en tiempo real.

Lógica básica

  • Sesión asiática - Operaciones centradas en el rango de volatilidad.

  • Sesión de Londres - Entradas de impulso durante movimientos estructurados.

  • Sesión de Nueva York - Operaciones de continuación o inversión basadas en la volatilidad.

  • Filtros de días de la semana - Se ajusta a las aperturas de los lunes, a las tendencias de mediados de semana y a los cambios de tendencia de finales de semana.

  • Conocimiento de la oferta y la demanda - Evita las zonas de inversión de alta probabilidad.

Aspectos técnicos destacados

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M15 recomendado

  • Indicadores: RSI, EMA, ATR, ADX

  • Herramientas de riesgo: SL/TP fijos, escalado ATR, guardia de equidad, límites de sesión

  • Configuración: Adjuntar al gráfico, elegir el tamaño del lote, activar Algo Trading

A quién va dirigido

  • Operadores de oro que deseen entradas y salidas estructuradas.

  • Operadores con cuentas pequeñas o medianas y apalancamiento bajo.

  • Aquellos que buscan un enfoque disciplinado, consciente de la sesión sin overtrading.

Inicio rápido

  1. Adjuntar a un gráfico XAUUSD M15.

  2. Establezca su tamaño de lote o % de riesgo.

  3. Habilite Algo Trading.

No se requieren más ajustes - GoldMacher gestiona la detección de sesiones, los filtros de volatilidad y la ejecución automáticamente.

Compra única - Incluye actualizaciones de por vida.
El precio puede cambiar a medida que se añaden nuevas características - todos los compradores reciben futuras actualizaciones sin coste adicional.


