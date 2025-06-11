GoldMacher - EA XAUUSD Consciente de la Sesión

Empieza desde $50 - Apalancamiento Bajo 1:20 o 1:10 - Lote Fijo - No Martingale Póngase en contacto conmigo para el manual de pruebas de espalda pls ULTIMA COPIA disponible a $90

Opere oro con estructura, tiempo y disciplina.

GoldMacher está construido para los operadores que quieren claridad, no complejidad. Se centra en las sesiones y las condiciones del mercado donde el XAUUSD tiende a comportarse de manera repetible - y se queda quieto cuando las condiciones son malas.

¿Por qué GoldMacher?

Inteligencia de sesión - Adapta la lógica a las sesiones de Asia, Londres y Nueva York.

Diseño de bajo riesgo - Sin rejilla, sin martingala, tamaño de lote fijo.

Plug-and-trade - Conéctelo a su gráfico, active Algo Trading y déjelo trabajar.

Diseñado para condiciones reales - Diseñado teniendo en cuenta la volatilidad del mercado en tiempo real.

Lógica básica

Sesión asiática - Operaciones centradas en el rango de volatilidad.

Sesión de Londres - Entradas de impulso durante movimientos estructurados.

Sesión de Nueva York - Operaciones de continuación o inversión basadas en la volatilidad.

Filtros de días de la semana - Se ajusta a las aperturas de los lunes, a las tendencias de mediados de semana y a los cambios de tendencia de finales de semana.

Conocimiento de la oferta y la demanda - Evita las zonas de inversión de alta probabilidad.

Aspectos técnicos destacados

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M15 recomendado

Indicadores: RSI, EMA, ATR, ADX

Herramientas de riesgo: SL/TP fijos, escalado ATR, guardia de equidad, límites de sesión

Configuración: Adjuntar al gráfico, elegir el tamaño del lote, activar Algo Trading

A quién va dirigido

Operadores de oro que deseen entradas y salidas estructuradas.

Operadores con cuentas pequeñas o medianas y apalancamiento bajo.

Aquellos que buscan un enfoque disciplinado, consciente de la sesión sin overtrading.

Inicio rápido

Adjuntar a un gráfico XAUUSD M15. Establezca su tamaño de lote o % de riesgo. Habilite Algo Trading.

No se requieren más ajustes - GoldMacher gestiona la detección de sesiones, los filtros de volatilidad y la ejecución automáticamente.

Compra única - Incluye actualizaciones de por vida.

El precio puede cambiar a medida que se añaden nuevas características - todos los compradores reciben futuras actualizaciones sin coste adicional.



