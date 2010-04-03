TokyoTika

TokyoTika - EA de USDJPY basado en la sesión (H1)

Construido para un solo trabajo: operar USDJPY en H1 utilizando la lógica basada en el tiempo. TokyTika se adapta a cada sesión de negociación y día de la semana con perfiles de indicadores preconfigurados.

Estrategia

  • Sesión asiática: comportamiento de rango y entradas controladas.

  • Sesión de Londres: momentum y breakout setups.

  • Sesión de Nueva York: seguimiento de la tendencia o reversión de la media, según la volatilidad actual.

Señales

  • Detección automática de la sesión: Asia, Londres, Nueva York.

  • Perfiles del día de la semana con ajustes para el índice de fuerza relativa RSI, el índice de movimiento direccional medio ADX, la media móvil de convergencia/divergencia MACD, la media móvil exponencial EMA, el rango medio real ATR y las bandas de Bollinger.

  • Stop Loss / Take Profit dinámicos dimensionados por Average True Range ATR.

  • Trailing stop opcional

  • Protección de la renta variable: se detiene cuando las condiciones se degradan.

  • Funcionamiento limpio: utiliza su propia lógica y no interfiere con otros EAs.

Configuración requerida

  • Símbolo: USDJPY

  • Marco temporal: H1

  • Apalancamiento: 1:10 o superior recomendado

Modo de empleo

  1. Adjuntar TokyoTika a un gráfico USDJPY H1.

  2. Activar el trading algorítmico.

  3. Opcional: ajustar las preferencias de riesgo y trailing. Los valores predeterminados están listos para ejecutarse.


    Notas

    • Diseñado específicamente para USDJPY y H1.

    • Timing y estructura por encima de la frecuencia.


    Deje que TokyoTika negocie las sesiones con disciplina.


