TokyoTika
- Asesores Expertos
- Aldo Marco Ronchese
- Versión: 1.0
Comience a operar USDJPY con un mínimo de $50 . Habilitado para apalancamiento bajo . Utiliza lote fijo - sin martingala.
Añada TokyoTika a un gráfico de USDJPY y asegúrese de que la hora está ajustada correctamente.
Por favor, configure su zona horaria y el horario de verano del broker en la sección HORA sólo para pruebas retrospectivas .
TokyoTika - EA de USDJPY basado en la sesión (H1)
Construido para un solo trabajo: operar USDJPY en H1 utilizando la lógica basada en el tiempo. TokyTika se adapta a cada sesión de negociación y día de la semana con perfiles de indicadores preconfigurados.Estrategia
-
Sesión asiática: comportamiento de rango y entradas controladas.
-
Sesión de Londres: momentum y breakout setups.
-
Sesión de Nueva York: seguimiento de la tendencia o reversión de la media, según la volatilidad actual.
-
Detección automática de la sesión: Asia, Londres, Nueva York.
-
Perfiles del día de la semana con ajustes para el índice de fuerza relativa RSI, el índice de movimiento direccional medio ADX, la media móvil de convergencia/divergencia MACD, la media móvil exponencial EMA, el rango medio real ATR y las bandas de Bollinger.
-
Stop Loss / Take Profit dinámicos dimensionados por Average True Range ATR.
-
Trailing stop opcional
-
Protección de la renta variable: se detiene cuando las condiciones se degradan.
-
Funcionamiento limpio: utiliza su propia lógica y no interfiere con otros EAs.
-
Símbolo: USDJPY
-
Marco temporal: H1
-
Apalancamiento: 1:10 o superior recomendado
-
Adjuntar TokyoTika a un gráfico USDJPY H1.
-
Activar el trading algorítmico.
-
Opcional: ajustar las preferencias de riesgo y trailing. Los valores predeterminados están listos para ejecutarse.
-
Diseñado específicamente para USDJPY y H1.
-
Timing y estructura por encima de la frecuencia.
Deje que TokyoTika negocie las sesiones con disciplina.