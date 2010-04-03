Comience a operar USDJPY con un mínimo de $50 . Habilitado para apalancamiento bajo . Utiliza lote fijo - sin martingala.

Añada TokyoTika a un gráfico de USDJPY y asegúrese de que la hora está ajustada correctamente. Por favor, configure su zona horaria y el horario de verano del broker en la sección HORA sólo para pruebas retrospectivas .

TokyoTika - EA de USDJPY basado en la sesión (H1)

Construido para un solo trabajo: operar USDJPY en H1 utilizando la lógica basada en el tiempo. TokyTika se adapta a cada sesión de negociación y día de la semana con perfiles de indicadores preconfigurados.

Sesión asiática: comportamiento de rango y entradas controladas.

Sesión de Londres: momentum y breakout setups.

Sesión de Nueva York: seguimiento de la tendencia o reversión de la media, según la volatilidad actual.

Detección automática de la sesión: Asia, Londres, Nueva York.

Perfiles del día de la semana con ajustes para el índice de fuerza relativa RSI, el índice de movimiento direccional medio ADX, la media móvil de convergencia/divergencia MACD, la media móvil exponencial EMA, el rango medio real ATR y las bandas de Bollinger.

Stop Loss / Take Profit dinámicos dimensionados por Average True Range ATR.

Trailing stop opcional

Protección de la renta variable: se detiene cuando las condiciones se degradan.

Funcionamiento limpio: utiliza su propia lógica y no interfiere con otros EAs.

Símbolo: USDJPY

Marco temporal: H1

Apalancamiento: 1:10 o superior recomendado

Adjuntar TokyoTika a un gráfico USDJPY H1. Activar el trading algorítmico. Opcional: ajustar las preferencias de riesgo y trailing. Los valores predeterminados están listos para ejecutarse.

Diseñado específicamente para USDJPY y H1.

Timing y estructura por encima de la frecuencia.





Deje que TokyoTika negocie las sesiones con disciplina.