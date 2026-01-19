Prizmal Logic
- 专家
- Vladimir Lekhovitser
- 版本: 10.506
- 激活: 20
该专家顾问基于一套规则驱动的交易策略。
该策略侧重于识别特定的市场条件，而非持续参与市场。
系统会分析价格行为、波动性特征以及时间因素。
这些因素用于判断当前市场环境是否适合交易。
只有在多个预设条件同时满足的情况下，系统才会执行交易。
如果条件未满足，专家顾问将保持不活跃状态。
因此，交易活动并不均匀。
在某些阶段可能完全没有交易。
这包括整天没有任何持仓的情况。
与此同时，在合适的市场阶段，系统可能在较短时间内执行多笔交易。
这种行为是策略设计的一部分，反映了其内部结构。
无交易的阶段表明市场条件已被系统过滤。
交易活跃期则表明市场符合策略的运行模型。
风险管理被直接整合到交易逻辑中。
每一笔交易均带有预定义的保护参数。
系统避免使用依赖仓位累积或风险失控的方法。
该专家顾问适用于理解自动化交易中稳定性来源于严格条件筛选而非持续交易的用户。
在低交易频率阶段保持耐心并接受交易频率的变化，是正确使用该系统的重要组成部分。
主要特点
- 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或加仓摊平
- 允许同时持有最多 1 个未平仓头寸
- 每笔交易都有预设的止损保护
- 专为默认设置下的简单操作而设计
- 包含基于时间和新闻的过滤器，以减少在价格异常波动、剧烈移动和跳空期间的风险敞口
- 支持盈亏平衡功能 (Break-even)，一旦交易向有利方向移动即保护利润
- 支持追踪止损功能 (Trailing Stop)，随着市场波动锁定利润
- 全自动专家顾问 (Expert Advisor)
|推荐建议
|交易品种:
|XAUUSD
|时间周期:
|M15
|最低存款:
|500 USD
|杠杆:
|1:30 或更高
|交易模式:
|Hedging / Netting
|账户类型:
|Standard, ECN, Raw, Cent, Micro
|账户货币:
|USD, EUR, GBP, JPY, CAD 等 (任何主要货币及大多数其他货币)
|信号风险水平:
|0.015
|风险水平
|预期回撤
|0.01
|15%
|0.02
|25%
|0.03
|35%
PrizmaL: 当交易成为一种艺术
开发交易机器人就像创作交响乐或写小说一样。
你不能只是简单地堆砌音符——和谐至关重要。
这正是 PrizmaL 系列的打造方式。
这不仅仅是指标的集合，而是一种完整的哲学。
我花费数月时间进行分析、测试和改进，以确保您获得的产品中每一个细节都有助于系统的整体稳定性。
我的方法不是纸上谈兵，而是久经沙场。
该系列的基石奠定于一项传奇策略，该策略曾在 2008 年 MQL5 自动交易锦标赛 (Automated Trading Championship) 中获得银牌，仅在三个月内就创造了超过 1,500% 的利润。
今天，我运用并发展了同样的制胜原则，为您提供尊重市场并珍惜您资金的工具。
定价与发行
当前发布价格: $799
本专家顾问采用分阶段定价模式。
随着发行的进行，价格将逐渐调整。
采用受控发行模式。
发行数量被有意限制，以减少策略在市场中过度集中可能产生的影响，并保持稳定的执行条件。
本专家顾问的最终目标价格为 $2499
警告
- 本专家顾问仅通过 MQL5 网站独家分发。
- 任何声称代表我或在官方 MQL5 平台之外提供此 EA 的第三方均未获授权。请拉黑此类联系人并作为垃圾信息举报。
- 从 MQL5 网站以外的来源购买可能涉及未经授权或修改的版本。
- 这些版本可能无法按预期运行，并且没有资格获得更新或官方支持。
免责声明
金融市场交易涉及风险。过往表现并不能保证未来结果。
本专家顾问按“原样”提供，用户需自行负责适当的风险管理。