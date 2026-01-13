- Incremento
Total de Trades:
429
Transacciones Rentables:
420 (97.90%)
Transacciones Irrentables:
9 (2.10%)
Mejor transacción:
37.04 USD
Peor transacción:
-56.63 USD
Beneficio Bruto:
1 006.82 USD (101 400 pips)
Pérdidas Brutas:
-288.99 USD (28 809 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
125 (307.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
307.71 USD (125)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
12.68
Transacciones Largas:
347 (80.89%)
Transacciones Cortas:
82 (19.11%)
Factor de Beneficio:
3.48
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
2.40 USD
Pérdidas medias:
-32.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-56.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56.63 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.41%
Pronóstico anual:
138.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.46 USD
Máxima:
56.63 USD (8.03%)
Reducción relativa:
De balance:
12.39% (41.37 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Leverate-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
