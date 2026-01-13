SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Test 001
Vladimir Lekhovitser

Test 001

Vladimir Lekhovitser
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 239%
Leverate-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
429
Transacciones Rentables:
420 (97.90%)
Transacciones Irrentables:
9 (2.10%)
Mejor transacción:
37.04 USD
Peor transacción:
-56.63 USD
Beneficio Bruto:
1 006.82 USD (101 400 pips)
Pérdidas Brutas:
-288.99 USD (28 809 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
125 (307.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
307.71 USD (125)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
12.68
Transacciones Largas:
347 (80.89%)
Transacciones Cortas:
82 (19.11%)
Factor de Beneficio:
3.48
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
2.40 USD
Pérdidas medias:
-32.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-56.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56.63 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.41%
Pronóstico anual:
138.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.46 USD
Máxima:
56.63 USD (8.03%)
Reducción relativa:
De balance:
12.39% (41.37 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 429
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. 718
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.04 USD
Peor transacción: -57 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 125
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +307.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Leverate-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada