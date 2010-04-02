Gold Reaper X

Gold Reaper X - EA profesional de scalping de oro (XAUUSD)

Gold Reaper X es un sistema de trading automatizado de alta frecuencia desarrollado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M1. Está optimizado para brokers que ofrecen spreads bajos y ejecución rápida.

El EA combina un filtro de tendencia H1 en un marco de tiempo superior con una lógica de rejilla de recuperación adaptativa, lo que le permite operar con volatilidad a corto plazo mientras se ajusta a las condiciones cambiantes del mercado.

Características principales

  • Sistema Adaptable de Objetivos de Ganancia - Escala automáticamente los objetivos de toma de ganancias en relación con el tamaño del lote y el movimiento del mercado.
  • Modo de Supervivencia (Protección contra Drawdown) - Cuando el drawdown excede un nivel definido, el EA cambia al modo de preservación de capital y prioriza la recuperación de la cesta hacia el punto de equilibrio.
  • 30% Hard Equity Stop - La negociación se detiene forzosamente si la reducción del capital de la cuenta alcanza el 30%, proporcionando una capa de seguridad adicional.
  • Entradas filtradas por tendencia - Las operaciones se alinean con la dirección del mercado H1 para reducir la exposición a la contra-tendencia.
  • Protección de fin de semana: cierre opcional el viernes para reducir el riesgo de brecha durante el fin de semana.
  • Panel de control en tiempo real: muestra el estado del EA, el P/L diario, la reducción y las capas de operaciones activas.

Ejemplo de prueba de estrategia

Los resultados mostrados se basan en el Probador de Estrategias MT5 bajo condiciones específicas. El rendimiento puede variar dependiendo del broker, spread, ejecución y configuración.

  • Depósito Inicial: $3,000
  • Beneficio Neto: $71,182
  • Factor de ganancia: 1.44
  • Factor de recuperación: 4.97
  • Tasa de ganancias: ~67%

Opciones recomendadas

  • Símbolo: XAUUSD
  • Marco temporal: M1
  • Tipo de cuenta: ECN / RAW / Low-Spread
  • Apalancamiento: 1:500 o superior

Depósito mínimo: $1.000 (0,01 lote)
Depósito recomendado: $3.000+ (0,01 lote para menor riesgo)

Instalación

  1. Abra el gráfico XAUUSD en M1
  2. Adjuntar Gold Reaper X al gráfico
  3. Mantenga la configuración por defecto ( InitialLot = 0.01 )
  4. Activar Algo Trading

Soporte, Actualizaciones y Otros Productos

  • Soporte 24/7 a través de mensajes privados MQL5
  • Actualizaciones gratuitas para todos los compradores
  • Archivos de conjuntos basados en el riesgo disponibles bajo petición

🔗 Perfil de Desarrollador :
https://www.mql5.com/en/users/ferozemd/seller

Advertencia de riesgo:
Gold Reaper X utiliza una lógica de trading basada en recuperación/grid e incluye mecanismos de seguridad como el Modo Supervivencia y un Hard Equity Stop del 30%. A pesar de estas protecciones, operar con Oro implica un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.

