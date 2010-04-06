Trend Execution Engine

Trend Execution Engine - Asesor Experto Profesional Multi-Estrategia para MetaTrader 5

Trend Execution Engine es un completo sistema de negociación algorítmica diseñado para MetaTrader 5 que representa la culminación de un análisis técnico avanzado, sólidos principios de gestión de riesgos y una sofisticada arquitectura de software. Este Asesor Experto no es un simple sistema basado en indicadores, sino más bien una plataforma de negociación totalmente integrada que combina múltiples módulos de estrategia independientes que operan simultáneamente en diferentes plazos, instrumentos y condiciones de mercado para proporcionar una exposición diversificada y una distribución optimizada del riesgo.

Base arquitectónica y diseño del sistema:

En su núcleo, el Trend Execution Engine emplea una arquitectura modular orientada a objetos que separa la lógica de la estrategia, la gestión del riesgo y las capas de ejecución en componentes discretos y mantenibles. Cada estrategia funciona como una instancia independiente con su propio identificador de número mágico, lo que permite que varias configuraciones se ejecuten simultáneamente en el mismo gráfico o en distintos instrumentos sin conflictos de posición ni interferencias de señal. Este enfoque arquitectónico garantiza que la Estrategia 2 y la Estrategia 3 puedan perseguir diferentes oportunidades de mercado simultáneamente, manteniendo al mismo tiempo una total independencia operativa.

El sistema se construye utilizando el marco de clase SimpleAVStrategy, una implementación propia que encapsula toda la funcionalidad necesaria, incluida la gestión de indicadores, la generación de señales, el seguimiento de posiciones, el cálculo de riesgos y la lógica de ejecución. Cada instancia de estrategia mantiene sus propias variables de estado, indicadores y datos históricos, lo que garantiza que las modificaciones de los parámetros o el comportamiento de una estrategia no afecten a otras estrategias en ejecución. Este aislamiento es fundamental para las pruebas retrospectivas, la optimización y los escenarios de negociación en vivo, donde las diferentes condiciones del mercado pueden favorecer diferentes configuraciones de estrategia.

Marco de indicadores técnicos y generación de señales:

El mecanismo de generación de señales se basa en una sofisticada combinación de indicadores técnicos de seguimiento de tendencias y de impulso, cada uno de los cuales cumple una función específica en el proceso general de toma de decisiones. La media móvil exponencial sirve como filtro principal de la tendencia, y el sistema analiza la posición del precio en relación con este nivel dinámico para determinar la tendencia predominante del mercado. Cuando el precio cotiza por debajo de la EMA, el sistema lo interpreta como una condición de tendencia alcista, mientras que el precio por encima de la EMA indica un sentimiento bajista. Esta lógica contraintuitiva es intencionada y refleja las características de reversión a la media integradas en el diseño de la estrategia.

El indicador SAR Parabólico proporciona confirmación direccional y actúa como un nivel dinámico de soporte y resistencia que se adapta a las condiciones cambiantes de volatilidad e impulso. Para las entradas largas, el SAR debe situarse por debajo de los mínimos recientes, confirmando el impulso alcista. Para las entradas cortas, el SAR debe estar por encima de los máximos recientes, confirmando la presión bajista. Este doble requisito de confirmación reduce significativamente las señales falsas que a menudo plagan los sistemas de un solo indicador.

La implementación del oscilador MACD está hecha a medida utilizando medias móviles rápidas y lentas separadas en lugar de depender de funciones de indicador incorporadas. Este enfoque proporciona una mayor flexibilidad en la selección del tipo de media móvil, permitiendo a los operadores elegir entre cálculos de Media Móvil Simple y Media Móvil Exponencial tanto para el oscilador como para los componentes de la línea de señal. El sistema vigila los cruces de los histogramas, especialmente si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal para señales alcistas y por debajo para señales bajistas. Esta confirmación del impulso garantiza que las entradas se produzcan durante periodos de presión direccional creciente y no en fases de agotamiento.

Tecnología de medias móviles condicionales:

Una característica distintiva del Trend Execution Engine es su implementación de medias móviles condicionales, que se actualizan sólo cuando se cumplen determinadas condiciones de mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales, que se recalculan con cada nueva barra de precios, las medias condicionales mantienen sus valores anteriores hasta que se cumplen las condiciones desencadenantes. Esto crea niveles de referencia más estables que son menos susceptibles a movimientos imprevistos y falsas rupturas. Las estructuras EMA condicional y SMA condicional utilizan matrices acumuladas y una lógica de actualización especializada para lograr este comportamiento, proporcionando una identificación de tendencias más fiable en mercados volátiles.

Sistema integral de gestión de riesgos:

La gestión del riesgo no es una ocurrencia tardía, sino un componente fundamental integrado en todos los aspectos del funcionamiento del EA. El sistema emplea un enfoque de múltiples capas para la preservación del capital que comienza con el tamaño de la posición y se extiende a través de la colocación de stop loss, el cálculo de take profit, la gestión de trailing stop y los límites máximos de exposición.

El dimensionamiento de las posiciones se gestiona mediante un cálculo dinámico de los lotes que tiene en cuenta tanto el nivel de riesgo deseado por el operador como los requisitos de margen reales impuestos por el broker. La función CalculateSafeLot consulta el margen libre de la cuenta, calcula el margen necesario para el tamaño de posición previsto y reduce automáticamente el tamaño del lote si el margen disponible es insuficiente. Este comportamiento adaptativo evita el rechazo de operaciones debido a la insuficiencia de margen, al tiempo que permite que el EA continúe operando incluso después de que los periodos de reducción hayan reducido el capital disponible. El sistema utiliza un enfoque conservador, limitando el uso del margen al 70% del margen libre disponible para mantener un colchón de seguridad ante movimientos adversos de los precios.

La normalización del volumen garantiza que todos los tamaños de posición se ajusten a los requisitos específicos del corredor, incluidos el tamaño de lote mínimo, el tamaño de lote máximo y los incrementos de paso de lote. La función NormalizeLot recupera estos parámetros directamente de la especificación del símbolo y redondea el tamaño de lote calculado al incremento válido más próximo. Esto evita los errores comunes de "Volumen no válido" que afectan a muchos sistemas automatizados de negociación cuando se realiza la transición entre cuentas demo y reales o cuando se negocian instrumentos con diferentes especificaciones de contrato.

Métodos de cálculo de Stop Loss y Take Profit:

El EA admite dos metodologías distintas para establecer stops de protección y objetivos de beneficios, cada una adaptada a diferentes estilos de negociación y condiciones de mercado. El método de la relación Riesgo-Recompensa basa los stops en los precios extremos recientes, concretamente utilizando el mínimo más bajo durante un periodo de retroceso configurable para las posiciones largas y el máximo más alto para las posiciones cortas. A continuación, los niveles de take profit se calculan como un múltiplo de la distancia del stop loss, creando una relación sistemática entre recompensa y riesgo. Este método se adapta automáticamente a la volatilidad actual del mercado, colocando stops más amplios durante los periodos de volatilidad y stops más ajustados durante las condiciones de calma.

El método porcentual establece las paradas y los objetivos como distancias porcentuales fijas desde el precio de entrada, lo que proporciona niveles de riesgo predecibles independientemente de la evolución reciente de los precios. Este método es el preferido por los operadores que desean un riesgo constante en dólares por operación y funciona bien en mercados con características de volatilidad estables. Ambos métodos incluyen una validación del nivel de stop que garantiza que los niveles calculados cumplen los requisitos de distancia mínima impuestos por el corredor, ajustando automáticamente los stops que, de otro modo, se rechazarían por estar demasiado cerca del precio de mercado.

Aplicación del trailing stop:

El mecanismo de trailing stop funciona de forma independiente para cada estrategia y dirección de posición, supervisando continuamente el movimiento de los precios para bloquear los beneficios a medida que se desarrollan tendencias favorables. Para las posiciones largas, el sistema sigue el máximo alcanzado desde la entrada en la posición. Cuando se establece un nuevo máximo, el tope de pérdidas se incrementa en la diferencia entre el nuevo máximo y el máximo anterior, con lo que el tope de pérdidas se mueve hacia arriba sin moverse nunca hacia abajo. Este comportamiento de trinquete garantiza que los beneficios bloqueados nunca se pierdan debido al ajuste del stop.

Para las posiciones cortas, se aplica la lógica inversa, siguiendo el mínimo más bajo y ajustando el stop loss a la baja a medida que se alcanzan nuevos mínimos. El mecanismo de arrastre sólo se activa cuando se habilita explícitamente a través del parámetro UseTrail, dando a los operadores la opción de utilizar stops fijos si lo prefieren. Todas las modificaciones de los stops se ejecutan mediante los comandos de modificación de posición adecuados, lo que garantiza el cumplimiento de las normas del corredor y la integridad de la pista de auditoría.

Gestión de sesiones en función del tiempo:

El reconocimiento de que no todas las horas de negociación son iguales condujo al desarrollo de la funcionalidad de filtrado de sesión completa. El EA permite a los operadores definir ventanas de tiempo específicas durante las cuales se permiten las entradas de operaciones y ventanas separadas durante las cuales las posiciones deben cerrarse independientemente de las condiciones técnicas. Las sesiones de entrada suelen coincidir con periodos de gran liquidez en los que los diferenciales son estrechos y la acción de los precios es direccional, como el solapamiento Londres-Nueva York para los pares de divisas.

Las sesiones de salida proporcionan un mecanismo para aplanar las posiciones antes de los periodos de baja liquidez, los fines de semana o las noticias importantes que podrían causar gapping o deslizamiento. El filtro de sesión utiliza una sencilla especificación de formato hora-minuto y compara la hora actual con las ventanas definidas en cada ciclo de ejecución de la estrategia. Esta gestión del riesgo basada en el tiempo es especialmente valiosa para las estrategias intradía que no deben mantener posiciones durante la noche o para evitar los impredecibles movimientos de precios que suelen producirse durante las horas de la sesión asiática en los mercados de divisas.

Confirmación de tendencias en plazos más largos:

La función opcional de análisis de marco temporal superior añade una capa adicional de confirmación de tendencia al requerir que el precio esté posicionado favorablemente en relación con una media móvil calculada en un marco temporal más largo. Por ejemplo, una estrategia que opere en el gráfico de una hora puede requerir que el precio esté por encima de una media móvil de 500 periodos en el gráfico de cuatro horas antes de permitir entradas largas. Esta alineación multitemporal garantiza que las operaciones se realicen en la dirección de la tendencia dominante y no en su contra.

La media móvil del marco temporal superior se puede configurar de forma independiente en cuanto a la duración del periodo, el tipo de media móvil y la selección del marco temporal. Cuando está activado, el sistema consulta el indicador de marco temporal superior en cada evaluación de señal y sólo procede a las entradas cuando la relación precio-media móvil confirma la dirección de la operación prevista. Este mecanismo de filtrado reduce significativamente las señales contra-tendencia y mejora la tasa global de ganancias al centrar la ejecución en configuraciones de alta probabilidad.

Piramidación y escalado de posiciones:

La capacidad de piramidación permite al EA añadir posiciones ganadoras a medida que se desarrollan las tendencias, escalando la exposición en la dirección del impulso confirmado. Cada estrategia mantiene un recuento de piramidación máximo configurable que limita el número total de posiciones que pueden abrirse en una dirección. El sistema consulta todas las posiciones abiertas, cuenta las que pertenecen a la estrategia actual y las compara con el límite de piramidación antes de intentar entradas adicionales.

La función de piramidación es especialmente potente en mercados con fuertes tendencias, en los que las posiciones iniciales entran rápidamente en beneficios y pueden añadirse entradas adicionales a precios favorables. El sistema trata cada posición piramidal de forma independiente con sus propios niveles de stop loss y take profit, aunque el mecanismo de trailing stop opera sobre la posición colectiva ajustando los stops de todas las operaciones relacionadas simultáneamente cuando se alcanzan nuevos máximos o mínimos.

Modo de sólo compra y conversión de señales:

Reconociendo que muchos operadores prefieren centrarse exclusivamente en posiciones largas, especialmente en índices bursátiles u otros instrumentos con sesgo alcista a largo plazo, el EA incluye un modo de sólo compra que convierte todas las señales cortas en señales largas. Cuando este modo está activo y el sistema genera una señal de venta basada en condiciones técnicas, lo interpreta como una oportunidad para entrar largo en lugar de ejecutar una operación corta.

Esta lógica de conversión de señales se basa en la observación de que, en muchos mercados, los periodos de debilidad técnica representan oportunidades de compra en lugar de oportunidades de venta. La conversión se produce en el nivel de generación de la señal, lo que garantiza que toda la lógica posterior de gestión de riesgos, dimensionamiento de posiciones y ejecución funcione de forma idéntica, independientemente de que la señal se haya originado como una señal larga natural o como una señal corta convertida. Esta característica proporciona comodidad psicológica a los operadores que no se sienten cómodos con la venta en corto, al tiempo que permite que el EA responda a todas las condiciones del mercado.

Compatibilidad con brokers y ejecución de órdenes:

Las amplias características de compatibilidad con brokers garantizan que el EA funcione correctamente en diferentes implementaciones de brokers, tipos de cuenta y plataformas de trading. El sistema detecta automáticamente si la cuenta opera en modo de compensación o cobertura y ajusta la lógica de gestión de posiciones en consecuencia. La validación del nivel de stop consulta los requisitos de distancia mínima de stop del broker y ajusta automáticamente cualquier stop que infrinja estas restricciones.

El cálculo de márgenes utiliza la función OrderCalcMargin para consultar los requisitos exactos de márgenes para tamaños de órdenes específicos antes de la ejecución, lo que elimina las conjeturas y garantiza un dimensionamiento preciso de las posiciones incluso cuando se negocian pares exóticos o CFD con cálculos de márgenes complejos. La normalización de precios utiliza el recuento de dígitos específico del símbolo para garantizar que todos los niveles de precios se formatean correctamente, evitando el rechazo debido a errores de precisión.

El motor de ejecución utiliza la clase CTrade de la biblioteca estándar MQL5, que proporciona una sólida colocación de órdenes con lógica de reintento y gestión de errores integrada. Todas las operaciones se etiquetan con campos de comentarios descriptivos y números mágicos que permiten el filtrado de posiciones y la atribución de estrategias en entornos multi-EA.

Configuración de parámetros de estrategia:

Cada módulo de estrategia expone más de cuarenta parámetros de entrada que controlan todos los aspectos de su comportamiento. La selección del marco temporal determina el período del gráfico en el que opera la estrategia, con soporte para todo tipo de gráficos, desde gráficos de un minuto hasta diarios. El tamaño del lote puede establecerse como un valor fijo o puede modificarse en el código para soportar cálculos de porcentaje de capital para un verdadero dimensionamiento dinámico de la posición.

La configuración del stop loss incluye la elección entre los métodos de Riesgo-Recompensa y Porcentaje, el periodo de retrospectiva para los cálculos de máximos y mínimos recientes, el múltiplo de riesgo-recompensa para la colocación del objetivo y los valores porcentuales para los cálculos basados en porcentajes. La activación del trailing stop es una simple conmutación booleana, que permite probar estrategias con y sin funcionalidad de trailing.

Los límites de piramidación, las ventanas de tiempo de sesión, los ajustes de filtro de marco de tiempo superior y todos los parámetros de los indicadores técnicos, incluidos los factores de aceleración del SAR parabólico, los periodos de EMA, los periodos rápidos y lentos del MACD y el suavizado de la línea de señal, son totalmente personalizables. Este control granular permite adaptar el EA a las diferentes condiciones del mercado, estilos de negociación y tolerancias de riesgo sin necesidad de modificar el código.

Optimización del rendimiento y eficiencia de ejecución:

El EA está optimizado para la eficiencia computacional, reconociendo que el procesamiento excesivo puede causar retrasos en la ejecución y oportunidades perdidas. Los indicadores se crean una vez durante la inicialización y se reutilizan durante todo el ciclo de vida del AE, en lugar de volver a crearse en cada tick. La lógica de ejecución basada en barras asegura que la evaluación de la estrategia sólo se produce cuando se forman nuevas barras de precios, evitando cálculos redundantes en cada tick de precio.

Las operaciones de matriz utilizan las funciones nativas de MQL5 con un orden de series adecuado para garantizar la compatibilidad con la copia de búferes de indicadores. La asignación de memoria se maneja con cuidado para evitar fugas, con matrices dinámicas que se redimensionan sólo cuando es necesario y se liberan durante la desinicialización. El sistema mantiene un mínimo de variables de estado, almacenando sólo la información esencial necesaria para los cálculos de trailing stop y el seguimiento de posiciones.

Capacidades de Backtesting y Optimización:

El EA es totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MetaTrader 5, soportando tanto backtests de una sola pasada como ejecuciones de optimización multiparámetro. La arquitectura modular permite probar cada estrategia de forma independiente desactivando otras, lo que facilita el análisis de rendimiento aislado. Se pueden utilizar datos históricos de ticks para obtener la máxima precisión, o pruebas OHLC más rápidas de un minuto para explorar los parámetros preliminares.

La optimización puede centrarse en cualquier parámetro de entrada o combinación de parámetros, con el modo de algoritmo genético que permite la exploración eficiente de grandes espacios de parámetros. El sistema produce informes estándar de rendimiento MT5, incluyendo curvas de equidad, análisis de reducción, cálculos de factor de ganancia, estadísticas de distribución de operaciones y desgloses de rendimiento mensual/anual. Se pueden añadir métricas personalizadas a través de la función OnTester si se requieren criterios de evaluación especializados.

Características de negociación previstas:

El Trend Execution Engine está diseñado como un sistema de seguimiento de tendencias de frecuencia media en lugar de un enfoque de scalping o grid trading de alta frecuencia. La frecuencia de las operaciones varía significativamente en función de la selección del marco temporal y de las condiciones del mercado, pero normalmente oscila entre varias operaciones a la semana en los marcos temporales inferiores y varias al mes en los marcos temporales superiores. El sistema es intencionadamente selectivo y da prioridad a las configuraciones de calidad frente a la cantidad de operaciones.

Las expectativas de porcentaje de ganancias se sitúan entre el 55% y el 70%, dependiendo de la configuración de los parámetros y de las condiciones del mercado, y el marco de riesgo-recompensa garantiza que la media de operaciones ganadoras supere a la media de operaciones perdedoras. La reducción máxima se controla normalmente mediante el tamaño de la posición y la disciplina de stop loss, con una reducción esperada de entre el 15% y el 25% durante el funcionamiento normal y potencialmente superior durante periodos de oscilación prolongados.

El EA funciona mejor en condiciones de mercado tendencial en las que los movimientos direccionales persisten el tiempo suficiente para que los trailing stops aseguren beneficios significativos. El rendimiento suele verse afectado durante periodos prolongados de oscilación o en condiciones de gran volatilidad, aunque los filtros de sesiones temporales y la confirmación de plazos más largos ayudan a mitigar la exposición a estos periodos desfavorables. Diferentes configuraciones de estrategias pueden mostrar un rendimiento no correlacionado, proporcionando diversificación a nivel de cartera cuando se despliegan simultáneamente múltiples estrategias.

Requisitos de capital y recomendaciones para las cuentas:

Los requisitos mínimos de capital varían según el instrumento y los requisitos de margen del corredor. Para los pares de divisas estándar con un apalancamiento típico de 1:100 o 1:500, se recomienda un saldo mínimo en cuenta de 1.000 dólares para un tamaño de posición conservador. Para materias primas como el oro o instrumentos con mayores requisitos de margen, pueden ser necesarios 5.000 dólares o más para soportar una caída normal y mantener un tamaño de posición adecuado.

La función de tamaño de lote dinámico permite al EA adaptarse al capital disponible, reduciendo automáticamente el tamaño de las posiciones tras las pérdidas y aumentándolo potencialmente tras las ganancias si el tamaño de los lotes se recalcula en función del capital actual. Se recomienda encarecidamente un Servidor Privado Virtual para un funcionamiento ininterrumpido, especialmente si se ejecutan varias estrategias o se opera fuera del horario comercial. La latencia de la red y la velocidad de ejecución se vuelven cada vez más importantes a medida que disminuye el marco temporal, y el alojamiento en VPS cerca de los servidores de los brokers ofrece condiciones óptimas.

Proceso de instalación y configuración:

La instalación sigue los procedimientos estándar de MetaTrader 5 EA. El archivo de código fuente debe colocarse en el directorio Experts de la carpeta de datos de MT5 y compilarse a través de la aplicación MetaEditor. Cualquier error de compilación debe ser revisado y resuelto, aunque el código proporcionado ha sido probado y debería compilar sin modificaciones en las versiones estándar de MT5.

La configuración comienza adjuntando el EA a un gráfico del símbolo y marco temporal deseados. El panel de propiedades del Asesor Experto proporciona acceso a todos los parámetros de entrada, organizados en grupos lógicos para la Estrategia 2 y la Estrategia 3. La configuración inicial debe centrarse en activar o desactivar cada estrategia, establecer los tamaños de lote adecuados para el saldo de la cuenta y configurar las sesiones de tiempo para que coincidan con las horas de negociación preferidas del operador.

Los parámetros de riesgo, incluidos el método de stop loss, las relaciones riesgo-recompensa y la activación del trailing stop, deben establecerse en función de los resultados del backtesting y de la tolerancia personal al riesgo. Por lo general, los parámetros de los indicadores técnicos pueden mantenerse inicialmente en los valores por defecto y optimizarse tras observar el rendimiento de referencia. El número mágico de cada estrategia debe ser único y no entrar en conflicto con ningún otro EA que se ejecute en la cuenta.

Requisitos de supervisión y mantenimiento:

Aunque el EA funciona de forma autónoma una vez configurado, la supervisión periódica es esencial para un rendimiento óptimo. La revisión diaria de las posiciones abiertas, la progresión de la curva de capital y los niveles de reducción ayudan a identificar cualquier comportamiento inesperado o desviación de los parámetros. El análisis semanal de las estadísticas de las operaciones, incluida la tasa de ganancias, la relación media entre ganancias y pérdidas y el factor de beneficios, permite saber si las condiciones actuales del mercado favorecen la configuración de la estrategia.

Las revisiones exhaustivas mensuales deben incluir la comparación del rendimiento real con las expectativas de las pruebas retrospectivas, la evaluación de si los ajustes de los parámetros están justificados en función de las condiciones cambiantes del mercado y la verificación de que la calidad de ejecución del corredor sigue siendo aceptable. El EA incluye un registro detallado a través de las declaraciones de impresión que se pueden revisar en la pestaña Expertos del terminal MT5, proporcionando transparencia en la toma de decisiones y la ejecución.

Los ajustes de los parámetros deben realizarse con cautela y, preferiblemente, basándose en pruebas retrospectivas adicionales en lugar de ajustarse a los resultados recientes. Las condiciones del mercado evolucionan, y las estrategias que funcionan bien en periodos de tendencia pueden tener un rendimiento inferior en periodos de oscilación, por lo que es importante evaluar el rendimiento a lo largo de ciclos de mercado completos en lugar de ventanas temporales cortas.

Divulgación de riesgos y expectativas realistas:

El Trend Execution Engine es una sofisticada herramienta de negociación, pero no un generador de beneficios garantizados. Todas las operaciones implican un riesgo sustancial de pérdida, y los sistemas automatizados pueden perder dinero al igual que las operaciones discrecionales. El rendimiento pasado, ya sea en pruebas retrospectivas o en operaciones reales, no garantiza resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian, y las estrategias que funcionaron históricamente pueden no funcionar en entornos futuros.

El EA debe probarse exhaustivamente en cuentas de demostración antes de utilizarlo en vivo, con periodos de prueba que abarquen al menos varias semanas y que, idealmente, incluyan condiciones de mercado tanto tendenciales como oscilantes. En las operaciones en vivo iniciales se deben utilizar tamaños de posición mínimos hasta que se verifique un rendimiento consistente en condiciones de mercado reales con la ejecución real del broker. El riesgo por operación debe limitarse a niveles que permitan a la estrategia soportar las caídas previstas sin agotar el capital de la cuenta.

Ningún sistema de negociación gana en todas las operaciones, y las rachas perdedoras son una parte normal de la negociación algorítmica. La clave del éxito a largo plazo es mantener una gestión disciplinada del riesgo, evitar el apalancamiento excesivo y permitir que la ventaja estadística se manifieste en una muestra suficiente de operaciones. Los operadores nunca deben arriesgar un capital que no puedan permitirse perder y deben mantener expectativas realistas sobre los beneficios potenciales.

Asistencia técnica y plan de desarrollo:

El motor de ejecución de tendencias se suministra con el código fuente completo, lo que permite una total transparencia de toda la lógica de negociación, los protocolos de gestión de riesgos y los mecanismos de ejecución. Este enfoque de código abierto permite a los programadores experimentados revisar, modificar o ampliar la funcionalidad según sea necesario. El código comentado explica el propósito de las funciones clave y las secciones lógicas complejas, facilitando la comprensión y la personalización.

Yunzuh Trading Systems proporciona soporte técnico para problemas de instalación, errores de compilación y aclaración de la funcionalidad de EA. El soporte no se extiende a consejos de trading, selección de parámetros para instrumentos específicos o niveles de rendimiento garantizados. Las actualizaciones pueden ser publicadas periódicamente para resolver problemas de compatibilidad con nuevas versiones de MT5, incorporar comentarios de los usuarios, o añadir características solicitadas.



Productos recomendados
Uranus STO
Encho Enev
Asesores Expertos
Urano STO experto se desarrolla sobre la base de un profundo análisis matemático, utilizando los indicadores populares: Estocástico, WPR, ATR, RSI. El experto está optimizado para el comercio EURUSD . El experto analiza períodos pasados, comparándolos con el período actual. De acuerdo con el grado de probabilidad y el comportamiento del mercado, el experto coloca órdenes en los niveles calculados para el mejor resultado. La estrategia también cuenta con una herramienta de permeabilidad: Impact B
SynAIpse MT5
Mark Taylor
Asesores Expertos
SynAIpse EA lleva su trading al siguiente nivel con esta avanzada herramienta de trading de IA financiera diseñada para operar estratégicamente pares de divisas clave con una mezcla de IA y técnicas de recuperación complementarias. SynAIpse EA incorpora un motor de decisión de IA totalmente independiente de la API junto con sofisticados filtros y tecnología de recuperación para maximizar la rentabilidad y mejorar el rendimiento. El EA SynAIpse analiza múltiples patrones de entrada en tiempo rea
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Asesores Expertos
Este es un asesor experto destinado a hacer crecer las cuentas pequeñas con la estrategia de negociación de bajo riesgo, buit al comercio que van símbolos gráficos y tiene una amplia gama de multiplicadores para crecer con su cuenta. Operaciones con martinagale, grid y hedging para scalpar el mercado,. Debe operar con "ENABLE_TRAILING" en el campo de entradas a true. Ajuste fino de las entradas también se recomienda en función de la tabla para el comercio. amablemente reachout para más asesorar
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Asesores Expertos
Esta herramienta de trading experta utiliza el indicador SuperTrend con una potente métrica de optimización personalizada para ayudar a los traders a encontrar los mejores sistemas con baja estancamiento y alto beneficio neto. Los traders ingresan en una posición (larga o corta) cuando la barra se abre por encima o por debajo de la línea indicadora. Puede salir de la posición cuando el precio "invierta" su señal o no salir y dejarla cerrar en función de los riesgos (Take Profit, stop loss) o po
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Ew3
Roberto Alencar
Asesores Expertos
EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex Visión general Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala. Características principales - Estrategia de reversión a la media : Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado - Soporte multisímbolo : Opera con 26 pares de divisas simultáneamente - Control de riesgo centralizado : G
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
Yugen MT5
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
Yugen es un Asesor Experto (EA) multi-instrumento de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Puede operar con 7 instrumentos simultáneamente. La estrategia proporciona puntos de entrada precisos mediante el análisis del estado de los diferentes instrumentos y el uso de un sistema OCO, mientras sigue las tendencias para las operaciones. Equipada con una función de protección adaptativa, ajusta los niveles de toma de beneficios en tiempo real en función de las condiciones actuales d
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Asesores Expertos
Neuron Net GOLD es una integración del lenguaje de programación Python, máquina de aprendizaje profundo y código mql5 para poder predecir los movimientos del precio XAUUSD y así producir entradas y salidas basadas en inteligencia artificial. Cómo funciona: Al inicio de la sesión asiática, Neuron Net Gold realizará un análisis basado en datos históricos y predecirá los movimientos del precio del oro. Si la predicción del precio es alcista, Neuron Net Gold tomará una posición larga, y viceversa.
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
Un nuevo y más potente XAU EA, utilizando un método sin precedentes, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD todos pueden usarlo . Este es mi mejor trabajo en XAU. Mucha gente le gusta el comercio XAUUSD, y yo no soy una excepción. Después de acumular alguna experiencia comercial y el trabajo duro, hice este EA específicamente para el comercio de todos los productos relacionados con XAU. Entre ellos, recomiendo la combinación de XAUUSD, XAUJPY, y XAUCHF. Visualización de señales y grupo de di
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Asesores Expertos
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - PRUEBA DE INFORMES DESCARGA PROBADO EN GBPUSD/ Y EURUSD LOGICA: Moving Averages Crossover, Macd Historigram y Adx TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE) OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 PROTEGIDO SIEMPRE CON STOPLOSS, LÍMITES MÁXIMOS DE STOPLOSS Y TRAILING STOPS TRADE CON LAS REGLAS CORRECTAS /////N!%Drawdown?? ///// ¿Realmente? seguro que querrás algo así.... SIEMPRE TRATANDO DE CAMBIAR EL JUEGO MOTHERFUCKER ...... por: WeeDFoX4_20PT
FREE
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Asesores Expertos
Robô Davi I de Êxodo Capital es un sistema profesional para traders creado para la plataforma MT5 y optimizado para trabajar con MINI FUTURE INDEX (WIN) en B3 en BRASIL. El sistema utiliza algoritmos de sesgo. Después de identificar la tendencia, se abre la posición y el robot realiza la operación a través de un trailing stop que será impulsado por la media de 13 periodos. GANANCIA máxima de 2200 pts. Características principales Nuestra configuración tiene la opción de utilizar martingala,
Hulk
Dragan Drenjanin
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto Hulk para MT5 Hulk es un potente Asesor Experto diseñado para MetaTrader 5, optimizado para operar en XAUEUR , USDCAD, XAUUSD, BTCUSD , LNKUSD, y GBPCAD, etc., con un marco temporal H1. Para las operaciones con múltiples símbolos, se añade automáticamente un número mágico único a cada símbolo para garantizar un funcionamiento sin problemas. Características principales: Operativa multisímbolo en el mismo gráfico ( utilice una coma como separador). Ej: XAUEUR,USDCAD,XAUUSD,GBPCAD 5
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Golden AI Magic Sphere
Jian Jie
Asesores Expertos
Golden AI Magic Sphere - La estrategia definitiva para invertir en oro Después de cuatro años de extensas pruebas y optimización, la estrategia Golden AI Magic Sphere ha demostrado un rendimiento sin precedentes en el mercado del oro. Este sistema de trading de vanguardia combina la tecnología de IA más avanzada con el conocimiento experto del mercado para crear una solución verdaderamente única y potente para el trading automatizado en oro. Golden AI Magic Sphere ofrece sistemáticamente grandes
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Solaris Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Solaris Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Por qué elegir Solaris Imperium MT5 Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisis de
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Asesores Expertos
Componentes y funcionalidad del código: Información Básica #property : Se utiliza para definir las propiedades del EA como copyright, enlace, versión y descripción. input : Parámetros que los usuarios pueden personalizar en el EA, como activar/desactivar órdenes de compra/venta, niveles de precio, puntos de toma de beneficios, tamaños de lote, etc. Funciones principales OnInit() : Se ejecuta cuando se inicializa el EA. Crea una etiqueta en el gráfico y dibuja líneas rojas en los niveles de preci
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
TrendMaster ADX - Sistema de Trading Automatizado Multi-Estrategia (XAUUSD, M5) TrendMaster ADX es un Asesor Experto profesional automatizado optimizado para XAUUSD en el marco temporal M5. Combina la lógica de seguimiento de tendencia basada en ADX y EMA con la confirmación de un marco temporal superior para generar entradas claras de COMPRA y VENTA. El sistema incluye un sólido marco de gestión de riesgos con un mecanismo de parada automática de las operaciones que se activa cuando la reducci
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Asesores Expertos
R1 Deep Seek EA: ¡la solución definitiva para operaciones de precisión! Si busca un enfoque de operaciones altamente eficiente, consistente y sostenible en el mercado Forex, combinado con un sistema avanzado de promedios impulsado matemáticamente, entonces R1 Deep Seek EA es la solución perfecta para usted. ¿Qué hace que R1 Deep Seek EA sea único? R1 Deep Seek EA está diseñado con una estrategia inteligente que ejecuta operaciones precisas y calculadas. Coloca múltiples órdenes de compra y ve
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
TRES MAESTROS - Sistema Profesional de Trading Automatizado Versión: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ha demostrado un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales . El sistema combina técnicas de filtrado de nivel instituci
OXI DCA machine
Nickey Magale
Asesores Expertos
Oxi - Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado que combina la lógica avanzada de la reversión a la media con el promediado estratégico del coste del dólar (DCA) para ayudarle a hacer crecer su cuenta de forma constante. Diseñado para trabajar a través de múltiples pares de divisas utilizando el análisis adaptativo y la gestión inteligente del comercio, Oxi ofrece una alta tasa de ganancias, controles flexibles, y la recup
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de intuición digital que no solo sigue el precio, sino que identifica zonas de interés institucional y momentos de desequilibrio del mercado.
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.75 (36)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Otros productos de este autor
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Características principales Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear c
OrderFlow Vision
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico. Identifica y marca los Bloques de Órdenes , las Brechas de Valor Justo (FVGs) , las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la
FREE
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Swing Dragon es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque basado en el swing. El EA aplica la lógica de seguimiento de tendencias junto con la sincronización de entrada de swing para identificar oportunidades de retroceso, ruptura y reversión. Incluye funciones integradas de gestión de operaciones y control de riesgos adecuadas para diferentes condiciones de mercado. Características principales Sistema de entrada basado en oscilaciones : Detec
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart Risk Manager Dashboard es un indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores con el control estructurado del riesgo y la supervisión de la cuenta en tiempo real. Proporciona una interfaz visual para la gestión del tamaño de la posición, el seguimiento de las pérdidas y ganancias, y el establecimiento de límites de negociación personalizados. Características principales Calculadora de riesgo SL/TP Muestra el riesgo y la recompensa estimados directamente en el gráfico median
BullBear Strength Meter
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Medidor de fuerza BullBear El medidor de fuerza de BullBear es un indicador dinámico de sentimiento e impulso del mercado que cuantifica el equilibrio real de poder entre compradores y vendedores. En lugar de basarse en una única fórmula, fusiona múltiples motores analíticos de eficacia probada en un modelo de fuerza integral, ofreciendo a los operadores una lectura visual precisa del dominio alcista y bajista en tiempo real. Esta herramienta mide, compara y muestra la intensidad de las fuerzas
FREE
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
T3 Matrix Pro - EA Adaptativo de Fusión de Tendencias El T3 Matrix Pro es un Asesor Experto avanzado de seguimiento de tendencias que combina la potencia de las Medias Móviles T3 , el SAR Parabólico y el análisis Heikin-Ashi en un único sistema de precisión. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, identifica los cambios en la estructura del mercado de forma temprana y los confirma con una lógica de momentum multicapa. Lógica básica Algoritmo T3 Fast & Slow - Detecta transiciones de
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Trend Reversal Candles es un indicador diseñado para resaltar patrones comunes de inversión y continuación de velas directamente en el gráfico. Marca las configuraciones detectadas con flechas y etiquetas para un reconocimiento visual más fácil, reduciendo la necesidad de buscar patrones manualmente. Patrones detectados Envolvente alcista y bajista Martillo y Hombre Colgado Estrella fugaz Variaciones Doji Otras configuraciones de inversión ampliamente utilizadas Características Muestra flechas y
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Goldilocks GG - El scalper de precisión definitivo Goldilocks GG es un Asesor Experto de última generación diseñado para dominar el oro (XAU/USD) y otros mercados volátiles con scalping de precisión, inteligencia adaptativa y un potente control del riesgo. Construido para los operadores que exigen velocidad, consistencia y rentabilidad , combina la lógica de entrada de vanguardia con filtros inteligentes que se adaptan a cualquier condición de mercado. Principales ventajas Funciona con Oro y Más
Adaptive EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
El EA Adaptativo es un sistema de trading inteligente y totalmente automatizado diseñado para scalping y swing trading en los principales pares de divisas. Utiliza algoritmos dinámicos que se adaptan a la volatilidad del mercado, la dirección de la tendencia y la sesión de trading para optimizar las entradas y salidas. Incluye configuración de riesgo personalizable, monitoreo en tiempo real y filtros por sesión para evitar operaciones en períodos de baja liquidez. ¿Cansado de bots de trading poc
FREE
Volatility Matrix
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Volatility Matrix es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y dinámica de la volatilidad del mercado en tiempo real. Combina múltiples bandas de volatilidad adaptables en un único marco analítico, lo que le permite identificar zonas de compresión, expansión e inversión en cualquier marco temporal o símbolo. Esta herramienta va mucho más allá de los indicadores de volatilidad estándar. Construye una estructura de volatilidad completa en to
FREE
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
SMC GOLD MASTER - Motor Institucional de Concepto de Dinero Inteligente para Oro y Más SMC GOLD MASTER es un motor de negociación Smart Money Concept (SMC) de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean leer la estructura del mercado con claridad institucional. Detecta automáticamente rupturas de estructura (BOS) , cambios de carácter (CHoCH) , bloques de órdenes (OB) , zonas de liquidez y huecos de valor razonable (FVG ), creando un mapa visual completo de cómo se mueven realm
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Aureus Volatility Matrix - Sistema Profesional de Trading Adaptativo Asesor Experto Universal Multi-Activos para Oro, Índices y Divisas Aureus Volatility Matrix es un sofisticado Asesor Experto independiente del broker, diseñado para los operadores profesionales que exigen fiabilidad, precisión y adaptabilidad a través de múltiples clases de activos. Construido desde cero para manejar los desafíos únicos de la negociación algorítmica moderna, este EA opera sin problemas XAUUSD (Oro), los princip
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
VoltArx Volatility Engine - Algoritmo de ruptura de grado institucional Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Zone Trader - Asesor Experto Profesional en la Acción del Precio Visión general Quantum Zone Trader es un avanzado sistema de trading algorítmico basado en los principios de la acción del precio. El EA identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda de alta probabilidad a través de múltiples marcos de tiempo y ejecuta entradas precisas basadas en conceptos de comercio institucional. Diseñado para operadores serios que entienden la estructura del mercado, este AE combina la detec
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ZoneBreaker Pro - Estrategia avanzada de combinación de zonas de ruptura ZoneBreaker Pro es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4 que implementa una metodología de ruptura de zonas basada en la precisión. Este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de formaciones de velas opuestas durante horas específicas de apertura del mercado y la ejecución de operaciones cuando el precio rompe a través de zonas def
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Advanced Kernel Smoother - Indicador profesional de regresión multinúcleo El Advanced Kernel Smoother representa un enfoque sofisticado para el análisis de la acción del precio, utilizando técnicas matemáticas avanzadas de regresión kernel para filtrar el ruido del mercado e identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad con una claridad excepcional. Tecnología principal Este indicador emplea 17 funciones kernel diferentes, como Gaussian, Laplace, Epanechnikov, Silverman, etc., ca
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Sistema de señalización MV Arrow Visión general del indicador El MV Arrow Signal System es un completo sistema de trading multiindicador para MetaTrader 4 que identifica potenciales señales de compra y venta basadas en la detección de puntos de oscilación combinada con múltiples filtros de confirmación técnica. Concepto Básico El sistema escanea los gráficos de precios para identificar máximos y mínimos oscilantes y, a continuación, aplica un sistema de puntuación basado en múltiples indicadores
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Killer Combo System es un indicador multiestrategia diseñado para destacar las posibles configuraciones de reversión y continuación mediante la combinación de varios módulos técnicos en una sola herramienta. Proporciona una configuración flexible, permitiendo a los usuarios activar o desactivar diferentes filtros de confirmación de acuerdo con su propio enfoque de negociación. Módulos disponibles Detección de divergencias RSI y CCI Cruces MACD Reconocimiento de patrones de velas Filtrado Multi-T
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Scalper EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica un filtrado multicapa para identificar oportunidades de scalping durante las sesiones activas del mercado. Combina la estructura del mercado, el conocimiento de la volatilidad, y los módulos de control de riesgo para proporcionar la ejecución sistemática de operaciones sin martingala o métodos de cuadrícula. Características principales Filtro de zona de liquidez - Evita las entradas cerca de zonas de rechazo recientes, a menudo
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Sentient Trend Sculptor EA es un Asesor Experto diseñado para la negociación automatizada basada en tendencias. Aplica el filtrado de múltiples marcos temporales, la adaptación de la volatilidad y la lógica de sesión para identificar y gestionar las operaciones en diferentes instrumentos. El sistema no utiliza métodos de martingala ni de rejilla. Características principales Motor de tendencias: Filtra la acción del precio con una alineación de marcos temporales superior e inferior. Lógica de en
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Adaptive SR Zones - Edición Breakout Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo , la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado. Características principal
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
AlphaPro EA - Visión general técnica 1. Introducción AlphaPro EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Aplica múltiples estrategias algorítmicas con funciones de control de riesgo y soporta varios modos de gestión de operaciones. El sistema está diseñado para su uso en diferentes marcos de tiempo y múltiples pares de divisas. 2. Características principales Ejecución algorítmica - Utiliza una lógica de entrada/salida multicapa que combina métodos de scalping, breakout y basados
PropLock Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Resumen: PropGoldEA es un sofisticado Asesor Experto de nivel de producción diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro) en entornos de empresas de apoyo. Este avanzado sistema de negociación algorítmica combina cuatro metodologías de negociación distintas y probadas a lo largo del tiempo con protocolos de gestión de riesgos de nivel institucional. Diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad y cumplir con las normas de negociación de las empresas de props, PropGoldEA representa el piná
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart HORIZON - Indicador de Volumen + SMC Smart HORIZON es un indicador de TradingView que combina niveles de perfil de volumen con componentes de Smart Money Concepts (SMC) para proporcionar un análisis gráfico estructurado. Destaca los elementos de la estructura del mercado y las zonas de referencia clave, facilitando el seguimiento de la interacción de los precios con los niveles de estilo institucional. Características principales Niveles de perfil de volumen VAH semanal y mensual (línea di
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 que implementa una estrategia de martingala con configuración flexible. El EA admite hasta tres pares de divisas con tamaños de lote y direcciones comerciales definidos por el usuario. Permite establecer umbrales (en pips o divisas) para abrir capas adicionales de martingala, y ofrece opciones para cerrar posiciones por reglas de ciclo (sólo la primera capa o todas las capas combinadas). El sistema puede invertir la dirección después de cada ciclo completado e
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
QQQ TrendMaster Pro - Indicador MT5 Esta es una herramienta de análisis técnico diseñada para operar con el Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). Combina varios módulos configurables para ayudar a analizar la estructura del mercado y las condiciones de tendencia: Cruces de medias móviles - Señales MA de 200 y 21 periodos. Módulo MACD - Ajustes personalizables de rápido/lento/señal (por defecto 10/26/9). Chaikin Money Flow - Para confirmación basada en volumen. Índice de Movimiento Direccional (DMI) -
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Hedging Grid EA - Sistema de negociación multiestrategia adaptable Hedging Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para los operadores que desean una negociación sólida con cobertura dinámica, tamaño de lote adaptable y múltiples mecanismos de protección . Construido con flexibilidad y precisión, puede ser optimizado tanto para un crecimiento agresivo como para un rendimiento conservador con gestión de riesgos , por lo que es adecuado para una amplia gama de estilos de nego
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Reversion Pro X - Sistema avanzado de inversión de medias Reversion Pro X es un sistema de trading automatizado, inteligente y eficiente , basado en una potente estrategia de reversión a la media . Captura los movimientos de los precios de vuelta a la media después de fuertes impulsos direccionales , lo que le permite operar las sobrerreacciones del mercado con precisión. Diseñado para Forex, Oro e Índices , el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado y está totalmente optimiza
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
PulseTrader Pro es un Asesor Experto de última generación creado para los operadores que desean un sistema de negociación fiable, flexible y adaptable. Diseñado con un equilibrio entre la precisión de scalping y la fuerza de swing-trading , lee el "pulso" del mercado y se adapta a las condiciones cambiantes. A diferencia de los EA rígidos que fallan en los mercados dinámicos, PulseTrader Pro combina filtros técnicos avanzados, una sólida gestión del riesgo y una ejecución inteligente de las ope
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario