EA CloseALL MT4
- Utilidades
- Teerathad Booranawisedkul
- Versión: 1.0
CARACTERÍSTICAS:
- Cerrar todo con un clic
- Cerrar órdenes de mercado
- Eliminar órdenes pendientes
- Rendimiento en tiempo real
- Soporte multisímbolo
- Botón personalizable
- Funciona en MT5
PERFECTO PARA:
- Scalpers que necesitan una salida de emergencia
- Operadores diarios que gestionan múltiples posiciones
- Operadores de noticias que requieren un cierre instantáneo
- Protección de la cuenta durante periodos de alta volatilidad
- Liquidación rápida de cartera
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Algoritmo de procesamiento por lotes
- Operaciones OrderSelect optimizadas
- Modo de llenado IOC (MT5)
- Control de deslizamiento ajustable
- Uso mínimo de la CPU
- Notificaciones de borrado automático