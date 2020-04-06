My Izy
- Asesores Expertos
- Muhammad Umar Bakri
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Saludos a todos :)
MI IZY es unsimple-complejidad Asesor Experto para el comercioXAUUSD (ORO).
|Par
|>>
|XAUUSD / ORO
|En el gráfico (TimeFrame)
|>>
|M1 (1 Minuto)
|Abrir operación
|>>
|1
|Deslizamiento
|>>
|50 (Diferencial máximo)
|TP Y SL
|>>
|Fijo (Modo oculto)
|Nº Mágico
|>>
|Por defecto (o el suyo propio)
|Tiempo de negociación
|>>
|Mi configuración
|Configuración del EA
|>>
|Por defecto (Mi configuración)
|MIS RECOMENDACIONES
|Lote(s) de negociación
|0.01 Lote
|Depósito mínimo
|500 USD
|Apalancamiento máximo
|1 : 500
|Corredores
|Todos los brokers (Tight Spreads)
|BENEFICIOS
* Nota : El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
** Los resultados pueden variar debido a varios factores tales como la propagación, los movimientos de precios y problemas técnicos.
Saludos cordiales.