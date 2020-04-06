My Izy

Saludos a todos :)

MI IZY es unsimple-complejidad Asesor Experto para el comercioXAUUSD (ORO).



Par
 >>
 XAUUSD / ORO
En el gráfico (TimeFrame)
 >>
 M1 (1 Minuto)
Abrir operación
 >>
 1
Deslizamiento
 >>
 50 (Diferencial máximo)
TP Y SL
 >>
 Fijo (Modo oculto)
Nº Mágico
 >>
 Por defecto (o el suyo propio)
Tiempo de negociación
 >>
 Mi configuración
Configuración del EA
 >>
 Por defecto (Mi configuración)


MIS RECOMENDACIONES
Lote(s) de negociación 0.01 Lote
Depósito mínimo
 500 USD
Apalancamiento máximo
 1 : 500
Corredores Todos los brokers (Tight Spreads)


BENEFICIOS

  • Beneficio Medio Estable
  • Uso de indicadores personalizados
    • Bajos DrawDowns
    • Buen Factor de Recuperación


    REQUISITOS EA
    • VPS de baja latencia y estable.
    • Spreads ajustados.


    * Nota : El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

    ** Los resultados pueden variar debido a varios factores tales como la propagación, los movimientos de precios y problemas técnicos.


    Saludos cordiales.



