Saludos a todos :)

MI IZY es unsimple-complejidad Asesor Experto para el comercioXAUUSD (ORO).





Par

>>

XAUUSD / ORO

En el gráfico (TimeFrame)

>>

M1 (1 Minuto)

Abrir operación

>>

1

Deslizamiento

>>

50 (Diferencial máximo)

TP Y SL

>>

Fijo (Modo oculto)

Nº Mágico

>>

Por defecto (o el suyo propio)

Tiempo de negociación

>>

Mi configuración

Configuración del EA

>>

Por defecto (Mi configuración)







MIS RECOMENDACIONES



Lote(s) de negociación 0.01 Lote Depósito mínimo

500 USD Apalancamiento máximo

1 : 500

Corredores Todos los brokers (Tight Spreads)





BENEFICIOS

Beneficio Medio Estable

Uso de indicadores personalizados Bajos DrawDowns Buen Factor de Recuperación







REQUISITOS EA

VPS de baja latencia y estable.



de baja latencia y estable. Spreads ajustados.





* Nota : El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros .

** Los resultados pueden variar debido a varios factores tales como la propagación, los movimientos de precios y problemas técnicos.





Saludos cordiales.



