MY IZY is a simple-complexity Expert Advisor for trading XAUUSD (GOLD).



Pair
 >>
 XAUUSD / GOLD
On Chart (TimeFrame)
 >>
 M1  (1 Minute)
Open Trade
 >>
 1
Slippage
 >>
 50  (Max Spread)
TP & SL
 >>
 Fixed  (Hidden Mode Feature)
Magic No.
 >>
 Default  (or Your Own)
Trading Time
 >>
 My Settings
EA Settings
 >>
 Default  (My Settings)


MY RECOMMENDATIONS
Trading Lot(s) 0.01 Lot
Minimum Deposit
 US$ 500
Max Leverages
 1 : 500
Brokers All Brokers (Tight Spreads)


THE BENEFITS

  • Stable Average Profit
  • Use Custom Indicators
    • Low DrawDowns
    • Good Recovery Factor


    EA REQUIREMENTS
    • Low Latency and Stable VPS.
    • Tight Spreads.


    * Note Past performance is not indicative of future results.

    ** Results may vary due to several factors such as spread, price movements and technical problem.


    Best Regards.



