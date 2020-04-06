My Izy

Greetings Everyone :)

MY IZY is a simple-complexity Expert Advisor for trading XAUUSD (GOLD).



Pair
 >>
 XAUUSD / GOLD
On Chart (TimeFrame)
 >>
 M1  (1 Minute)
Open Trade
 >>
 1
Slippage
 >>
 50  (Max Spread)
TP & SL
 >>
 Fixed  (Hidden Mode Feature)
Magic No.
 >>
 Default  (or Your Own)
Trading Time
 >>
 My Settings
EA Settings
 >>
 Default  (My Settings)


MY RECOMMENDATIONS
Trading Lot(s) 0.01 Lot
Minimum Deposit
 US$ 500
Max Leverages
 1 : 500
Brokers All Brokers (Tight Spreads)


THE BENEFITS

  • Stable Average Profit
  • Use Custom Indicators
    • Low DrawDowns
    • Good Recovery Factor


    EA REQUIREMENTS
    • Low Latency and Stable VPS.
    • Tight Spreads.


    * Note Past performance is not indicative of future results.

    ** Results may vary due to several factors such as spread, price movements and technical problem.


    Best Regards.



    Produtos recomendados
    PairsTrading
    Evgenii Kuznetsov
    3.67 (9)
    Experts
    The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Gold Label
    Tran Thanh Tuyen
    Experts
    Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
    Santa Scalping
    Morten Kruse
    2.84 (19)
    Experts
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
    Ichimoku 3D
    Anton Karabeinikov
    Experts
    Ichimoku 3D Este EA é baseado no indicador Ichimoku usando o princípio de 3 telas Elder. Neste Expert Advisors 4 tipos de abertura de transações: 1 é quando há o mesmo sinal de compra ou venda em 3 prazos 2-é quando 2 timeframes têm o mesmo sinal de compra e 1 timeframe de venda ou vice-versa 3-é quando 1 timeframe sinal de compra e 2 timeframe de venda ou vice-versa 4-é quando 1 período de tempo é um sinal de compra no período médio de venda e 3 período de compra Magic =2021 "Ichimoku
    BF Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.04 (55)
    Experts
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
    PipFinite EA Breakout EDGE
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (5)
    Experts
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
    EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Experts
    The Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a popular technical analysis tool used by traders and analysts to identify trends and potential buy or sell signals in a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It's essentially a combination of two moving averages, often referred to as the "fast" and "slow" moving averages. Here's how the MACD is calculated: Fast Moving Average (12-period EMA): This is a 12-period Exponential Moving Average (EMA) of the asset's pric
    Max ScalperSpeed
    Paranchai Tensit
    Experts
    Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Harvest GOLD
    Sayan Vandenhout
    Experts
    Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
    Ilanis
    Mikhail Sergeev
    4.74 (27)
    Experts
    Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
    MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
    Andre Tavares
    Experts
    MMM Zig Zag Estratégia: Os Expert Advisors usam seu indicador integrado Zig Zag para determinar as tendências de preços e calculam o sinal para decidir abrir posições de compra ou venda. Ele envia uma ordem, fecha ou move a posição de perda Trailing Stop conforme o indicador funciona. Você pode definir o período de tempo de cada dia da semana em que o EA não deve negociar (o momento ruim para negociar). Geralmente o período do dia em que as notícias de impacto são publicadas. Entradas Gerais: F
    MA Head and Grid
    Tshivhidzo Moss Mbedzi
    Experts
    For more tools  https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Gridingale   is a new complex  Expert Advisor   that combines   grid   and   martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take   profits   on little and big   movements .  A   loss covering system   is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an ind
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Experts
    Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
    Market Maker Expert
    Oon Kar Lee
    Experts
    MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
    Noirtier Scalper
    Anvar Gadadov
    Experts
    Noirtier Scalper is a ready trading solution for your account. This robot can be of interest to those who are at the beginning of their journey in trading, as well as for more advanced traders who wish to diversify their risks. This Expert Advisor performs trading operation at the end of the New York session. Trades are opened and closed based on a special algorithm, which provides the maximum accuracy of entries. Also the Expert Advisor includes the smart Money Management system which is calcul
    Aussie Precision MT4
    Kaloyan Ivanov
    Experts
    Adicionada a capacidade de alterar o tamanho do lote e tornar o EA o mais barato possível. Ao comprá-lo, você receberá suporte e futuras atualizações. Por favor, apoie a sua evolução. Este EA está pronto para uso. AussiePrecision   é um Expert Advisor (EA) sensível ao tempo para MetaTrader 5, projetado especificamente para o par de moedas AUD/USD. Ele foi desenvolvido para executar operações em momentos pré-definidos e controlados, sendo ideal para traders que desejam automatizar entradas com al
    GlobalMarketNavigator EA MT4
    Azad Amanuel Gorgis Gorgis
    Experts
    Introducing the GlobalMarketNavigator EA, a cutting-edge trading tool designed with the modern trader in mind. Developed by Azad Gorgis and backed by rigorous market analysis, this Expert Advisor is your gateway to navigating the complex terrains of forex, gold, and oil markets with unparalleled precision and efficiency. Elevate Your Trading Experience with Precision, Automation, and Expertise For: Gold = 15M, RSI = 16 or 11 Oil = 30M, RSI = 11 CAD/CHF = 15M, RSI = 11 NZD/CAD = H1, RSI = 11 RSI
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Grid and MA
    Volodymyr Hrybachov
    5 (3)
    Experts
    This is a grid Expert Advisor. It features several trading strategies based on Moving Average. It works on minute bar Open prices. Virtual trailing stop, stop loss and take profit can be set in pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The order grid is adaptive and is made of market orders. If the price ha
    Reef Scalper
    Charles Crete
    Experts
    Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
    Reversepro Smartsma ea mt4
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Experts
    ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
    Magic EA MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    3 (1)
    Experts
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
    BiBoosterix
    Andrey Kozak
    Experts
    BiBoosterix is a powerful trading robot for MetaTrader 4 designed for automated trading on financial markets. It combines an adaptive capital management algorithm with advanced market analysis strategies, making it an ideal tool for both novice and professional traders. Key Advantages Adaptive Algorithm : Automatic lot management based on account balance. Multicurrency Support : Ability to trade multiple currency pairs simultaneously. Effective Risk Management : Includes stop-loss, trailing stop
    Night Trader EURUSD
    Ugur Oezcan
    4.21 (29)
    Experts
    The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
    TrendSight Pro EA
    Andri Maulana
    Experts
    Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
    AEC Scalper
    Gennady Kuznetsov
    Experts
    AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
    GridMasterFx
    Sergey Kruglov
    Experts
    GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
    TC Poseidon EA
    Pablo Leonardo Spata
    Experts
    This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
    Os compradores deste produto também adquirem
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (13)
    Experts
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (171)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (21)
    Experts
    Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (2)
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
    AI Prop Firms MT4
    MQL TOOLS SL
    Experts
    AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
    KT Gold Nexus EA MT4
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (2)
    Experts
    Sinal ao vivo da ICMarkets: Clique aqui O que você precisa fazer para ter sucesso com o KT Gold Nexus EA? Paciência. Disciplina. Tempo. O KT Gold Nexus EA é baseado em uma abordagem de trading do mundo real, utilizada por traders profissionais e gestores de fundos privados. Sua força não está na empolgação de curto prazo, mas na consistência de longo prazo. Este EA foi projetado para ser operado ao longo do tempo. Recomenda-se mantê-lo ativo por pelo menos um ano para experimentar seu verdadeir
    Jesko
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experts
    Jesko EA –  Jesko é um Expert Advisor (EA) especial , construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos. Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco . Agora decidimos disponibilizá-lo ao público. Signal live     Quatro meses de conta real  Instalação fácil  Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)  Depósito mínimo: 100 USD  Suporte 24/7  Compre o Jesko uma vez – receba nossos
    Gold Emperor EA
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    1 (1)
    Experts
    Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Experts
    O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.77 (31)
    Experts
    Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experts
    Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $ Sinal ao vivo >>>>>   https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clique Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendente
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Experts
    Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experts
    Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experts
    Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
    Gold Medalist
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experts
    VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
    Gold Mining EA
    Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
    5 (1)
    Experts
    Gold Mining EA é um sofisticado sistema de negociação automatizado que combina análise técnica baseada em momentum com gestão inteligente de grade. Projetado principalmente para mercados de tendência como Ouro (XAUUSD), este EA usa uma combinação única dos indicadores Aroon Oscillator e RSI para identificar pontos de entrada de alta probabilidade enquanto gerencia o risco através de múltiplos mecanismos de proteção. Estilo de Negociação: Grid Trading com Seguimento de Tendência Melhores Instrume
    FXbot mt4
    Marek Kvarda
    5 (1)
    Experts
    This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    Experts
    O aprendizado profundo está remodelando o comércio de ouro, e assistentes inteligentes, como jardineiros, cuidam de jardins de negociação. O "Gold Garden" EA emprega tecnologia inteligente de aprendizado profundo e 20 anos de treinamento de dados para melhorar significativamente o desempenho da estratégia. Com ele, o trading se torna mais fácil e inteligente. Vamos nos unir para iniciar a era do trading inteligente e transformar o trading em um jardim de felicidade. Este será o seu exclusivo Gol
    Swap Master MT4
    Thang Chu
    Experts
    Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (31)
    Experts
    ATUALIZAÇÃO — DEZEMBRO DE 2025 No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda. Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável. Live Signal Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading. Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualizaç
    GoldZ AI
    Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
    Experts
    GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.6 (15)
    Experts
    Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o process
    The Simple Worker
    Anatoliy Ryzhakov
    Experts
    The Simple Worker is a multicurrency Expert Advisor that uses several proven trading strategies. It trades on the M1 timeframe. Few settings make the EA simple and intuitive for users, which allows it to be optimized for a certain currency pair, if necessary. The EA analyzes the market, the EA uses indicators, tick volumes, the Martingale system. How the EA works It trades only one order at a time. It enters the market with two pending orders with the volume of "Startlot". If one of the orders
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
    Sergey Batudayev
    Experts
    Gold Invest Pro is designed specifically for trading gold. The EA works only with buy positions on XAUUSD and gradually builds a series of trades, then closes them as a single basket when the total profit reaches a predefined target in money. Inside, it includes: a limit on the maximum number of orders; a profit target for the whole basket in account currency; equity-based protection — when a specified drawdown level is reached, all trades can be closed. It is not a “magic button”, but a tool f
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experts
    AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
    Filtro:
    Sem comentários
    Responder ao comentário