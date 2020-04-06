My Izy

Grüße an alle :)

MY IZY ist eineinfach-komplexer Expert Advisor für den Handel mitXAUUSD (GOLD).



Paar
 >>
 XAUUSD / GOLD
Auf dem Chart (TimeFrame)
 >>
 M1 (1 Minute)
Handel eröffnen
 >>
 1
Schlupf
 >>
 50 (Maximale Spanne)
TP & SL
 >>
 Fixiert (Funktion Versteckter Modus)
Magische Nr.
 >>
 Standard (oder Ihre eigene)
Handelszeit
 >>
 Meine Einstellungen
EA-Einstellungen
 >>
 Standard (Meine Einstellungen)


MEINE EMPFEHLUNGEN
Handelslot(s) 0.01 Lot
Mindest-Einzahlung
 500 US-DOLLAR
Maximale Hebelwirkung
 1 : 500
Makler Alle Makler (Enge Spreads)


DIE VORTEILE

  • Stabiler durchschnittlicher Gewinn
  • Benutzerdefinierte Indikatoren verwenden
    • Niedrige DrawDowns
    • Guter Erholungsfaktor


    EA-ANFORDERUNGEN
    • Niedrige Latenz und stabiler VPS.
    • Enge Spreads.


    * Hinweis : Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    ** Die Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wie Spreads, Preisbewegungen und technischen Problemen variieren.


    Mit besten Grüßen.



