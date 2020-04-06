My Izy
- Experten
- Muhammad Umar Bakri
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Grüße an alle :)
MY IZY ist eineinfach-komplexer Expert Advisor für den Handel mitXAUUSD (GOLD).
|Paar
|>>
|XAUUSD / GOLD
|Auf dem Chart (TimeFrame)
|>>
|M1 (1 Minute)
|Handel eröffnen
|>>
|1
|Schlupf
|>>
|50 (Maximale Spanne)
|TP & SL
|>>
|Fixiert (Funktion Versteckter Modus)
|Magische Nr.
|>>
|Standard (oder Ihre eigene)
|Handelszeit
|>>
|Meine Einstellungen
|EA-Einstellungen
|>>
|Standard (Meine Einstellungen)
|MEINE EMPFEHLUNGEN
|Handelslot(s)
|0.01 Lot
|Mindest-Einzahlung
|500 US-DOLLAR
|Maximale Hebelwirkung
|1 : 500
|Makler
|Alle Makler (Enge Spreads)
|DIE VORTEILE
|
|
|
|
|EA-ANFORDERUNGEN
|
* Hinweis : Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
** Die Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wie Spreads, Preisbewegungen und technischen Problemen variieren.
Mit besten Grüßen.