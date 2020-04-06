Grüße an alle :)

MY IZY ist eineinfach-komplexer Expert Advisor für den Handel mitXAUUSD (GOLD).





Paar

>>

XAUUSD / GOLD

Auf dem Chart (TimeFrame)

>>

M1 (1 Minute)

Handel eröffnen

>>

1

Schlupf

>>

50 (Maximale Spanne)

TP & SL

>>

Fixiert (Funktion Versteckter Modus)

Magische Nr.

>>

Standard (oder Ihre eigene)

Handelszeit

>>

Meine Einstellungen

EA-Einstellungen

>>

Standard (Meine Einstellungen)







MEINE EMPFEHLUNGEN



Handelslot(s) 0.01 Lot Mindest-Einzahlung

500 US-DOLLAR Maximale Hebelwirkung

1 : 500

Makler Alle Makler (Enge Spreads)





DIE VORTEILE

Stabiler durchschnittlicher Gewinn

Benutzerdefinierte Indikatoren verwenden Niedrige DrawDowns Guter Erholungsfaktor







EA-ANFORDERUNGEN

Niedrige Latenz und stabiler VPS .



. Enge Spreads.





* Hinweis : Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse .

** Die Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wie Spreads, Preisbewegungen und technischen Problemen variieren.





Mit besten Grüßen.



