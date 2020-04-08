Gold Flux Signal Pro

Gold Flux Signal Pro es un indicador avanzado MT5 con Multi-Timeframe Logic, Candle Timer & Structured Signal Panel

Indicador Inteligente de Scalping & Swing para MT5

Este indicador MT5 está diseñado para los operadores que valoran la claridad, la estructura y la precisión en la toma de decisiones.

Proporciona una visualización clara de las señales de compra y venta utilizando un sistema lógico estable diseñado para mantener la coherencia después del cierre de la vela.

La interfaz incluye un moderno panel de interfaz de usuario que muestra un temporizador de velas en tiempo real, información sobre las próximas velas, y la alineación de señales en múltiples marcos de tiempo.

ayudando a los operadores a mantenerse organizados y sincronizados con el flujo del mercado.

El sistema está optimizado para un rendimiento rápido, por lo que es adecuado tanto para estrategias de scalping como para configuraciones a medio plazo.
Funciona sin problemas en pares de divisas, oro y criptomonedas, proporcionando información visual estructurada a través de flechas y etiquetas de texto cuando las condiciones se alinean.
El algoritmo ligero garantiza una carga mínima de los gráficos, al tiempo que mantiene la capacidad de respuesta en la generación de señales.
Los operadores pueden recibir alertas móviles y permanecer conectados incluso cuando están lejos de su mesa de operaciones.

Características principales:

-Lógica de señal estable diseñada para una mayor claridad y coherencia.
-Alineación de señales en múltiples marcos temporales para una visión más amplia del mercado.
-Temporizador de velas que muestra la transición de la siguiente barra en tiempo real.
-Optimizado para scalping y operaciones a corto plazo
-Funciona con Oro, Cripto, y los principales pares de divisas
-Visualización clara de compra/venta con etiquetas de texto
-Rápido y ligero para un funcionamiento fluido de MT5
-Alertas móviles incluidas para notificaciones rápidas
-Interfaz de usuario estructurada para una mejor organización de las operaciones


Por qué lo usan los operadores

Desarrollado para operadores disciplinados que prefieren las configuraciones estructuradas al azar.
El indicador hace hincapié en la claridad visual, la lógica estable y el flujo de señales organizado, apoyando la toma de decisiones sistemática en cualquier entorno de mercado.

Compatibilidad:

MetaTrader 5 - Todos los tipos de cuenta
Plazos: M1 a H4 a D1
Instrumentos: Divisas, Oro, Cripto

⚠ Nota sobre los parámetros:
Los ajustes por defecto están optimizados para XAUUSD. Para otros pares, pueden ser necesarios ajustes en los parámetros de entrada. Se recomienda comprobar las configuraciones en el Probador de Estrategias MT5 y ajustar en consecuencia.

Advertencia

  • Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.

  • Los resultados pueden variar dependiendo del símbolo, el marco temporal y las condiciones del broker.

Aviso de riesgo

Operar con divisas, oro y CFDs implica riesgo de pérdida de capital. Esta herramienta se proporciona únicamente para el análisis técnico y no representa asesoramiento financiero. El rendimiento pasado o los resultados de pruebas retrospectivas no garantizan resultados futuros.


