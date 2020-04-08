Gold Flux Signal Pro
- Indicadores
- Adnan Latif
- Versión: 4.5
- Actualizado: 3 diciembre 2025
- Activaciones: 8
Gold Flux Signal Pro es un indicador avanzado MT5 con Multi-Timeframe Logic, Candle Timer & Structured Signal Panel
Este indicador MT5 está diseñado para los operadores que valoran la claridad, la estructura y la precisión en la toma de decisiones.
La interfaz incluye un moderno panel de interfaz de usuario que muestra un temporizador de velas en tiempo real, información sobre las próximas velas, y la alineación de señales en múltiples marcos de tiempo.
ayudando a los operadores a mantenerse organizados y sincronizados con el flujo del mercado.
Características principales:
Por qué lo usan los operadores
Compatibilidad:
⚠ Nota sobre los parámetros:Advertencia
Los ajustes por defecto están optimizados para XAUUSD. Para otros pares, pueden ser necesarios ajustes en los parámetros de entrada. Se recomienda comprobar las configuraciones en el Probador de Estrategias MT5 y ajustar en consecuencia.
-
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.
-
Los resultados pueden variar dependiendo del símbolo, el marco temporal y las condiciones del broker.
Operar con divisas, oro y CFDs implica riesgo de pérdida de capital. Esta herramienta se proporciona únicamente para el análisis técnico y no representa asesoramiento financiero. El rendimiento pasado o los resultados de pruebas retrospectivas no garantizan resultados futuros.