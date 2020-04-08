MT5 Support Resistance





Soporte y Resistencia — Niveles Inteligentes de Estructura de Mercado





Un indicador de Soporte y Resistencia claro, inteligente y altamente confiable, diseñado para traders profesionales y sistemas automatizados.





Soporte y Resistencia está diseñado para detectar niveles reales del mercado mediante un algoritmo de agrupamiento avanzado que combina fractales, segmentación de precios basada en ATR y análisis multitemporal.





En lugar de dibujar líneas aleatorias o con ruido, este indicador produce niveles estadísticamente validados donde el precio ha reaccionado repetidamente, lo que lo hace ideal para trading discrecional, trading algorítmico, gestión de riesgos y validación de rupturas.





Características principales

Motor avanzado de soporte y resistencia

Utiliza segmentación de cuadrícula con escala ATR

Agrupa fractales superiores e inferiores para formar niveles estructurales de alta precisión

Filtra el ruido mediante modos de precisión (Alto/Medio/Bajo)





Compatible con múltiples marcos temporales

Escanea niveles de soporte y resistencia desde:

El marco temporal actual del gráfico o

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Perfecto para operadores que utilizan una estructura de marcos temporales más altos mientras operan en marcos temporales más bajos.





Visualización clara

Dibujo automático de líneas de soporte y resistencia

Zonas de soporte y resistencia opcionales (rectángulos) basadas en el umbral de distancia

Colores y grosor personalizados





¿Por qué este indicador es diferente?

La mayoría de las herramientas de soporte y resistencia simplemente marcan máximos y mínimos.

Este indicador construye niveles estadísticamente, agrupando eventos fractales dentro de cuadrículas con escala de volatilidad, lo que produce niveles que se comportan como verdaderas zonas de precios institucionales, no solo como líneas visuales.





Funciona en todos los mercados:

Forex

Metales (XAUUSD, XAGUSD)

Índices

Criptomonedas

Índices sintéticos





Resumen

Soporte/Resistencia es un potente indicador de estructura de mercado diseñado para la toma de decisiones profesional y la automatización.

Tanto si opera manualmente como si crea un sistema totalmente automatizado, este motor de Soporte/Resistencia proporciona un mapa del mercado limpio, fiable y práctico.





Si confía en la estructura, la seguridad, el conocimiento de la volatilidad y las zonas de trading claras, esta herramienta es para usted.