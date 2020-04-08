Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro es un potente indicador multi-estrategia que combina tres metodologías avanzadas de trading en una herramienta integral. Con tecnología non-repainting y non-backpainting, entrega señales confiables para reversiones de tendencia, divergencias y patrones de velas, ayudando a los traders a tomar decisiones informadas con confianza en cualquier entorno de mercado.

Únete al canal para estar actualizado con información exclusiva y actualizaciones: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Este indicador se actualizará semanalmente, agregando nuevas estrategias y refinando las existentes (Última actualización: 26/12/2025).

Este indicador profesional combina tres poderosas estrategias de trading en una herramienta, proporcionándote señales visuales claras y análisis completo del mercado a través de un panel de información integrado.

¿Cómo funciona? Muy simple:

Las flechas rojas indican señales de venta .

. Las flechas azules indican señales de compra.

Tres Estrategias Poderosas en un Indicador

Estrategia 1: Reversión de Tendencia

Esta estrategia identifica posibles reversiones de tendencia usando Williams Percent Range (WPR) y reconocimiento avanzado de patrones. Detecta cuando el impulso del mercado cambia, señalando puntos de entrada óptimos para operaciones en contra de la tendencia o continuación de tendencia después de retrocesos.

Estrategia 2: Estrategia de Divergencia

Esta estrategia detecta patrones clásicos de divergencia entre la acción del precio y el indicador MACD usando análisis de regresión lineal. Las señales de divergencia a menudo preceden movimientos significativos de precio, haciendo de esta estrategia ideal para capturar cambios importantes de tendencia tempranamente.

Estrategia 3: Patrones de Velas

Esta estrategia avanzada combina el reconocimiento tradicional de patrones de velas japonesas con filtros técnicos modernos. Identifica señales de reversión de alta probabilidad detectando patrones clásicos como Engulfing, Estrella de la Mañana/Tarde, Harami, Martillo/Hombre Colgado, Tres Soldados Blancos/Cuervos Negros, y más. Cada patrón es validado a través de múltiples filtros incluyendo niveles de soporte y resistencia basados en análisis de acción del precio, y confirmación de momentum para reducir señales falsas y asegurar que solo se muestren las configuraciones de mayor calidad.

Panel de Información Profesional

El indicador incluye un panel de información completo que muestra:

Estrategia actual en uso

Símbolo y marco temporal

Cálculo de spread en tiempo real

Análisis de tendencia del mercado (Alcista/Bajista) basado en RSI

Información de balance y capital de la cuenta

Tipo de última señal (Compra/Venta)

Hora actual

Sistema de Alertas Avanzado

Nunca pierdas una oportunidad de trading con el sistema de alertas integrado:

Alertas de sonido para notificación inmediata

Alertas por correo electrónico con información detallada de la señal

Notificaciones push a tu dispositivo móvil

Frecuencia de alertas configurable

Todas las alertas están sincronizadas con la generación de señales y solo se activan cuando una barra se cierra con una señal válida, previniendo notificaciones falsas.

¿Repinta o backpaint?

Una de las preguntas más importantes con indicadores de estilo flecha es si repinta o backpaint. En el caso de Trend Strategy Pro, la respuesta es clara:

Este indicador NO repinta

Esto significa que las señales no desaparecen ni cambian de posición después de ser mostradas en el gráfico. Cada flecha está basada en velas completamente cerradas, por lo que no se recalcula ni se elimina.

No usa la vela actual (i == 0) para generar señales

Solo usa datos cerrados (i >= 1)

Una vez que se dibuja una flecha, permanece allí permanentemente

Tampoco backpaint

El backpainting es cuando un indicador "falsifica el pasado" mostrando señales históricas que nunca aparecieron realmente en vivo.

Trend Strategy Pro procesa toda la historia consistentemente y NO agrega señales pasadas falsas.

Las señales pasadas son reales, dadas en el momento real

No se insertan flechas retroactivamente

Lo que ves en el historial refleja lo que realmente habría pasado en una operación en vivo

¿Cómo verificar esto?

Usa el probador visual de estrategias de MT5 Mueve vela por vela y verifica que: Las flechas aparecen solo al cierre de la vela

Nunca desaparecen ni se mueven

ni se mueven No aparecen señales antiguas cuando se dibuja una nueva

Conclusión

Requisito Técnico Estado ¿Repinta las señales? No ¿Backpaint? No ¿Usa datos futuros? No ¿Basado en velas cerradas? Sí ¿Ideal para trading real? Absolutamente

Trend Strategy Pro está construido con transparencia y precisión. Lo que ves es lo que realmente obtienes — sin sorpresas.

Configuraciones Recomendadas

Trend Strategy Pro puede usarse en TODOS los marcos temporales, pero el rendimiento óptimo típicamente se logra en:

M15, M30, H1 para swing trading y seguimiento de tendencias

para swing trading y seguimiento de tendencias H4, D1 para position trading e identificación de tendencias principales

Características Principales

Tres estrategias profesionales de trading en un indicador

Señales non-repainting y non-backpainting

Panel de información completo con datos de mercado en tiempo real

Sistema de alertas sincronizado (sonido, correo electrónico, notificaciones push)

Parámetros avanzados ocultos por defecto para simplicidad

Frecuencia de señales configurable (Baja/Media/Rápida)

Ajuste de nivel de riesgo para la estrategia de Reversión de Tendencia

Parámetros personalizables de MACD y regresión lineal para la estrategia de Divergencia

Reconocimiento de patrones de velas con múltiples filtros incluyendo confirmación de soporte/resistencia y momentum

Ya seas un principiante buscando señales claras o un trader experimentado buscando herramientas de análisis de nivel profesional, Trend Strategy Pro proporciona la precisión y confiabilidad que necesitas para un trading exitoso.