Market Structure smc indicator

Indicador Smart Money Structure & Precision Trading (MT5)

Smart Money Structure & Precision Trading Indicator es un potente indicador de Smart Money Concepts (SMC) para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a identificar entradas de alta probabilidad con lógica institucional .

Este indicador detecta automáticamente la estructura del mercado en tiempo real, destaca los niveles clave de liquidez y proporciona señales claras y sin repintar para que pueda operar con confianza y precisión.

Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Pin Point Pro V6 le da las herramientas exactas utilizadas por los operadores profesionales-sin desorden o retraso.

Características principales

Estructura del mercado en tiempo real (conceptos de dinero inteligente)

Estructura Interna (BOS / CHoCH)

Estructura de Oscilación (Dirección de la Tendencia Principal)

Detección automática de cambios de estructura alcistas y bajistas

Filtro de Confluencia opcional para señales de mayor calidad

Máximos y mínimos fuertes y débiles

Identificación instantánea de objetivos de liquidez

Sepa dónde es probable que el precio se desplace o reaccione

Perfecto para stop-hunt y configuraciones de inversión

Niveles del día / semana / mes anterior

Trazado automático de: Máximo y mínimo del día anterior Máximo y mínimo de la semana anterior Máximo y mínimo del mes anterior

Se trata de niveles de referencia institucionales clave

Colores y estilos totalmente personalizables

Zonas de Prima, Descuento y Equilibrio

Visualice el valor razonable frente al precio de prima/descuento

Ayuda a alinear las operaciones con el posicionamiento de Smart Money

Ideal para entradas tras retrocesos e inducciones

Sistema avanzado de alertas

Reciba alertas cuando se produzcan eventos estructurales:

Alertas emergentes

Notificaciones Push (Móvil)

Alertas sonoras

Nunca se perderá una configuración, incluso cuando esté lejos de la pantalla.

Por qué los comerciantes aman Smart Money Estructura y Precisión Trading Indicador

✔ Lógica sin repintado

✔ Cálculos en tiempo real

✔ Gráfico limpio y profesional

✔ Funciona en cualquier símbolo (Forex, Índices, Cripto, Metales)

✔ Funciona en cualquier marco de tiempo

✔ Ligero y rápido

✔ Entradas totalmente personalizables

Este indicador está construido para la toma de decisiones, no conjeturas.

Mejor Usado Para

Comercio de conceptos de dinero inteligente

Análisis de la estructura del mercado

Estrategias basadas en la liquidez

Confirmación de rupturas y retrocesos

Entradas y salidas de alta precisión

Personalización y control

Alternar estructura interna o swing

Ajuste los colores de la estructura y el tamaño de las etiquetas

Activación o desactivación individual de alertas

Control de la profundidad y sensibilidad de la retrospectiva

Independencia de la sesión y del agente

Notas importantes

El indicador no se vuelve a pintar

No hay indicadores rezagados

Sin martingala ni lógica de riesgo

Funciona mejor cuando se combina con una gestión adecuada del riesgo

¿Para quién es este indicador?

✔ Comerciantes principiantes que aprenden la estructura

✔ Comerciantes intermedios que refinan las entradas

✔ Comerciantes avanzados que comercian SMC profesionalmente