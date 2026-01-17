Market Structure smc indicator

Indicador Smart Money Structure & Precision Trading (MT5)

Smart Money Structure & Precision Trading Indicator es un potente indicador de Smart Money Concepts (SMC) para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a identificar entradas de alta probabilidad con lógica institucional.

Este indicador detecta automáticamente la estructura del mercado en tiempo real, destaca los niveles clave de liquidez y proporciona señales claras y sin repintar para que pueda operar con confianza y precisión.

Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Pin Point Pro V6 le da las herramientas exactas utilizadas por los operadores profesionales-sin desorden o retraso.

Características principales

Estructura del mercado en tiempo real (conceptos de dinero inteligente)

  • Estructura Interna (BOS / CHoCH)

  • Estructura de Oscilación (Dirección de la Tendencia Principal)

  • Detección automática de cambios de estructura alcistas y bajistas

  • Filtro de Confluencia opcional para señales de mayor calidad

Máximos y mínimos fuertes y débiles

  • Identificación instantánea de objetivos de liquidez

  • Sepa dónde es probable que el precio se desplace o reaccione

  • Perfecto para stop-hunt y configuraciones de inversión

Niveles del día / semana / mes anterior

  • Trazado automático de:

    • Máximo y mínimo del día anterior

    • Máximo y mínimo de la semana anterior

    • Máximo y mínimo del mes anterior

  • Se trata de niveles de referencia institucionales clave

  • Colores y estilos totalmente personalizables

Zonas de Prima, Descuento y Equilibrio

  • Visualice el valor razonable frente al precio de prima/descuento

  • Ayuda a alinear las operaciones con el posicionamiento de Smart Money

  • Ideal para entradas tras retrocesos e inducciones

Sistema avanzado de alertas

Reciba alertas cuando se produzcan eventos estructurales:

  • Alertas emergentes

  • Notificaciones Push (Móvil)

  • Alertas sonoras

Nunca se perderá una configuración, incluso cuando esté lejos de la pantalla.

Por qué los comerciantes aman Smart Money Estructura y Precisión Trading Indicador

✔ Lógica sin repintado
✔ Cálculos en tiempo real
✔ Gráfico limpio y profesional
✔ Funciona en cualquier símbolo (Forex, Índices, Cripto, Metales)
✔ Funciona en cualquier marco de tiempo
✔ Ligero y rápido
✔ Entradas totalmente personalizables

Este indicador está construido para la toma de decisiones, no conjeturas.

Mejor Usado Para

  • Comercio de conceptos de dinero inteligente

  • Análisis de la estructura del mercado

  • Estrategias basadas en la liquidez

  • Confirmación de rupturas y retrocesos

  • Entradas y salidas de alta precisión

Personalización y control

  • Alternar estructura interna o swing

  • Ajuste los colores de la estructura y el tamaño de las etiquetas

  • Activación o desactivación individual de alertas

  • Control de la profundidad y sensibilidad de la retrospectiva

  • Independencia de la sesión y del agente

Notas importantes

  • El indicador no se vuelve a pintar

  • No hay indicadores rezagados

  • Sin martingala ni lógica de riesgo

  • Funciona mejor cuando se combina con una gestión adecuada del riesgo

¿Para quién es este indicador?

✔ Comerciantes principiantes que aprenden la estructura
✔ Comerciantes intermedios que refinan las entradas
✔ Comerciantes avanzados que comercian SMC profesionalmente


