Market Structure smc indicator
- Indicadores
- Marrion Netondo Wabomba
- Versión: 6.0
- Activaciones: 15
Indicador Smart Money Structure & Precision Trading (MT5)
Smart Money Structure & Precision Trading Indicator es un potente indicador de Smart Money Concepts (SMC) para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a identificar entradas de alta probabilidad con lógica institucional.
Este indicador detecta automáticamente la estructura del mercado en tiempo real, destaca los niveles clave de liquidez y proporciona señales claras y sin repintar para que pueda operar con confianza y precisión.
Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Pin Point Pro V6 le da las herramientas exactas utilizadas por los operadores profesionales-sin desorden o retraso.
Características principales
Estructura del mercado en tiempo real (conceptos de dinero inteligente)
-
Estructura Interna (BOS / CHoCH)
-
Estructura de Oscilación (Dirección de la Tendencia Principal)
-
Detección automática de cambios de estructura alcistas y bajistas
-
Filtro de Confluencia opcional para señales de mayor calidad
Máximos y mínimos fuertes y débiles
-
Identificación instantánea de objetivos de liquidez
-
Sepa dónde es probable que el precio se desplace o reaccione
-
Perfecto para stop-hunt y configuraciones de inversión
Niveles del día / semana / mes anterior
-
Trazado automático de:
-
Máximo y mínimo del día anterior
-
Máximo y mínimo de la semana anterior
-
Máximo y mínimo del mes anterior
-
-
Se trata de niveles de referencia institucionales clave
-
Colores y estilos totalmente personalizables
Zonas de Prima, Descuento y Equilibrio
-
Visualice el valor razonable frente al precio de prima/descuento
-
Ayuda a alinear las operaciones con el posicionamiento de Smart Money
-
Ideal para entradas tras retrocesos e inducciones
Sistema avanzado de alertas
Reciba alertas cuando se produzcan eventos estructurales:
-
Alertas emergentes
-
Notificaciones Push (Móvil)
-
Alertas sonoras
Nunca se perderá una configuración, incluso cuando esté lejos de la pantalla.
Por qué los comerciantes aman Smart Money Estructura y Precisión Trading Indicador
✔ Lógica sin repintado
✔ Cálculos en tiempo real
✔ Gráfico limpio y profesional
✔ Funciona en cualquier símbolo (Forex, Índices, Cripto, Metales)
✔ Funciona en cualquier marco de tiempo
✔ Ligero y rápido
✔ Entradas totalmente personalizables
Este indicador está construido para la toma de decisiones, no conjeturas.
Mejor Usado Para
-
Comercio de conceptos de dinero inteligente
-
Análisis de la estructura del mercado
-
Estrategias basadas en la liquidez
-
Confirmación de rupturas y retrocesos
-
Entradas y salidas de alta precisión
Personalización y control
-
Alternar estructura interna o swing
-
Ajuste los colores de la estructura y el tamaño de las etiquetas
-
Activación o desactivación individual de alertas
-
Control de la profundidad y sensibilidad de la retrospectiva
-
Independencia de la sesión y del agente
Notas importantes
-
El indicador no se vuelve a pintar
-
No hay indicadores rezagados
-
Sin martingala ni lógica de riesgo
-
Funciona mejor cuando se combina con una gestión adecuada del riesgo
¿Para quién es este indicador?
✔ Comerciantes principiantes que aprenden la estructura
✔ Comerciantes intermedios que refinan las entradas
✔ Comerciantes avanzados que comercian SMC profesionalmente