Trade Panel EA

Trade Panel EA - Operaciones manuales inteligentes más fáciles

Trade Panel EA es una herramienta de ejecución manual limpia, rápida y potente, diseñada para los operadores que desean tener un control total sobre sus entradas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gestión de riesgos automatizada y un manejo de las operaciones sin problemas.

Si opera manualmente pero necesita un panel profesional para gestionar sus posiciones con precisión, este EA está hecho para usted.

Añada esta herramienta a su carpeta de expertos y utilícela como un EA completo.

Características principales
Ejecución de COMPRA y VENTA con un solo clic

Ingrese operaciones instantáneamente usando los botones incorporados de COMPRA y VENTA.
Sin retrasos, sin desorden en el gráfico - sólo ejecución rápida directamente desde el gráfico.

Control personalizable del tamaño del lote

Ajuste manualmente el tamaño del lote antes de realizar cualquier operación.
Perfecto para scalpers, traders intradía y swing traders que prefieren un tamaño de riesgo flexible.

SL automático basado en el porcentaje de riesgo

Establezca su porcentaje de SL (%) y deje que el EA calcule automáticamente el nivel correcto de Stop Loss para cada operación.

  • Elimina errores de cálculo

  • Asegura una gestión consistente del dinero

  • Ideal para los traders de prop-firm challenge

Ratio TP basado en SL

Defina su Take Profit Ratio (por ejemplo, 2.5x) y el EA automáticamente establece TP en relación a su distancia SL.
Mantiene su relación riesgo-recompensa estricta y disciplinada.

Función Trailing Stop (ON/OFF)

Active o desactive el trailing stop con un solo botón.
Cuando está activado:

  • Bloquea los beneficios automáticamente

  • Sigue el precio dinámicamente

  • Elimina la toma de decisiones emocional

Botón Cerrar todo

Cierra todas las operaciones abiertas al instante con un solo clic.
Un salvavidas durante las noticias volátiles o cuando desee reiniciar su sesión de negociación.

Interfaz limpia y fácil de usar

El panel está construido con una interfaz de usuario moderna y atractiva:

  • Botones grandes

  • Entradas fáciles de leer

  • Código de colores llamativo

  • Ninguna obstrucción del gráfico

Perfecto tanto para principiantes como para operadores profesionales.

Por qué le encantará este EA

  • Ideal para operadores manuales
  • Gestión del dinero totalmente personalizable
  • Ejecución instantánea y flujos de trabajo limpios
  • Evita errores de cálculo de SL/TP
  • Ahorra tiempo y reduce los errores emocionales
  • Funciona con cualquier par y cualquier marco temporal

Compatible con

  • MT5 (MetaTrader 5)

  • Todos los pares Forex

  • Oro (XAUUSD)

  • Índices

  • Cripto

  • Cualquier marco temporal

Incorpore una gestión profesional del riesgo a su operativa manual

Trade Panel EA le da control, precisión y facilidad - todo dentro de un panel de operaciones bellamente diseñado.
Perfecto para scalpers, day traders, y prop-firm desafiantes que exigen precisión y velocidad.


Productos recomendados
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Utilidades
Se cerrará su todo el comercio en la mitad de segundo no importa que abra 100 más el comercio abierto que se cerrará todo el comercio de la mitad de segundo . es un buen trabajo para 1 -5 min scalping este Ea tiene muchas funciones ver la foto que he subido allí . ea que tiene la funcion de cerrar todas las operaciones, cerrar todas las operaciones con perdidas, cerrar todas las operaciones con ganancias. tambien tiene un sistema de lotes donde usted puede poner su lote esperado y el boton de co
AZ Trade Recovery Assistant MT5
Shammi Akter Joly
Utilidades
AZ Trade Recovery Assistant MT5 combina la flexibilidad de la operativa manual con la gestión automatizada inteligente.Este avanzado panel en el gráfico no es sólo para la ejecución de operaciones - es un completo asistente para la gestión de operaciones. Puede abrir o cerrar posiciones al instante, ajustar el tamaño del lote, gestionar trailing stops y modificar Take Profit o Stop Loss, todo directamente desde el panel. Está diseñado para operadores que desean tener un control total de sus oper
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilidades
Aumente sus beneficios en Forex con Blues Protector, un avanzado Asesor Experto MQL5 diseñado para MetaTrader 5. Este bot de trading automatizado gestiona dinámicamente sus niveles de stop-loss para asegurar las ganancias y reducir los riesgos. Blues Protector EA - Manual de Usuario (Para MT5 - Archivo EX5 listo para usar) 1. Qué hace este EA El EA Blues Protector asegura automáticamente sus ganancias ajustando inteligentemente los niveles de stop-loss cuando su operación alcanza un nivel de be
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilidades
Panel de operaciones multifuncional para simplificar la operación manual. Visualización de operaciones y órdenes, cálculo de pérdidas y ganancias, operaciones con un solo clic, modificación de órdenes, punto de equilibrio, stop dinámico, stop loss parcial, take profit parcial, cierre por tiempo, stop loss y take profit de capital: todo esto es posible con uno o varios clics, mediante teclas de acceso rápido o simplemente arrastrando los niveles del ratón en el gráfico. La interfaz intuitiva le p
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilidades
Total Trade Manager le permite gestionar sus operaciones para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Esto es esencial para los operadores que buscan la coherencia en sus operaciones. Características: Stop Loss parcial: Esta función le permite cerrar un porcentaje parcial de su operación una vez que entra en negativo. Así que si su stop loss es de 20 pips, puede cerrar el 75% de su operación a 10 pips y dejar que el resto de la posición siga funcionando. Auto Stop Loss: Esto significa
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Utilidades
La utilidad abre operaciones basándose en señales de los indicadores de la serie "SimSim ARROW". Versión para MetaTrader 4 La utilidad funciona exclusivamente en conjunto con los indicadores de la serie " SimSim ARROW ". Cada uno de estos indicadores tiene un parámetro: "Ofertas: Sin ofertas, Comprar y vender, Solo comprar, Solo vender". Si este parámetro se establece en el valor: "Comprar y vender o Solo comprar o Solo vender", las señales de los indicadores se envían a la utilidad a través de
FREE
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
Auto SLTP Maker MT5 es un asistente para todos aquellos que olvidan fijar StopLoss y/o TakeProfit en los parámetros de la operación, o que operan en un mercado muy rápido y no consiguen colocarlos a tiempo. Esta herramienta rastrea automáticamente las operaciones sin StopLoss y/o TakeProfit y comprueba qué nivel debe establecerse de acuerdo con la configuración. La herramienta funciona tanto con órdenes de mercado como pendientes. El tipo de órdenes con las que se va a trabajar se puede establec
Trade Manager Assistant MT5
Ianina Nadirova
Utilidades
Mejore su trading manual: gestión de riesgos precisa, rápida y automatizada con Trade Manager Assistant Obtenga instrucciones de configuración completas y explore las funciones de Trade Manager Assistant utilizando la versión de demostración gratuita proporcionada. Puede encontrar información más detallada en   https://www.mql5.com/es/blogs/post/758625       . El trading manual requiere un análisis cuidadoso y una toma de decisiones rápida, pero el riesgo de errores de ejecución, inconsistencia
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Utilidades
Panel de Comercio Manual EA MT5   es el panel de comercio más sencillo y fácil de usar que puede encontrar para MT5. Tiene todas sus opciones y funciones en una sola superficie, sin necesidad de abrir ventanas o paneles adicionales. Es una utilidad de gestión de pedidos, calculadora de riesgos, cierre parcial y protector de cuenta, ¡todo en una interfaz extremadamente conveniente de usar! Al utilizar el   Panel de Comercio Manual EA MT5 , puede operar mucho más rápido y con mayor precisión que
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
One-Click Trader Utility para MT5 Trading profesional al alcance de su mano One-Click Trader Utility es una herramienta premium para MT5 diseñada para traders activos que necesitan una ejecución rapidísima y métricas de rendimiento en tiempo real. Por sólo 30 $, transforme su experiencia de trading con tecnología de nivel institucional que antes sólo estaba disponible para traders profesionales. Características principales Ejecución ultrarrápida: abra y cierre posiciones con un solo clic, lo que
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilidades
Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
Automatic TP and SL
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilidades
TradeGuard de Chart Walker TradeGuard es un Asesor Experto (EA) para MT5 diseñado para mejorar tu experiencia de trading automatizando aspectos clave de la gestión de operaciones. Este EA se destaca en la gestión eficiente de los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL), ofreciendo un enfoque transparente e inteligente para trailing stops. Una de las características más destacadas de TradeGuard es su Smart Trailing Stop, que ajusta dinámicamente la distancia de arrastre en función de las con
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilidades
Symbol Manager o Grid Manager, diseñado para agrupar órdenes en una posición (por Símbolo o por Número Mágico). Esta utilidad será útil para los traders multidivisa (muchos EAs), que pueden tener múltiples órdenes en varios pares. Podrá ver el número total de lotes, el beneficio total, y establecer stop loss y take profit virtuales. Para establecer un TP (o SL) real, primero debe establecer el valor virtual, y luego introducir el comando en esta celda: "Si desea establecer un TP/SL real para to
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilidades
GGP Trade Copier EA es un bot de trading automático que puede ayudar a los traders a replicar automáticamente las estrategias y operaciones de un terminal de trading a otros experimentando un sistema de copia de operaciones excepcionalmente rápido . Su configuración fácil de usar le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows o Windows VPS con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. El software es compatible con múltiples v
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Trendline EA MT5
Carlos Oliveira
5 (14)
Utilidades
El FXTT Trendline EA para MT5 es un robot que le ayuda a operar utilizando las líneas de tendencia dibujadas en su gráfico. Básicamente le permite establecer órdenes pendientes utilizando las líneas de tendencia . Algo que Metatrader no le permite hacer por defecto. Fácil de configurar Elija por defecto el tamaño del lote , Stop Loss y Take Profit Permite actuar en Touch, Pullback, Breakout o False Breakout de la línea de tendencia El uso y configuración del Asesor Experto es el siguiente: Cargu
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilidades
NS Financas Script de Borrado Automático de Todos los Indicadores del Gráfico ¡Elimina automáticamente todos los indicadores de tu gráfico ofrecido gratuitamente por NS Financas! No pierdas más tiempo borrando los indicadores uno a uno. Con este script es posible en un solo clic eliminar todos los indicadores de la pantalla para ajustar tu nueva estrategia sin dejar de utilizar la configuración de tu gráfico, además de la posibilidad de configurar atajos de teclado para acceder rápidamente al
FREE
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
Utilidades
Panel de Comercio Personalizado para una Operativa Manual Eficiente Este Panel de Comercio ofrece herramientas para el trading manual en MT5, proporcionando funciones que ayudan a gestionar las operaciones. El panel incluye funciones para la ejecución de operaciones, gestión de órdenes y monitoreo de posiciones a través de una interfaz compacta. ¿Por qué elegir este Panel de Comercio? Ya sea que busques gestionar múltiples operaciones o simplemente optimizar tu proceso de trading, este Panel Pe
FREE
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilidades
Utilidad Talents ATR Scalper (MT5) Talents ATR Scalper Util ity es una herramienta profesional de ejecución y gestión de operaciones creada para MetaTrader 5. Inspirada en la parábola bíblica de los talentos , esta utilidad está diseñada para ayudar a los operadores a multiplicar su potencial con un control preciso del riesgo, simplicidad con un solo clic y automatización avanzada. Ya se trate de scalping de divisas, oro o índices, esta herramienta ofrece velocidad, consistencia y confianza. Car
VTech BTC Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
Impulsado por el filtro de dirección de comercio único + gestión de comercio inteligente . Características principales: O peraciones Direccionales con Alta Precisión: EA abre operaciones en una dirección única usando detección avanzada de volatilidad y momentum, manteniendo sólo una operación activa a la vez para un máximo control. Lógica de gestión de operaciones: Entrada: Detecta automáticamente la dirección de entrada precisa y coloca una operación con su SL/TP definido. S eg
Los compradores de este producto también adquieren
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilidades
Esta utilidad de copia de operaciones le permite replicar y sincronizar al instante y sin problemas un número ilimitado de órdenes desde múltiples cuentas maestras a múltiples cuentas esclavas en su máquina local. Puede crear canales personalizados (o carteras) con funciones avanzadas de filtrado para copiar desde varias cuentas maestras a varias cuentas esclavas. Además, puede personalizar estos canales con una serie de opciones de tamaño de lote y condiciones de operación para garantizar que
Smart Position Sizer
Michael Musco
Utilidades
Sizer de posición inteligente (MT5) Dos clics para asignar el riesgo, auto-tamaño, y ejecutar con SL / TP pre-llenado-rápido, visual, broker-aware. Diseñado para funcionar perfectamente en Forex, Futuros, Índices, Metales y símbolos CFD . Por qué gusta a los operadores (por mercado) Divisas Dimensionamiento en función del diferencial (opcional): incluye el diferencial actual en el riesgo para que el tamaño del lote se ajuste al riesgo neto . Precisión en pips y 5 dígitos: cálculo correcto de lo
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado e
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilidades
Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones remotamente a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTradfer en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor puede incluso
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilidades
¿Qué es exactamente una herramienta de negociación inteligente? Smart Trading Tool fue desarrollado para el comercio rápido y cómodo de los mercados financieros, especialmente para ORDER BLOCKS TRADERS . Proporciona funcionalidades de los comerciantes, tales como: Una herramienta de dibujo Panel de operaciones con un solo clic Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su apetito de riesgo y gestión monetaria (vea este vídeo sobre cómo esta herramienta puede ayudarle a gestionar me
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
Otros productos de este autor
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Gold Trend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos mi potente EA de Tendencia del Oro basado en SMC y Medias Móviles, meticulosamente diseñado para operadores que buscan un crecimiento excepcional con un riesgo mínimo. Este EA es ideal para cuentas pequeñas, capaz de manejar un depósito inicial tan bajo como $500 con un tamaño de lote de 0.01. A diferencia de las estrategias tradicionales de martingala que a menudo corren el riesgo de caídas excesivas, este EA opera con una lógica de una sola operación, lo que garantiza la máxima pr
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Presentamos un potente indicador diseñado con precisión que combina a la perfección puntos pivote, medias móviles y análisis multitemporal para ofrecer señales de compra y venta de alta probabilidad en tiempo real. Esta herramienta es su ventaja estratégica, diseñada para identificar los cambios de tendencia, el impulso del mercado y las entradas comerciales óptimas, independientemente de su estilo de negociación preferido. Nuestro algoritmo va más allá de los indicadores estándar: al analizar
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Golden Cross EA - Trading de Tendencia Inteligente con Precisión Pullback Adéntrese en el mundo del trading inteligente con Golden Cross EA, un Asesor Experto potente y rico en funciones diseñado para identificar oportunidades de oro utilizando la estrategia clásica y probada de 2 medias móviles Golden Cross . Tanto si es un principiante como un trader avanzado, este EA aporta una ventaja profesional a su experiencia de trading automatizado combinando lógica inteligente, visuales dinámicos y pe
Price Expert EA MT4
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
EA Experto en Precios MT4 - Trading Inteligente Hecho Simple ¡Hola a todos! Presentamos Price Expert EA MT4, un potente pero fácil de usar Asesor Experto diseñado para seguir la acción del precio con precisión y proteger sus ganancias de forma inteligente utilizando un sistema dinámico de trailing stop. Si usted es un principiante o un trader experimentado, este EA está construido para hacer su experiencia de trading más eficaz y visualmente informativo. Estrategia principal: En su esencia, Pri
SuperTrend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA , un Asesor Experto profesional diseñado para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal , desde rápidos scalps de 1 minuto hasta tendencias diarias a largo plazo. Si usted es un trader intradía o un swing trader, el SUPER TREN
FVG Detector Pro
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
FVG Detector Pro - Sistema Avanzado de Detección de Gaps de Valor Razonable FVG Detector Pro es una herramienta potente y precisa diseñada para identificar automáticamente Fair Value Gaps (FVGs) en cualquier símbolo y plazo. Ayuda a los operadores a detectar posibles zonas de desequilibrio de la oferta y la demanda que pueden señalar oportunidades de reversión o continuación de alta probabilidad. Este indicador ha sido diseñado para operadores profesionales que se basan en la acción del precio,
SwingMaster Arrow Indicator MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
SwingMaster Indicador Flecha - No deje que el gran movimiento le deje atrás ¿Cierra sus gráficos... y luego ve cómo el precio explota exactamente donde estaba mirando? SwingMaster Arrow Indic ator está diseñado para resolver esa frustración - señala entradas y salidas limpias para que pueda centrarse en el movimiento real e ignorar el ruido del mercado. No se trata de un generador de flechas aleatorio. SwingMaster utiliza un motor de oscilación inteligente, al estilo SuperTrend , que rastrea la
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
MagicCrossOverEA - Trading de Tendencia más Inteligente con Potente Control MagicCrossOverEA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en la estrategia de cruce de 2 medias móviles , reimaginada con modernas funciones inteligentes para los mercados actuales. Diseñado para los operadores que exigen tanto precisión como flexibilidad , este EA detecta de forma inteligente los cambios de tendencia, confirma las entradas utilizando filtros de plazos superiores y mejora la precisión con
Dream Trend EA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos el EA de Tendencia de Oro Definitivo - ¡Construido para la Precisión, Impulsado por Conceptos de Dinero Inteligente! ¿Quiere dominar el mercado del oro como un verdadero profesional? Conozca el EA Tendencia Oro , su central de trading algorítmico todo-en-uno diseñado específicamente para analizar, adaptar y conquistar en entornos volátiles de oro. Tanto si es un trader experimentado como si acaba de empezar, este EA ofrece una precisión de vanguardia mediante la combinación de indica
Show Pip MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Ultimate Trading Companion Indicador para MT5 ¡Hola! Este indicador inteligente y fácil de usar está diseñado para darle una clara ventaja en el mercado. Muestra: Pips en Vivo de Operaciones Abiertas - Vea instantáneamente cuánto está ganando o perdiendo en pips. Temporizador de cuenta atrás de velas - Sepa exactamente cuándo se cerrará la vela actual. Visualización de spreads en tiempo real - Manténgase al tanto de las condiciones del mercado y evite malas entradas. Colores totalmente personal
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Construya su carrera de trading con un EA de Forex potente e inteligente - Versión 1.0 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con un Asesor Experto inteligente, personalizable y de eficacia probada, creado para operadores serios. Si usted es un principiante que busca automatizar su ventaja o un profesional en busca de un asistente de comercio fiable - este EA está diseñado para usted. Motor de Estrategia Dual para Máxima Flexibilidad Este EA se ejecuta en dos estrategias potentes y probadas ,
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Convierta automáticamente las tendencias del mercado en beneficios - ¡Comercie con oro y divisas como un profesional! Deje de adivinar y empiece a operar con precisión. El EA XAUUSD & Forex Smart Trend detecta las tendencias fuertes, espera los retrocesos óptimos y ejecuta las operaciones con una gestión avanzada del riesgo, para que pueda maximizar los beneficios mientras protege su capital. Por qué los operadores eligen este EA: Entrada tras tendencia confirmada con detección inteligente de re
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Swing Master Auto Pro - Detector Adaptativo de Swings Altos/Bajos ¡Convierta las oscilaciones del mercado en entradas inteligentes! No más ajustes manuales - Swing Master Auto Pro ajusta automáticamente su sensibilidad en función de su marco de tiempo . Tanto si opera en M1 como en D1, este indicador se adapta de forma inteligente para ofrecer máximos y mínimos precisos , perfectamente equilibrados para cada gráfico. Características principales Optimización automática del marco temporal - ¡Olv
Gold Scalper Ultimate
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Gold Scalper Ultimate está diseñado para el scalping agresivo y el trading preciso a corto plazo en los mercados Forex. Gold Scalper Ultimate es un Asesor Experto totalmente automatizado construido para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad utilizando trailing stops avanzados basados en ATR y análisis opcional de velas Heikin Ashi. Está optimizado para estrategias de scalping y funciona en múltiples marcos temporales con una latencia mínima. El EA incluye: Gestión avanzada d
Trend Range Filter
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¡Capte los puntos de inflexión del mercado al instante con las flechas de precisión! ¿Cansado de perder entradas perfectas o de perseguir señales falsas? Este indicador está diseñado para identificar oportunidades reales de compra y venta con gran precisión. Si el comercio de criptomonedas, divisas o índices, que le ayuda a detectar cambios de tendencia temprana y confirmar las entradas con confianza. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía que desean una guía visual clara. Cómo fu
SwingMaster Arrow Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
SwingMaster Indicador Flecha - Atrape el movimiento antes de que corra sin usted ¿Cansado de ver cómo comienzan movimientos perfectos... justo después de salir del gráfico? SwingMaster Arrow Indicator está diseñado exactamente para ese dolor - para detectar entradas y salidas de swing limpias para que no se pierda el movimiento real, y no se quede atascado en el ruido inútil. Esto no es sólo otro pintor de flechas al azar. SwingMaster funciona como un motor inteligente "estilo SuperTrend" que ra
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Buy Sell Arrow Swing MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión clave de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en todos los plazos y con todos los instrumentos? Buy Sell Arrow Swing MT5 está diseñado exactamente para eso, para ofrecer una detección precisa y eficiente de swing sin complejidad. Este indicador identifica claramente los máximos más altos (HH), los mínimos más altos (HL), los máximos más
Gold Beast
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos mi potente EA de Tendencia del Oro basado en SMC y Medias Móviles, meticulosamente diseñado para operadores que buscan un crecimiento excepcional con un riesgo mínimo. Este EA es ideal para cuentas pequeñas, capaz de manejar un depósito inicial tan bajo como $500 con un tamaño de lote de 0.01. A diferencia de las estrategias tradicionales de martingala que a menudo corren el riesgo de caídas excesivas, este EA opera con una lógica de una sola operación, lo que garantiza la máxima pr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario