Trade Panel EA es una herramienta de ejecución manual limpia, rápida y potente, diseñada para los operadores que desean tener un control total sobre sus entradas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gestión de riesgos automatizada y un manejo de las operaciones sin problemas.

Si opera manualmente pero necesita un panel profesional para gestionar sus posiciones con precisión, este EA está hecho para usted.

Añada esta herramienta a su carpeta de expertos y utilícela como un EA completo.



Características principales

Ejecución de COMPRA y VENTA con un solo clic

Ingrese operaciones instantáneamente usando los botones incorporados de COMPRA y VENTA.

Sin retrasos, sin desorden en el gráfico - sólo ejecución rápida directamente desde el gráfico.

Control personalizable del tamaño del lote

Ajuste manualmente el tamaño del lote antes de realizar cualquier operación.

Perfecto para scalpers, traders intradía y swing traders que prefieren un tamaño de riesgo flexible.

SL automático basado en el porcentaje de riesgo

Establezca su porcentaje de SL (%) y deje que el EA calcule automáticamente el nivel correcto de Stop Loss para cada operación.

Elimina errores de cálculo

Asegura una gestión consistente del dinero

Ideal para los traders de prop-firm challenge

Ratio TP basado en SL

Defina su Take Profit Ratio (por ejemplo, 2.5x) y el EA automáticamente establece TP en relación a su distancia SL.

Mantiene su relación riesgo-recompensa estricta y disciplinada.

Función Trailing Stop (ON/OFF)

Active o desactive el trailing stop con un solo botón.

Cuando está activado:

Bloquea los beneficios automáticamente

Sigue el precio dinámicamente

Elimina la toma de decisiones emocional

Botón Cerrar todo

Cierra todas las operaciones abiertas al instante con un solo clic.

Un salvavidas durante las noticias volátiles o cuando desee reiniciar su sesión de negociación.

Interfaz limpia y fácil de usar

El panel está construido con una interfaz de usuario moderna y atractiva:

Botones grandes

Entradas fáciles de leer

Código de colores llamativo

Ninguna obstrucción del gráfico

Perfecto tanto para principiantes como para operadores profesionales.

Por qué le encantará este EA

Ideal para operadores manuales

Gestión del dinero totalmente personalizable

Ejecución instantánea y flujos de trabajo limpios

Evita errores de cálculo de SL/TP

Ahorra tiempo y reduce los errores emocionales

Funciona con cualquier par y cualquier marco temporal

Compatible con

MT5 (MetaTrader 5)

Todos los pares Forex

Oro (XAUUSD)

Índices

Cripto

Cualquier marco temporal

Incorpore una gestión profesional del riesgo a su operativa manual

Trade Panel EA le da control, precisión y facilidad - todo dentro de un panel de operaciones bellamente diseñado.

Perfecto para scalpers, day traders, y prop-firm desafiantes que exigen precisión y velocidad.