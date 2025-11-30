Trade Panel EA
- Utilidades
- Sahib Ul Ahsan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Trade Panel EA es una herramienta de ejecución manual limpia, rápida y potente, diseñada para los operadores que desean tener un control total sobre sus entradas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gestión de riesgos automatizada y un manejo de las operaciones sin problemas.
Si opera manualmente pero necesita un panel profesional para gestionar sus posiciones con precisión, este EA está hecho para usted.
Añada esta herramienta a su carpeta de expertos y utilícela como un EA completo.
Características principales
Ejecución de COMPRA y VENTA con un solo clic
Ingrese operaciones instantáneamente usando los botones incorporados de COMPRA y VENTA.
Sin retrasos, sin desorden en el gráfico - sólo ejecución rápida directamente desde el gráfico.
Control personalizable del tamaño del lote
Ajuste manualmente el tamaño del lote antes de realizar cualquier operación.
Perfecto para scalpers, traders intradía y swing traders que prefieren un tamaño de riesgo flexible.
SL automático basado en el porcentaje de riesgo
Establezca su porcentaje de SL (%) y deje que el EA calcule automáticamente el nivel correcto de Stop Loss para cada operación.
-
Elimina errores de cálculo
-
Asegura una gestión consistente del dinero
-
Ideal para los traders de prop-firm challenge
Ratio TP basado en SL
Defina su Take Profit Ratio (por ejemplo, 2.5x) y el EA automáticamente establece TP en relación a su distancia SL.
Mantiene su relación riesgo-recompensa estricta y disciplinada.
Función Trailing Stop (ON/OFF)
Active o desactive el trailing stop con un solo botón.
Cuando está activado:
-
Bloquea los beneficios automáticamente
-
Sigue el precio dinámicamente
-
Elimina la toma de decisiones emocional
Botón Cerrar todo
Cierra todas las operaciones abiertas al instante con un solo clic.
Un salvavidas durante las noticias volátiles o cuando desee reiniciar su sesión de negociación.
Interfaz limpia y fácil de usar
El panel está construido con una interfaz de usuario moderna y atractiva:
-
Botones grandes
-
Entradas fáciles de leer
-
Código de colores llamativo
-
Ninguna obstrucción del gráfico
Perfecto tanto para principiantes como para operadores profesionales.
Por qué le encantará este EA
- Ideal para operadores manuales
- Gestión del dinero totalmente personalizable
- Ejecución instantánea y flujos de trabajo limpios
- Evita errores de cálculo de SL/TP
- Ahorra tiempo y reduce los errores emocionales
- Funciona con cualquier par y cualquier marco temporal
Compatible con
-
MT5 (MetaTrader 5)
-
Todos los pares Forex
-
Oro (XAUUSD)
-
Índices
-
Cripto
-
Cualquier marco temporal
Incorpore una gestión profesional del riesgo a su operativa manual
Trade Panel EA le da control, precisión y facilidad - todo dentro de un panel de operaciones bellamente diseñado.
Perfecto para scalpers, day traders, y prop-firm desafiantes que exigen precisión y velocidad.