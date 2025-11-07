Buy Sell Swing Indicator
- Indicadores
- Sahib Ul Ahsan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Swing Master Auto Pro - Detector Adaptativo de Swings Altos/Bajos
¡Convierta las oscilaciones del mercado en entradas inteligentes!
No más ajustes manuales - Swing Master Auto Pro ajusta automáticamente su sensibilidad en función de su marco de tiempo. Tanto si opera en M1 como en D1, este indicador se adapta de forma inteligente para ofrecer máximos y mínimos precisos, perfectamente equilibrados para cada gráfico.
Características principales
- Optimización automática del marco temporal - ¡Olvídese de los ajustes manuales! El indicador establece automáticamente los valores ideales de Swing Izquierdo y Swing Derecho en función del periodo del gráfico (M1-D1).
- Detección Instantánea deSwings - Detecta los puntos de inflexión reales del mercado con precisión y rapidez.
- Flechas visuales y alertas - Marca claramente las zonas de compra y venta directamente en su gráfico.
- Ligero y Sin Retrasos - Diseñado para operar en tiempo real y backtesting sin ralentizar MT5.
- Multi-Asset Compatible - Funciona sin problemas en divisas, oro, índices y cripto pares.
- Interfaz limpia y minimalista - Sin desorden, sin confusión - sólo datos de swing en los que puede confiar.
Perfecto para
- Operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC)
- Traders de acción del precio y swing
- Scalpers y day traders
- Creadores de estrategias y desarrolladores de EA (base de señales ideal)
Cómo funciona
El indicador calcula automáticamente los mejores parámetros de pivote ( Swing Izquierda / Swing Derecha ) en función del marco temporal seleccionado:
-
M1-M5 → Rango de oscilación más pequeño (reacción más rápida).
-
M15-H1 → Detección de oscilación equilibrada
-
H4-D1 → Detección de oscilación más amplia para mayor claridad a largo plazo.
Todavía puede anular manualmente - pero rara vez lo necesitará.
Por qué gusta a los operadores
Porque se adapta como un analista profesional - manteniendo su detección de swing precisa, rápida y siempre en sintonía con la volatilidad del mercado y la dinámica del marco temporal.
Úselo para
-
Identificar la estructura del mercado (HH, HL, LH, LL)
-
Detección temprana de cambios de tendencia
-
Trazar soportes/resistencias inteligentes
-
Construir sistemas de confluencia multitiempo
Combinar con
Funciona perfectamente con:
-
Filtros de tendencia EMA
-
Herramientas de liquidez o bloqueo de órdenes
-
Indicadores de confirmación basados en RSI / ATR
-
EAs personalizados de dinero inteligente
Palabras finales
Swing Master Auto Pro no es sólo un detector de pivotes - es su compañero inteligente de swing que le ahorra tiempo, reduce las señales falsas y mantiene su análisis afilado como un láser en todos los mercados.