Buy Sell Swing Indicator

Swing Master Auto Pro - Detector Adaptativo de Swings Altos/Bajos

¡Convierta las oscilaciones del mercado en entradas inteligentes!

No más ajustes manuales - Swing Master Auto Pro ajusta automáticamente su sensibilidad en función de su marco de tiempo. Tanto si opera en M1 como en D1, este indicador se adapta de forma inteligente para ofrecer máximos y mínimos precisos, perfectamente equilibrados para cada gráfico.

Características principales

Optimización automática del marco temporal - ¡Olvídese de los ajustes manuales! El indicador establece automáticamente los valores ideales de Swing Izquierdo y Swing Derecho en función del periodo del gráfico (M1-D1).

- ¡Olvídese de los ajustes manuales! El indicador establece automáticamente los valores ideales de Swing Izquierdo y Swing Derecho en función del periodo del gráfico (M1-D1). Detección Instantánea de Swings - Detecta los puntos de inflexión reales del mercado con precisión y rapidez.

de - Detecta los puntos de inflexión reales del mercado con precisión y rapidez. Flechas visuales y alertas - Marca claramente las zonas de compra y venta directamente en su gráfico.

- Marca claramente las zonas de compra y venta directamente en su gráfico. Ligero y Sin Retrasos - Diseñado para operar en tiempo real y backtesting sin ralentizar MT5.

- Diseñado para operar en tiempo real y backtesting sin ralentizar MT5. Multi-Asset Compatible - Funciona sin problemas en divisas, oro, índices y cripto pares.

- Funciona sin problemas en divisas, oro, índices y cripto pares. Interfaz limpia y minimalista - Sin desorden, sin confusión - sólo datos de swing en los que puede confiar.

Perfecto para

Operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC)

Traders de acción del precio y swing

Scalpers y day traders

Creadores de estrategias y desarrolladores de EA (base de señales ideal)

Cómo funciona

El indicador calcula automáticamente los mejores parámetros de pivote ( Swing Izquierda / Swing Derecha ) en función del marco temporal seleccionado:

M1-M5 → Rango de oscilación más pequeño (reacción más rápida).

M15-H1 → Detección de oscilación equilibrada

H4-D1 → Detección de oscilación más amplia para mayor claridad a largo plazo.

Todavía puede anular manualmente - pero rara vez lo necesitará.

Por qué gusta a los operadores

Porque se adapta como un analista profesional - manteniendo su detección de swing precisa, rápida y siempre en sintonía con la volatilidad del mercado y la dinámica del marco temporal.

Úselo para

Identificar la estructura del mercado (HH, HL, LH, LL)

Detección temprana de cambios de tendencia

Trazar soportes/resistencias inteligentes

Construir sistemas de confluencia multitiempo

Combinar con

Funciona perfectamente con:

Filtros de tendencia EMA

Herramientas de liquidez o bloqueo de órdenes

Indicadores de confirmación basados en RSI / ATR

EAs personalizados de dinero inteligente

Palabras finales

Swing Master Auto Pro no es sólo un detector de pivotes - es su compañero inteligente de swing que le ahorra tiempo, reduce las señales falsas y mantiene su análisis afilado como un láser en todos los mercados.