Buy Sell Swing Indicator

Swing Master Auto Pro - Detector Adaptativo de Swings Altos/Bajos

¡Convierta las oscilaciones del mercado en entradas inteligentes!
No más ajustes manuales - Swing Master Auto Pro ajusta automáticamente su sensibilidad en función de su marco de tiempo. Tanto si opera en M1 como en D1, este indicador se adapta de forma inteligente para ofrecer máximos y mínimos precisos, perfectamente equilibrados para cada gráfico.

Características principales

  • Optimización automática del marco temporal - ¡Olvídese de los ajustes manuales! El indicador establece automáticamente los valores ideales de Swing Izquierdo y Swing Derecho en función del periodo del gráfico (M1-D1).
  • Detección Instantánea deSwings - Detecta los puntos de inflexión reales del mercado con precisión y rapidez.
  • Flechas visuales y alertas - Marca claramente las zonas de compra y venta directamente en su gráfico.
  • Ligero y Sin Retrasos - Diseñado para operar en tiempo real y backtesting sin ralentizar MT5.
  • Multi-Asset Compatible - Funciona sin problemas en divisas, oro, índices y cripto pares.
  • Interfaz limpia y minimalista - Sin desorden, sin confusión - sólo datos de swing en los que puede confiar.

Perfecto para

  • Operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC)
  • Traders de acción del precio y swing
  • Scalpers y day traders
  • Creadores de estrategias y desarrolladores de EA (base de señales ideal)

    Cómo funciona

    El indicador calcula automáticamente los mejores parámetros de pivote ( Swing Izquierda / Swing Derecha ) en función del marco temporal seleccionado:

    • M1-M5 → Rango de oscilación más pequeño (reacción más rápida).

    • M15-H1 → Detección de oscilación equilibrada

    • H4-D1 → Detección de oscilación más amplia para mayor claridad a largo plazo.

    Todavía puede anular manualmente - pero rara vez lo necesitará.

    Por qué gusta a los operadores

    Porque se adapta como un analista profesional - manteniendo su detección de swing precisa, rápida y siempre en sintonía con la volatilidad del mercado y la dinámica del marco temporal.

    Úselo para

    • Identificar la estructura del mercado (HH, HL, LH, LL)

    • Detección temprana de cambios de tendencia

    • Trazar soportes/resistencias inteligentes

    • Construir sistemas de confluencia multitiempo

    Combinar con

    Funciona perfectamente con:

    • Filtros de tendencia EMA

    • Herramientas de liquidez o bloqueo de órdenes

    • Indicadores de confirmación basados en RSI / ATR

    • EAs personalizados de dinero inteligente

    Palabras finales

    Swing Master Auto Pro no es sólo un detector de pivotes - es su compañero inteligente de swing que le ahorra tiempo, reduce las señales falsas y mantiene su análisis afilado como un láser en todos los mercados.

    Huu Thuong Nguyen
    Asesores Expertos
    Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
    SMC Market Blueprint
    Alex Amuyunzu Raymond
    Indicadores
    Modelo de mercado SMC Analizador de la estructura del mercado institucional basado en los conceptos de Smart Money y TIC Visión general El SMC Market Blueprint es un indicador institucional completo diseñado para descifrar la verdadera estructura del mercado utilizando los conceptos Smart Money (SMC) y la metodología ICT (Inner Circle Trader). Mapea el marco interno del mercado, identificando los cambios de estructura, las zonas de liquidez y las transiciones del flujo de órdenes en múltiples ma
    Voenix Chart Pattern Scanner MT5
    Lorentzos Roussos
    4.83 (6)
    Asesores Expertos
    Patrones armónicos EA Si prefiere ver esto en un gráfico en vivo en lugar de leer la descripción,   puede descargar instantáneamente una demostración gratuita aquí. Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza
    Impulse fractals indicator
    Ekaterina Saltykova
    Indicadores
    Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
    Bid Price Timer Indicator
    Md Amzad Hossain
    Indicadores
    Bid Price Timer Indicator — ¡Precisión y control inteligente del precio! Mejora tu precisión en el trading con Bid Price Timer Indicator , una poderosa herramienta diseñada para traders que valoran la exactitud, el tiempo y la claridad en cada movimiento del mercado. Características principales: Temporizador fijo – Siempre visible en el lado derecho del gráfico (ajustable con X_Offset). Seguimiento dinámico del precio – El temporizador se mueve suavemente hacia arriba o abajo s
    Alert Up Down MT5
    William Oswaldo Mayorga Urduy
    Indicadores
    ALERT  UP - DOWN PARA METATRADER 5 Este indicador genera una alerta cuando el precio sale de la zona que se encuentra entre las líneas UP y DOWN. Se puede generar alertas de varios tipos como son: > Sonido > Caja de mensaje > Mensaje en la caja de expertos > Correo (previamente configurado) > Notificaciones PUSH (previamente configurado) Las líneas se deben configurar desde las propiedades del indicador y no desde las propiedades líneas, ya que si se hace desde las propiedades de las líneas , s
    ZigZag Buy Level
    Mehdi Masoudi
    Indicadores
    El Nivel de Compra ZigZag es una herramienta especializada para operadores que utilizan la estructura del mercado y los patrones ZigZag clásicos para definir puntos clave de soporte y entrada. Identifica automáticamente los "máximos principales" (máximos significativos confirmados por la acción del precio posterior) y, a continuación, calcula un "nivel de compra" de alta probabilidad basado en un porcentaje específico de retroceso desde ese máximo principal hasta el último mínimo correctivo. Est
    JP Super Rainbow MMA MT5
    Sekar Govinthan
    Indicadores
    La media móvil múltiple Rainbow (MMA) es una herramienta de análisis técnico utilizada para identificar tendencias y posibles puntos de inversión en los mercados financieros. Se basa en un sistema de medias móviles diseñadas para utilizarse conjuntamente, en el que cada media móvil tiene un marco temporal diferente. El Rainbow MMA consiste en múltiples medias móviles exponenciales (EMA) de diferentes longitudes, con cada EMA trazada en un color diferente. Normalmente, la MMA Arco Iris incluye EM
    Swing Supply Demand
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Características principales: 1. Zonas de Oferta y Demanda Institucionales Auto-Detección : Dibuja automáticamente zonas en puntos pivote válidos. Extensión inteligente: Las zonas se extienden hacia el futuro para facilitar la visibilidad, pero se cortan automáticamente cuando el precio las rompe. Lógica de Mitigación: Cuando una zona es invalidada, se convierte en una línea discontinua de "Ruptura de Estructura" (BOS), manteniendo su gráfico limpio de datos antiguos. Dimensionamiento ATR : El an
    MiniFullIndexTrader
    Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
    Asesores Expertos
    FA MiniFullIndexTrader: Scalper versátil para índices mini y completos Este Asesor Experto (EA) es una estrategia de scalping automatizada para MetaTrader 5, optimizada para contratos de índice como WIN@, WINQ25, WINFUT y WIN$. Utiliza rompimientos diarios para entradas rápidas, con gestión de riesgo avanzada para proteger el capital. Principales ventajas: Rentable y consistente: En backtests, rentabilidad líquida de hasta 14.310 puntos con factor de rentabilidad de 1,44 y Sharpe 16,77 (alto re
    Explosive Breakout Hunter
    Maruyama Kiyotaka
    Asesores Expertos
    Explosive Breakout Hunter es un Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar las ganancias capturando fuertes rompimientos en el mercado. Aunque su tasa de éxito es del 50% y realiza solo unas pocas operaciones al mes, este EA prioriza la calidad sobre la cantidad. Es paciente al esperar oportunidades, acumulando ganancias significativas de manera constante. Puede revisar los resultados de las pruebas retrospectivas en capturas de pantalla para estimar el potencial de ganancias. Además, le invita
    Start Midas Fibo Bands
    Ricardo Almeida Branco
    Indicadores
    Aquí tenemos el Inicio Midas Fibo Bandas , confieso que es un indicador que me emocionó lo suficiente como para operar porque yo era capaz de encontrar reglas más definidas. Bueno, el indicador tiene las funciones de los otros indicadores de la línea de inicio , que es una posibilidad de trazar varios Midas en la pantalla, puede mover el punto de anclaje mediante atajos de teclado y utilizar la leyenda para diferenciar un ancla de otro. Las reglas que he analizado para mi posible configuración s
    Murray Math Levels several oktavs for MT5
    Vladyslav Goshkov
    5 (1)
    Indicadores
    Este indicador calcula y muestra las Líneas Matemáticas Murrey en el gráfico. Esta versión MT5 es similar a la versión МТ4: Le permite trazar hasta 4 octavas, inclusive, utilizando datos de diferentes marcos de tiempo, lo que le permite evaluar la correlación entre las tendencias y los horizontes de inversión de diferentes longitudes. A diferencia de la versión МТ4, ésta selecciona automáticamente un algoritmo de búsqueda de la base para el cálculo de rangos. Puede obtener los valores de los niv
    Pivotrons B3 Trader
    Renato Takahashi
    Asesores Expertos
    Pivotrons B3 Trader es el robot de trading automatizado para la bolsa iBovespa B3 (WIN miniíndice y WDO mini-dólar) que utiliza cálculos de Pivot Point de acuerdo con el horario establecido, así como el análisis de minutos anteriores para determinar el pivote, soportes y resistencias, añadiendo órdenes de acuerdo con estas configuraciones. Se puede configurar un filtro de dos medias móviles, teniendo en cuenta su pendiente a la hora de emitir órdenes. Nota: Cambie el parámetro BR1 por BR. Activo
    Footprint MT5
    Mahmoud Ahmed Abdou Ali
    Indicadores
    Los gráficos Footprint en MetaTrader 5 (MT5) proporcionan a los operadores una visión detallada de la actividad del mercado, permitiendo un mejor análisis de los movimientos de los precios y de las decisiones comerciales. ¿Qué es un gráfico de huella? Un gráfico de huella es una herramienta de visualización especializada que muestra los datos del mercado más allá de los tradicionales gráficos de velas o barras. Revela cómo se distribuyó el volumen en cada nivel de precios dentro de un marco tem
    Keltner Channel Customizado
    Danrlei Hornke
    Indicadores
    El canal de Keltner es otro indicador de volatilidad utilizado en el análisis técnico . También llamado envolvente , este canal fue creado por Chester Keltner para supervisar sus inversiones en el mercado de futuros del café en la década de 1960. Con el tiempo, sin embargo, también se utilizó para otros activos y, en la actualidad, es una de las herramientas más utilizadas por los operadores. En esta versión personalizada, se han añadido nuevas opciones para calcular el método de la media móvil
