Quick Queen Expert
- Asesores Expertos
- Md Moniruzzaman
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
Visión general
Money Machine Robot es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 construido alrededor del poderoso sistema de señales del indicador QuickQueenExpert (QQE). Desarrollado por el trader profesional Md. Moniruzzaman, este EA implementa una estrategia de negociación probada con características avanzadas de gestión de riesgos, incluyendo el sistema de martingala, cálculo automático de stop loss, y la gestión integral de comercio.
Características principales
Sistema avanzado de indicadores QQE
-
Parámetros QQE personalizables
-
Detección de señales en tiempo real
-
Algoritmo propio
Gestión inteligente del dinero
-
Sistema Martingale
-
Control de Riesgo
-
Control del tamaño del lote
Protección profesional contra riesgos
-
Opciones dobles de Stop Loss
-
Cálculo automático de SL
-
Sistema Take Profit
-
Cierre de Señal Opuesto
Supervisión en tiempo real
-
Panel de Información Visual
-
Estadísticas Comerciales
-
Visualización de señales