Quick Queen Expert

Money Machine Robot (QuickQueenExpert EA) - Sistema de trading profesional

Visión general

Money Machine Robot es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 construido alrededor del poderoso sistema de señales del indicador QuickQueenExpert (QQE). Desarrollado por el trader profesional Md. Moniruzzaman, este EA implementa una estrategia de negociación probada con características avanzadas de gestión de riesgos, incluyendo el sistema de martingala, cálculo automático de stop loss, y la gestión integral de comercio.

Características principales

Sistema avanzado de indicadores QQE

  • Parámetros QQE personalizables

  • Detección de señales en tiempo real

  • Algoritmo propio

Gestión inteligente del dinero

  • Sistema Martingale

  • Control de Riesgo

  • Control del tamaño del lote

Protección profesional contra riesgos

  • Opciones dobles de Stop Loss

  • Cálculo automático de SL

  • Sistema Take Profit

  • Cierre de Señal Opuesto

Supervisión en tiempo real

  • Panel de Información Visual

  • Estadísticas Comerciales

  • Visualización de señales


