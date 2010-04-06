Gold Beast

Presentamos mi potente EA de Tendencia del Oro basado en SMC y Medias Móviles, meticulosamente diseñado para operadores que buscan un crecimiento excepcional con un riesgo mínimo. Este EA es ideal para cuentas pequeñas, capaz de manejar un depósito inicial tan bajo como $500 con un tamaño de lote de 0.01. A diferencia de las estrategias tradicionales de martingala que a menudo corren el riesgo de caídas excesivas, este EA opera con una lógica de una sola operación, lo que garantiza la máxima preservación del capital y un rendimiento constante.

Envíeme un mensaje para la versión demo. Los datos de prueba a veces no muestran tick real creo. Espero que su cuenta se duplicará en una semana.

Rendimiento destacado:

Factor de ganancia: 3.51 +
Factor de Recuperación: 74.17 +
Operaciones Ganadoras: 95.81% +
Operaciones Perdedoras: Sólo 4.19%
Reducción de Capital (Absoluta): Sólo 4,08
Ganancia media consecutiva: 24
Pérdida media consecutiva: 01

El EA utiliza Smart Money Concepts(SMC) combinado con filtros de medias móviles para identificar puntos de entrada de alta probabilidad dentro del mercado. Esta sólida combinación permite al EA capturar movimientos intradía bruscos y seguir la tendencia para obtener un beneficio óptimo. Mediante la integración de estos métodos de negociación probados, el EA mantiene una relación riesgo-recompensa equilibrada, garantizando tanto la seguridad como un potencial de crecimiento agresivo.

Durante el riguroso Backtesting y pruebas a futuro, este EA ha demostrado la capacidad de hacer crecer una cuenta de $ 500 en más de $ 30.000 + en sólo tres meses de negociación. Este rendimiento se ha logrado sin el uso de martingala o estrategias basadas en la red, centrándose en su lugar en las entradas de precisión, stop losses ajustados y puntos de salida eficaces. Como resultado, usted puede operar con confianza sabiendo que su capital está bien protegido.

Características principales:
1. Basado en conceptos de Smart Money y filtros de medias móviles.
2. Diseñado para cuentas pequeñas a partir de 500 $.
3. Sin martingala ni cuadrícula: ejecución de una sola operación para un menor riesgo.
4. Sólida gestión del riesgo y estricta preservación del capital.
5. Logra un crecimiento de más de$30,000 a partir de$500 en sólo 3 meses.
6. Soporta los principales pares de divisas y oro.
7. 7. Totalmente automatizado y fácil de configurar, ¡sólo tiene que conectarlo y dejarlo operar!

He adjuntado capturas de pantalla detalladas y datos completos para verificar el rendimiento de este EA. Cada operación se calcula cuidadosamente, asegurando que el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado sin problemas. Este EA ha sido construido para trabajar en diversos entornos de volatilidad, por lo que es una gran herramienta para los beneficios diarios consistentes.

Este EA es perfecto para los operadores que buscan hacer crecer sus cuentas de manera constante sin preocuparse por los riesgos de sobre-apalancamiento o sistemas de alta retirada. Si está buscando un EA de scalping fiable, probado y de alto rendimiento, ¡esta es su oportunidad!

No se pierda esta oportunidad de aprovechar el poder de la lógica de negociación avanzada combinada con técnicas de scalping de precisión. ¡Compre ahora y comience su viaje hacia el éxito comercial significativo!

