ApexVol Grid EA es un algoritmo de trading completamente automatizado para MetaTrader 5. Está basado en un sistema de trading en red (grid) filtrado por volatilidad y opera mediante canales dinámicos de medias móviles. El EA está diseñado para detectar zonas de entrada óptimas durante condiciones de mercado estables y ejecutar operaciones automáticas en ambos sentidos según niveles de red predefinidos.

Las primeras 5 licencias están disponibles por $499. El precio aumentará $100 cada 5 ventas.


Comprueba la señal actual:

Funciones principales

Función Descripción
Sistema de red (Grid) Coloca automáticamente múltiples órdenes escalonadas según niveles de precio
Filtro de volatilidad ATR Evita operar en momentos de alta volatilidad del mercado
Canales dinámicos de precios Determina zonas de entrada basadas en la desviación respecto a una media móvil
Tamaño de lote inteligente Determina el tamaño de las posiciones según el capital, balance o volumen fijo
Control direccional de trading Permite seleccionar entre solo largos, solo cortos, ambos, o modo pausa
Capacidad multiactivo Opera múltiples símbolos a la vez con control de exposición máxima
Protección contra drawdown Bloquea nuevas operaciones si se alcanza un nivel de pérdida (drawdown) definido
Filtro temporal entre entradas Evita reentradas frecuentes aplicando un tiempo mínimo entre operaciones


La configuración por defecto está optimizada para pares de divisas en el marco de tiempo M15.



Funciones de seguridad

El EA detiene automáticamente su operativa si:

  • El ATR supera el umbral de volatilidad definido

  • Se alcanza el número máximo de operaciones abiertas

  • Se activa un nivel de pérdida máxima (drawdown) establecido

Además, el sistema de gestión de capital integrado verifica margen, balance y exposición antes de cada operación.



Buenas prácticas

Recomendación Detalles
Marco de tiempo de trading M15
Marco de tiempo del ATR Diario
Instrumentos recomendados AUDNZD, NZDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDCAD
Condiciones de mercado Ideal para mercados laterales o con tendencias suaves
Alojamiento (Hosting) Se recomienda VPS para ejecución continua 24/7 sin interrupciones



Resolución de problemas

El EA no abre operaciones. ¿Por qué?
Posibles razones:

  • El filtro ATR está activo (volatilidad excesiva)

  • El precio está fuera del canal de entrada permitido

  • La dirección del trading está en modo “Pause”

  • Ya se usan el número máximo de símbolos o niveles de red

¿Cómo sé si el EA está funcionando correctamente?
Aparece una cara sonriente en la esquina superior del gráfico. También puedes ver las operaciones activas en la pestaña “Operaciones” con su número mágico (Magic Number) y comentario.

¿Puedo intervenir manualmente?
Sí. Puedes cerrar operaciones manualmente en cualquier momento o poner el EA en modo “Pause”.



Explicación de los parámetros de entrada

Parámetro Descripción
EA Data Set (1–7) Selector interno de configuración. Usar 7 por defecto. Solo modificar si se indica expresamente.
Comentario Texto que aparece en cada operación para facilitar su identificación en el historial.
Cálculo automático del lote Define cuánto capital se requiere para abrir 0.01 lotes. Fórmula: Balance / Valor. Ejemplo: 6000 / 3000 = 0.02 lotes.
Tamaño de lote fijo Usado si el cálculo automático está desactivado (= 0).
Multiplicador de lotes Aumenta el tamaño de la posición con cada nivel de red (efecto martingala). Ejemplo: 2.5 = siguiente orden será 2.5× más grande.
Niveles de entrada permitidos Número máximo de posiciones por símbolo dentro de una red.
Modo Recovery Activa escalado agresivo de lotes para recuperar pérdidas rápidamente.
Desactivación automática del Recovery Desactiva Recovery automáticamente si se supera un cierto nivel de drawdown.
Umbral de desactivación (%) Nivel de pérdida (%) a partir del cual se desactiva el modo Recovery.
Drawdown máximo (%) Pérdida máxima permitida antes de bloquear nuevas operaciones.
Último nivel de entrada permitido Controla cuántas operaciones se pueden abrir por símbolo antes de detener entradas adicionales.
Drawdown máx. para nuevas operaciones (%) Impide nuevas entradas si se supera este nivel de pérdida.
Parar la multiplicación en el trade nº X A partir de este punto, el tamaño del lote deja de aumentar.
Usar antigüedad de la vela Filtra señales de entrada que sean demasiado antiguas (según número de velas).
Antigüedad máxima del trade (en segundos) Edad máxima permitida de una señal antes de ser ignorada.
Ratio máximo de volatilidad Relación ATR/precio máxima permitida. Si se supera, no se abre ninguna operación.
Marco de tiempo para el ATR Marco de tiempo usado para calcular el ATR (por ejemplo: 1 día).
Período del ATR Número de velas utilizadas para calcular el ATR.
Tipo de media móvil Tipo de media móvil usada para formar el canal dinámico (ej. media ponderada lineal).


⚠️ Aviso de riesgo

Operar productos apalancados conlleva riesgos significativos y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Tú controlas tus parámetros y tu riesgo. Este contenido no constituye asesoramiento financiero

Comentarios 1
prajeshsoneji
19
prajeshsoneji 2025.10.25 10:02 
 

Amazing support - easy to install and use

