Accurate Signal Pro
- Indicadores
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Versión: 5.10
Accurate Signal ARC es un indicador de señal de tendencia e inversión sin repintado diseñado para MT4.
Utiliza la lógica de volatilidad ponderada por ATR combinada con canales de precios adaptativos para detectar puntos de COMPRA y VENTA de alta probabilidad directamente en el gráfico.
Cómo funciona
-
Calcula un canal de volatilidad dinámico utilizando ATR ponderado
-
Detecta la dirección de la tendencia (estado del río) y cambia sólo cuando el precio rompe decisivamente el canal
-
Filtra el ruido utilizando spread-aware true range
-
Dibuja flechas claras:
-
🟢 F lecha de cal → señal de COMPRA
-
🔴 F lecha roja → Señal de VENTA
-
-
Las alertas se activan sólo en nuevas señales confirmadas (no spam)
⚙️ Características principales
-
✅ No repinta
-
✅ Lógica sensible a la dispersión
-
✅ Funciona en todos los símbolos y marcos de tiempo
-
✅ Optimizado para mercados rápidos (Oro / NAS100 / Forex)
-
✅ Bajo retardo - seguimiento de tendencias + detección de retrocesos
-
✅ Gráfico limpio (sólo flechas, sin desorden)
Los mejores casos de uso
-
Entradas de continuación de tendencia
-
Confirmación de reversión después del agotamiento
-
Fuente de señales de EA (búferes listos)
-
Trading manual con herramientas de confirmación (RSI, MA, SMC, etc.)
📥 Entradas
-
NumBars - Número de barras a calcular
-
EnableAlerts - Activar/desactivar alertas emergentes
-
SignalID - Reservado para el filtrado de EA/señal