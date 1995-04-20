MA Ribbon
- Indicadores
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Versión: 5.10
La cinta MA no es un indicador único, sino más bien una superposición de múltiples medias móviles (normalmente de cuatro a ocho o más) de diferentes longitudes trazadas en el mismo gráfico de precios.
- Aspecto visual: Las líneas resultantes crean un patrón fluido en forma de cinta en el gráfico de precios.
- Componentes: Los operadores pueden utilizar diferentes tipos de medias móviles, como las medias móviles simples (SMA) o las medias móviles exponenciales (EMA), y ajustar los periodos de tiempo (por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 periodos) para adaptarlos a su análisis. Las MA a corto plazo se mantienen más cerca del precio y son más sensibles, mientras que las MA a largo plazo son más suaves y menos sensibles a las fluctuaciones a corto plazo.
- Dirección de la tendencia: Si todas las medias móviles se mueven en la misma dirección (inclinadas hacia arriba o hacia abajo), indica una tendencia fuerte y confirmada. La alineación de las MA, con las MA más rápidas por encima de las más lentas para una tendencia alcista (o viceversa para una tendencia bajista), confirma la dirección de la tendencia.
- Fuerza/Momento de la tendencia: La anchura de la cinta indica el impulso.
- Expansión (en abanico): las líneas se separan, lo que indica una tendencia fuerte y acelerada.
- Contracción: las líneas convergen, lo que indica un debilitamiento del impulso, consolidación o indecisión del mercado.
- Señales/reversiones potenciales:
- Una nueva tendencia alcista puede señalarse cuando las MA de más corto plazo se cruzan por encima de las de más largo plazo (señal alcista).
- Una tendencia bajista se indica cuando las MA de más corto plazo cruzan por debajo de las MA de más largo plazo.