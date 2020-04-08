WaveTrend LazyBear
- Indicadores
- Ebtexaj Mussavi
- Versión: 1.0
El indicador WaveTrend (LazyBear) es un oscilador basado en el momento diseñado para identificar puntos de inversión, la fuerza de la tendencia, y las condiciones de sobrecompra / sobreventa en el mercado. Es ampliamente utilizado en el comercio de divisas y Cryptocurrency debido a su capacidad para detectar puntos de inflexión antes que los osciladores tradicionales como RSI o estocástico.
(He convertido de la versión original TradingView Pine Script).
(He convertido de la versión original TradingView Pine Script).