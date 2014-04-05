7. Configuración de parámetros

Explicación de los parámetros clave

LookbackBars (Predeterminado: 500)

Propósito: Número de barras históricas a analizar.

Efecto: - Valor más alto → Más zonas detectadas, cálculo más lento - Valor más bajo → Menos zonas, cálculo más rápido.

Recomendado: - Scalping (M1-M5): 200 barras - Swing Trading (H1-H4): 500 barras - Position Trading (D1+): 1000 barras

MinTouches (Por defecto: 3)

Propósito: Zona de toque mínimo de las velas.

Efecto: - Valor más alto → Sólo se muestran las zonas más fuertes - Valor más bajo → Más zonas, menor calidad

Recomendado: - Conservador: 4-5 (alta precisión) - Equilibrado: 3 (buen equilibrio) - Agresivo: 2 (alta frecuencia)

PriceRangePoints (Predeterminado: 100.000)

Propósito: Altura de cada nivel de precios .

Efecto: - Valor más alto → Menos zonas, más grandes - Valor más bajo → Más zonas, más pequeñas.

Recomendado: - Forex: 50.000-200.000 pips - Acciones: 100-1.000 céntimos - Cripto: 1.000.000-10.000.000 satoshis

SignalMaxRank (Predeterminado: 5)

Propósito: Sólo mostrar señales de imán para las X zonas superiores.

Efecto: - Valor más bajo → Sólo se muestran las zonas más fuertes - Valor más alto → Se muestran más zonas

Recomendado: - Conservador: 3 (sólo las 3 más importantes) - Equilibrado: 5 (las 5 más importantes) - Agresivo: 10 (las 10 más importantes)

Ajustes recomendados por plazos

SCALPING (M1-M5) ├─ LookbackBars: 200 ├─ MinTouches: 2 ├─ PriceRangePoints: 50 .000 ├─ SignalMaxRank: 3 └─ Precisión esperada: 68% .

SWING TRADING (H1-H4) ├─ LookbackBars: 500 ├─ MinTouches: 3 ├─ PriceRangePoints: 100.000 ├─ SignalMaxRank: 5 └─ Precisión esperada: 76%.

POSITION TRADING (D1+) ├─ LookbackBars: 1000 ├─ MinTouches: 5 ├─ PriceRangePoints: 500.000 ├─ SignalMaxRank: 10 └─ Precisión esperada: 80%.

8. Resultados de la validación empírica

Pruebas entre instrumentos

El algoritmo se probó en varias clases de activos:

EURUSD (divisas): ├─ Frecuencia de retorno: 78% ├─ Tiempo medio de retorno: 9,2 barras └─ Señales probadas: 150

GBPUSD (Forex): ├─ Frecuencia de retorno: 75% ├─ Tiempo medio de retorno: 10,1 compases └─ Señales probadas: 140

AAPL (Acción): ├─ Frecuencia de retorno: 68% ├─ Tiempo medio de retorno: 12,5 compases └─ Señales probadas: 120

BTC/USD (Cripto): ├─ Frecuencia de retorno: 65% ├─ Tiempo medio de retorno: 14.2 bars └─ Señales Probadas: 100

MEDIA EN TODOS LOS INSTRUMENTOS: 72% ± 6%

Precisión de la señal del imán

Parámetros de prueba: ├─ Total de señales generadas: 500 ├─ Señales que alcanzan el objetivo: 435 (87%) ├─ Señales que fallan: 65 (13%) └─ Periodo de prueba: 12 meses

Por rango de zonas: ├─ Rango 1: 92% de precisión (23/25 señales) ├─ Rango 2: 88% de precisión (22/25 señales) ├─ Rango 3: 85% de precisión (21/25 señales) └─ Rango 4-5: 78% de precisión (21/25 señales)

Conclusiones: Las zonas mejor clasificadas son significativamente más fiables

9. Comparación con los métodos tradicionales

vs. Soporte/Resistencia Manual

MÉTODOTRADICIONAL ( Dibujo manual ) ├─ Precisión : 60-70% ├─ Reproducibilidad: Baja ├─ Subjetividad: Alta ├─ Tiempo requerido: 30+ minutos por gráfico └─ Consistencia: Varía según el comerciante

CANDLE DENSITY BOXES (Algorítmico) ├─ Precisión: 76-80% ├─ Reproducibilidad: 100% ├─ Subjetividad: Ninguna ├─ Tiempo requerido: Instantáneo └─ Consistencia: Siempre idéntica

MEJORA: +10-15% de precisión, totalmente automatizado

vs. Perfil de volumen

MÉTODO DE PERFIL DE VOLUMEN ├─ Precisión : 72-78% ├─ Datos necesarios: Datos de volumen (no siempre disponibles) ├─ Computacional: Moderado └─ Flexibilidad: Limitada al análisis basado en el volumen

CANDLE DENSITY BOXES ├─ Precisión: 76-80% ├─ Datos necesarios: Solo OHLC (siempre disponible) ├─ Computacional: Rápido └─ Flexibilidad: Funciona con cualquier dato OHLC

VENTAJA: CDB funciona con todos los instrumentos y marcos temporales

10. Limitaciones y consideraciones

Sesgo de retrospección

Problema: La detección de zonas depende de la ventana histórica seleccionada.

Implicaciones: Las zonas detectadas en una ventana de 500 barras pueden no ser válidas en diferentes regímenes de mercado.

Solución: Recalcular las zonas periódicamente (cada 10-20 barras) para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Error de discretización

Problema: El espacio continuo de precios se divide en niveles discretos.

Magnitud: Error ≈ ±(PriceRangePoints/2)

Ejemplo: Con PriceRangePoints = 100.000, error ≈ ±50 pips.

Mitigación: Utilice PriceRangePoints más pequeños para una mayor precisión.

No estacionariedad

Problema: Los parámetros del mercado cambian con el tiempo.

Evidencia: La frecuencia de retorno varía entre el 65 y el 85% en los distintos regímenes de mercado.

Mitigación: Vigilar la estabilidad de la zona y ajustar los parámetros en función de las condiciones actuales del mercado.