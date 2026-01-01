He aquí la descripción profesional completa de su indicador, rebautizado como Institutional Trend Candles (ITC).

Puede utilizar este texto para su documentación de mercado, manual de usuario, o simplemente para entender exactamente cómo funciona su herramienta.

Visión general

Velas de tendencia institucional (ITC) v1.0

Institutional Trend Candles (ITC) es un sistema especializado de seguimiento de tendencias diseñado para filtrar el "ruido minorista" y visualizar el verdadero flujo direccional del mercado. Construido específicamente para activos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD), ITC reemplaza las velas de precio estándar con velas de señal codificadas por colores basadas en topes de volatilidad.

A diferencia de las medias móviles o Heiken Ashi estándar, ITC utiliza un mecanismo dinámico de paradas de volatilidad ATR. Sólo cambia la dirección de la tendencia cuando el impulso del precio rompe efectivamente una barrera de volatilidad significativa, ayudando a los operadores a permanecer en las tendencias durante más tiempo y evitar salidas prematuras durante correcciones menores.

Lógica técnica

El algoritmo funciona según una lógica de "ruptura y rastro":

Medición de la volatilidad: Calcula el Average True Range (ATR) para determinar el nivel actual de "ruido" del mercado. Stops Dinámicos (La "Línea Institucional"): Proyecta una Línea de Soporte por debajo del precio en una tendencia alcista.

Proyecta una línea de resistencia por encima del precio en una tendencia bajista. Confirmación de Tendencia: La tendencia sólo se invierte cuando el cierre de la vela supera estas líneas de parada invisibles. Esto evita que las "mechas" (picos temporales del precio) desencadenen falsos retrocesos.

Guía Visual de Señales

ITC diferencia entre Impulsos de Tendencia (Mercado moviéndose con fuerza) y Correcciones (Recarga de dinero inteligente).

🟢 FASE ALCISTA (Tendencia alcista)

Velas de Cal (Compra Fuerte): La tendencia es ALTA, y la vela específica es Alcista (Cierre > Apertura). Esto indica una fuerte presión compradora.

Velas Cerceta (Corrección/Baja): La tendencia es alcista, pero la vela es bajista (cierre < apertura). Esto no es una señal de venta; a menudo es una oportunidad institucional de "comprar la caída".

🔴 FASE BAJISTA (Tendencia a la baja)

Velas Rosa Profundo (Venta Fuerte): La tendencia es BAJA, y la vela específica es Bajista (Cierre < Apertura). Esto indica una fuerte presión vendedora.

Velas Granate (Corrección/Rally): La tendencia es BAJA, pero la vela es Alcista (Cierre > Apertura). Este es un "rally de alivio" o un retroceso, a menudo un buen lugar para añadir posiciones cortas.

Parámetros clave

Longitud (Predeterminado: 10): El período de retrospectiva para el Canal de Precios. Aumentarlo hace que el indicador sea más conservador (más lento en cambiar de tendencia).

ATRPeriod (Predeterminado: 5): Periodo de suavización de la volatilidad.

Kv (Predeterminado: 2,5): El factor de volatilidad institucional . 2.5 es estándar para Forex. De 3,0 a 4,0 se recomienda para el Oro (XAUUSD) para evitar ser detenido por su alta volatilidad natural.



Aplicación de la estrategia