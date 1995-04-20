The best eveR
- Indicadores
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Versión: 5.10
Nombre del Indicador: "El maestro de campo de tiro"
Objetivo principal
El Range Master es un indicador técnico avanzado de múltiples marcos temporales diseñado para identificar la consolidación del mercado (oscilación lateral) y las posteriores oportunidades de ruptura de alto impulso. Ayuda a los operadores a confirmar visualmente cuándo la acción del precio pasa de una acumulación de baja volatilidad a un inicio de tendencia de alta volatilidad.
⚙️ Descripción funcional (Qué hace)
El Range Master realiza tres funciones principales interconectadas: Mapeo de Rango, Señalización de Breakout y Auditoría de Rendimiento.
1. 1. Mapeo y visualización de rangos
El indicador analiza continuamente una ventana retrospectiva (configurable de Rango Mínimo a Rango Máximo) para encontrar un periodo reciente de consolidación de precios.
-
2. Identificación de Límites: Identifica el máximo más alto y el mínimo más bajo alcanzados dentro de la ventana de rango definida, marcando los límites críticos de soporte y resistencia.
-
Trazado de Cajas: Traza un objeto rectangular visible directamente en el gráfico, que abarca el periodo de consolidación. Esto alerta instantáneamente al operador de los límites estructurales actuales del mercado.
-
El color del rectángulo (rectángulo alcista o rectángulo bajista) da una indicación visual del sesgo direccional tras la ruptura.
-
-
Utilidad Multi-Timeframe: Al ser compatible con todos los marcos temporales, el trader puede aplicarlo a un gráfico H4 para rangos de swing trade o a un gráfico de 5 minutos para rangos de scalping.
2. Señalización y alerta de ruptura
Esta es la fase de acción primaria del indicador, donde genera una señal de operación basada en la ruptura del rango identificado.
-
Confirmación de la ruptura: Se genera una señal cuando el precio cierra definitivamente fuera del máximo o mínimo del cuadro mapeado, confirmando que la energía atrapada en el mercado se ha liberado en una dirección específica.
-
Señal visual: Una flecha clara, no repintada (Arriba o Abajo, con tamaño y color ajustables) se traza en la vela de ruptura para marcar el punto de entrada confirmado.
-
Señal alcista: El cierre supera el máximo del rango.
-
Señal bajista: El cierre rompe por debajo del mínimo del rango.
-
-
Notificaciones completas: Para garantizar una respuesta inmediata, el indicador ofrece sistemas de alerta flexibles:
-
Alerta emergente en pantalla.
-
Notificación por correo electrónico.
-
Notificación de sonido/audio.
-
Notificación PUSH enviada directamente al dispositivo móvil del operador (esencial para el seguimiento de múltiples marcos temporales).
-
3. Auditoría y transparencia del rendimiento
El indicador incorpora un avanzado sistema interno de backtesting y monitorización para validar la calidad de sus propias señales históricas.
-
Medición de beneficios: Para cada señal histórica generada, el indicador realiza un seguimiento del movimiento favorable máximo (excursión de beneficio máxima) que se produjo antes de que el mercado revirtiera o apareciera la siguiente señal contraria.
-
Métricas en el gráfico: Etiqueta visualmente el gráfico con el beneficio máximo calculado (por ejemplo, "+45 pips") obtenido de esa señal específica utilizando fuentes y colores personalizados.
-
Panel de resumen: Un comentario persistente muestra estadísticas cruciales, proporcionando transparencia en el rendimiento del indicador en el símbolo y marco temporal actuales:
-
Número total de operaciones auditadas.
-
Porcentaje total de Ganancias y Pérdidas.
-
Beneficio medio por señal ganadora (en puntos).
-
Spread actual del Broker (en Pips).
-
Esta función de auditoría es muy valiosa para validar la configuración del indicador en diferentes condiciones de mercado y pares de divisas antes de operar en vivo.