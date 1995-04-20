The best eveR

Nombre del Indicador: "El maestro de campo de tiro"

Objetivo principal

El Range Master es un indicador técnico avanzado de múltiples marcos temporales diseñado para identificar la consolidación del mercado (oscilación lateral) y las posteriores oportunidades de ruptura de alto impulso. Ayuda a los operadores a confirmar visualmente cuándo la acción del precio pasa de una acumulación de baja volatilidad a un inicio de tendencia de alta volatilidad.

⚙️ Descripción funcional (Qué hace)

El Range Master realiza tres funciones principales interconectadas: Mapeo de Rango, Señalización de Breakout y Auditoría de Rendimiento.

1. 1. Mapeo y visualización de rangos

El indicador analiza continuamente una ventana retrospectiva (configurable de Rango Mínimo a Rango Máximo) para encontrar un periodo reciente de consolidación de precios.

  • 2. Identificación de Límites: Identifica el máximo más alto y el mínimo más bajo alcanzados dentro de la ventana de rango definida, marcando los límites críticos de soporte y resistencia.

  • Trazado de Cajas: Traza un objeto rectangular visible directamente en el gráfico, que abarca el periodo de consolidación. Esto alerta instantáneamente al operador de los límites estructurales actuales del mercado.

    • El color del rectángulo (rectángulo alcista o rectángulo bajista) da una indicación visual del sesgo direccional tras la ruptura.

  • Utilidad Multi-Timeframe: Al ser compatible con todos los marcos temporales, el trader puede aplicarlo a un gráfico H4 para rangos de swing trade o a un gráfico de 5 minutos para rangos de scalping.

2. Señalización y alerta de ruptura

Esta es la fase de acción primaria del indicador, donde genera una señal de operación basada en la ruptura del rango identificado.

  • Confirmación de la ruptura: Se genera una señal cuando el precio cierra definitivamente fuera del máximo o mínimo del cuadro mapeado, confirmando que la energía atrapada en el mercado se ha liberado en una dirección específica.

  • Señal visual: Una flecha clara, no repintada (Arriba o Abajo, con tamaño y color ajustables) se traza en la vela de ruptura para marcar el punto de entrada confirmado.

    • Señal alcista: El cierre supera el máximo del rango.

    • Señal bajista: El cierre rompe por debajo del mínimo del rango.

  • Notificaciones completas: Para garantizar una respuesta inmediata, el indicador ofrece sistemas de alerta flexibles:

    • Alerta emergente en pantalla.

    • Notificación por correo electrónico.

    • Notificación de sonido/audio.

    • Notificación PUSH enviada directamente al dispositivo móvil del operador (esencial para el seguimiento de múltiples marcos temporales).

3. Auditoría y transparencia del rendimiento

El indicador incorpora un avanzado sistema interno de backtesting y monitorización para validar la calidad de sus propias señales históricas.

  • Medición de beneficios: Para cada señal histórica generada, el indicador realiza un seguimiento del movimiento favorable máximo (excursión de beneficio máxima) que se produjo antes de que el mercado revirtiera o apareciera la siguiente señal contraria.

  • Métricas en el gráfico: Etiqueta visualmente el gráfico con el beneficio máximo calculado (por ejemplo, "+45 pips") obtenido de esa señal específica utilizando fuentes y colores personalizados.

  • Panel de resumen: Un comentario persistente muestra estadísticas cruciales, proporcionando transparencia en el rendimiento del indicador en el símbolo y marco temporal actuales:

    • Número total de operaciones auditadas.

    • Porcentaje total de Ganancias y Pérdidas.

    • Beneficio medio por señal ganadora (en puntos).

    • Spread actual del Broker (en Pips).

Esta función de auditoría es muy valiosa para validar la configuración del indicador en diferentes condiciones de mercado y pares de divisas antes de operar en vivo.


