The best eveR

Nombre del Indicador: "El maestro de campo de tiro"

Objetivo principal

El Range Master es un indicador técnico avanzado de múltiples marcos temporales diseñado para identificar la consolidación del mercado (oscilación lateral) y las posteriores oportunidades de ruptura de alto impulso. Ayuda a los operadores a confirmar visualmente cuándo la acción del precio pasa de una acumulación de baja volatilidad a un inicio de tendencia de alta volatilidad.

⚙️ Descripción funcional (Qué hace)

El Range Master realiza tres funciones principales interconectadas: Mapeo de Rango, Señalización de Breakout y Auditoría de Rendimiento.

1. 1. Mapeo y visualización de rangos

El indicador analiza continuamente una ventana retrospectiva (configurable de Rango Mínimo a Rango Máximo) para encontrar un periodo reciente de consolidación de precios.

2. Identificación de Límites: Identifica el máximo más alto y el mínimo más bajo alcanzados dentro de la ventana de rango definida, marcando los límites críticos de soporte y resistencia.

Trazado de Cajas: Traza un objeto rectangular visible directamente en el gráfico, que abarca el periodo de consolidación. Esto alerta instantáneamente al operador de los límites estructurales actuales del mercado. El color del rectángulo (rectángulo alcista o rectángulo bajista) da una indicación visual del sesgo direccional tras la ruptura.

Utilidad Multi-Timeframe: Al ser compatible con todos los marcos temporales, el trader puede aplicarlo a un gráfico H4 para rangos de swing trade o a un gráfico de 5 minutos para rangos de scalping.

2. Señalización y alerta de ruptura

Esta es la fase de acción primaria del indicador, donde genera una señal de operación basada en la ruptura del rango identificado.

Confirmación de la ruptura: Se genera una señal cuando el precio cierra definitivamente fuera del máximo o mínimo del cuadro mapeado, confirmando que la energía atrapada en el mercado se ha liberado en una dirección específica.

Señal visual: Una flecha clara, no repintada (Arriba o Abajo, con tamaño y color ajustables) se traza en la vela de ruptura para marcar el punto de entrada confirmado. Señal alcista: El cierre supera el máximo del rango. Señal bajista: El cierre rompe por debajo del mínimo del rango.

Notificaciones completas: Para garantizar una respuesta inmediata, el indicador ofrece sistemas de alerta flexibles: Alerta emergente en pantalla. Notificación por correo electrónico. Notificación de sonido/audio. Notificación PUSH enviada directamente al dispositivo móvil del operador (esencial para el seguimiento de múltiples marcos temporales).



3. Auditoría y transparencia del rendimiento

El indicador incorpora un avanzado sistema interno de backtesting y monitorización para validar la calidad de sus propias señales históricas.

Medición de beneficios: Para cada señal histórica generada, el indicador realiza un seguimiento del movimiento favorable máximo (excursión de beneficio máxima) que se produjo antes de que el mercado revirtiera o apareciera la siguiente señal contraria.

Métricas en el gráfico: Etiqueta visualmente el gráfico con el beneficio máximo calculado (por ejemplo, "+45 pips") obtenido de esa señal específica utilizando fuentes y colores personalizados.

Panel de resumen: Un comentario persistente muestra estadísticas cruciales, proporcionando transparencia en el rendimiento del indicador en el símbolo y marco temporal actuales: Número total de operaciones auditadas. Porcentaje total de Ganancias y Pérdidas . Beneficio medio por señal ganadora (en puntos) . Spread actual del Broker (en Pips).



Esta función de auditoría es muy valiosa para validar la configuración del indicador en diferentes condiciones de mercado y pares de divisas antes de operar en vivo.