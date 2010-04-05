Candle Color RSI


Los indicadores RSI (Relative Strength Index) de color de vela cambian los colores de las velas en el gráfico de precios para mostrar visualmente las condiciones del RSI como los niveles de sobrecompra/sobreventa o el impulso alcista/bajista, utilizando colores como el rojo para sobrecompra/bajista y el verde para sobreventa/alcista, ayudando a los operadores a detectar retrocesos o fuerza de un vistazo sin mirar el panel RSI separado. Estos indicadores personalizados a menudo colorean las velas de rojo por encima de 70 (sobrecompra), verde por debajo de 30 (sobreventa), y mantienen los colores por defecto en el medio, con variaciones para diferentes fuerzas de impulso o sombreado de fondo.
Cómo funciona
Sobrecompra (Por encima de 70): Las velas se vuelven rojas (o de colores cálidos) para señalar un posible agotamiento del precio o reversión, indicando que el fuerte impulso alcista se está debilitando.
Sobreventa (Por debajo de 30): Las velas se vuelven verdes (o de colores fríos) para señalar un posible rebote o inversión del precio, lo que indica que el fuerte impulso bajista se está desvaneciendo.
Zona Neutral (30-70): Las velas suelen mantener sus colores predeterminados (por ejemplo, verde para alcista, rojo para bajista), o un color neutro específico como el gris, mostrando la acción del precio dentro de rangos normales.
Basadas en el Momento: Algunas versiones colorean las velas en función de si el RSI cruza 50 (verde brillante para >50, rojo brillante para <50) o utilizan gradientes para los cambios de impulso más finos.
Usos comunes y beneficios
Claridad visual: Integra el impulso directamente en las barras de precios, reduciendo el desorden de los gráficos y la necesidad de cambiar entre ellos.
Señales rápidas: Destaca al instante las posibles zonas de inversión o la fuerza de la tendencia.
Personalización: Los usuarios pueden ajustar la longitud del RSI, los niveles de sobrecompra/sobreventa (por ejemplo, 80/20 para filtros más fuertes) y las combinaciones de colores.
Ejemplos de combinaciones de colores
Simple: Rojo (Sobrecompra >70), Verde (Sobreventa <30).
Multinivel: Verde oscuro (sobrecompra fuerte 75-100), verde azulado (sobrecompra 55-65), rojo claro (sobreventa 35-45), rojo brillante (sobreventa fuerte 0-25).
Esta ayuda visual ayuda a los operadores a evaluar rápidamente el sentimiento del mercado y los posibles puntos de inflexión combinando la acción del precio con los datos de impulso.
FREE
