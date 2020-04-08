Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro es una versión potente y mejorada del MACD clásico, rediseñado para el trading moderno. Este indicador le ofrece MACD Multi-Timeframe (MTF), colores dinámicos de histograma, marcadores de cruce de señal y cambios inteligentes de color de línea basados en el momentum. Creado para traders que desean señales limpias, detección temprana de tendencias y claridad visual de nivel profesional.

⭐ Características Clave

📌 MACD Multi-Timeframe (MTF) Cambie fácilmente entre el marco de tiempo actual del gráfico o elija uno superior (H1, H4, D1…). Genial para confirmación de tendencias "top-down".

📌 Líneas MACD y de Señal Limpias – Ancho de línea ajustable – Cambio de color automático cuando el MACD cruza la señal – Diseño suave y visualmente claro

📌 Histograma Inteligente de 5 Colores El histograma cambia a 5 colores diferentes dependiendo de: ✔ Aumento del momentum ✔ Disminución del momentum ✔ Por encima o por debajo de cero ✔ Dirección del cambio de tendencia Esto da una visión instantánea de la fuerza de la tendencia y las reversiones.

📌 Puntos de Cruce (Puntos de Entrada/Salida) El indicador dibuja puntos limpios cuando el MACD cruza la línea de señal: 🟢 Punto Verde = Cruce alcista (oportunidad de compra) 🔴 Punto Rojo = Cruce bajista (oportunidad de venta) Perfecto para detectar reversiones tempranas.

📌 Altamente Personalizable Puede mostrar/ocultar: Línea MACD, Línea de señal, Histograma, Puntos de cruce, Modo MTF, Modos de cambio de color. También incluye control total sobre los períodos rápido/lento/señal.

🧠 ¿Por qué a los traders les encanta este indicador? ✔ Diseño visual súper limpio ✔ Ayuda a confirmar entradas fuertes ✔ Detecta reversiones tempranas ✔ Perfecto para scalping, intradía y swing trading ✔ No repinta (No Repaint) ✔ Funciona en forex, metales, criptomonedas

📈 Cómo Usar Use MTF MACD para encontrar la tendencia principal. Observe los cambios de color del histograma para identificar cambios de momentum. Entre en los puntos de cruce alcistas o bajistas del MACD. Use los cambios de color de línea para confirmar la dirección. Combine con estructura, S/R o medias móviles para obtener los mejores resultados.

⚡ Sin Repintado – Fiable y Preciso Todos los cálculos utilizan valores de velas cerradas. Nada se repinta, redibuja o desplaza.

🖥️ Compatibilidad ✔ Todos los símbolos ✔ Todos los marcos de tiempo