Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro es una versión potente y mejorada del MACD clásico, rediseñado para el trading moderno. Este indicador le ofrece MACD Multi-Timeframe (MTF), colores dinámicos de histograma, marcadores de cruce de señal y cambios inteligentes de color de línea basados en el momentum. Creado para traders que desean señales limpias, detección temprana de tendencias y claridad visual de nivel profesional.

⭐ Características Clave

📌 MACD Multi-Timeframe (MTF) Cambie fácilmente entre el marco de tiempo actual del gráfico o elija uno superior (H1, H4, D1…). Genial para confirmación de tendencias "top-down".

📌 Líneas MACD y de Señal Limpias – Ancho de línea ajustable – Cambio de color automático cuando el MACD cruza la señal – Diseño suave y visualmente claro

📌 Histograma Inteligente de 5 Colores El histograma cambia a 5 colores diferentes dependiendo de: ✔ Aumento del momentum ✔ Disminución del momentum ✔ Por encima o por debajo de cero ✔ Dirección del cambio de tendencia Esto da una visión instantánea de la fuerza de la tendencia y las reversiones.

📌 Puntos de Cruce (Puntos de Entrada/Salida) El indicador dibuja puntos limpios cuando el MACD cruza la línea de señal: 🟢 Punto Verde = Cruce alcista (oportunidad de compra) 🔴 Punto Rojo = Cruce bajista (oportunidad de venta) Perfecto para detectar reversiones tempranas.

📌 Altamente Personalizable Puede mostrar/ocultar: Línea MACD, Línea de señal, Histograma, Puntos de cruce, Modo MTF, Modos de cambio de color. También incluye control total sobre los períodos rápido/lento/señal.

🧠 ¿Por qué a los traders les encanta este indicador? ✔ Diseño visual súper limpio ✔ Ayuda a confirmar entradas fuertes ✔ Detecta reversiones tempranas ✔ Perfecto para scalping, intradía y swing trading ✔ No repinta (No Repaint) ✔ Funciona en forex, metales, criptomonedas

📈 Cómo Usar Use MTF MACD para encontrar la tendencia principal. Observe los cambios de color del histograma para identificar cambios de momentum. Entre en los puntos de cruce alcistas o bajistas del MACD. Use los cambios de color de línea para confirmar la dirección. Combine con estructura, S/R o medias móviles para obtener los mejores resultados.

⚡ Sin Repintado – Fiable y Preciso Todos los cálculos utilizan valores de velas cerradas. Nada se repinta, redibuja o desplaza.

🖥️ Compatibilidad ✔ Todos los símbolos ✔ Todos los marcos de tiempo


Productos recomendados
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.72 (43)
Indicadores
Indicador de zonas de soporte y resistencia MT5 este indicador sabe cómo identificar techos y suelos automáticamente. Este indicador de soporte y resistencia crea líneas de soporte y líneas de resistencia basadas en máximos y mínimos. cómo hacer líneas de soporte y resistencia. este es un indicador para hacer líneas automáticas de soporte y resistencia. cómo encontrar el nivel de soporte con indicador. este indicador encuentra máximos y mínimos automáticamente. El indicador crea automáticamente
FREE
SuperTrend for MT5
Ulises Calderon Bautista
4.83 (6)
Indicadores
El popular indicador "SuperTrend" es una herramienta de análisis técnico que ayuda a identificar la dirección de una tendencia y posibles puntos de entrada o salida en los mercados financieros. El indicador se basa en el Average True Range (ATR), que mide la volatilidad del mercado en función de los rangos de precios. !Es gratuito en otras plataformas y aquí no tiene por que ser la excepción! Se utiliza comúnmente de tres maneras: Para identificar la Tendencia Actual: Cuando el precio está por e
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
Indicadores
El indicador Magic SMA es de gran ayuda para determinar la dirección de la tendencia. Puede ser un excelente complemento para su estrategia actual o la base de una nueva. Los seres humanos podemos tomar mejores decisiones cuando vemos mejor visualmente. Por eso lo hemos diseñado para que muestre un color diferente para las tendencias alcistas y bajistas. Cada uno puede personalizarlo de la forma que más le convenga. Ajustando el Periodo de Tendencia, podemos optimizarlo para tendencias más larg
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Indicadores
Para los amantes de la tendencia, Force será un indicador muy útil. Esto se debe a que se basa en el famoso ADX, que mide la fuerza de una tendencia, pero sin sus 3 líneas confusas. Force tiene una interpretación muy simple: si el histograma está por encima del nivel cero la tendencia es alcista, de lo contrario es bajista. También se puede utilizar para encontrar divergencias, lo que es muy rentable. Gracias a Andre Sens por la idea de la versión 1.1. Si tienes alguna duda o sugerencia, por fav
FREE
Multi RsI BB MT5
Mansour Babasafary
5 (3)
Indicadores
Un indicador combinado de dos indicadores famosos: RSI , Bandas de Bollinger Se puede utilizar en todos los pares de divisas Se puede utilizar en todos los marcos de tiempo con muchas señales Muy simple y rápido de usar Descripción: Este indicador está hecho de la combinación de indicadores RSI y Bandas de Bollinger Como puede ver, muestra buenas señales y vale la pena usarlo y probarlo Esperamos que esté satisfecho con este indicador Ajustes: show past show candle: Muestra el número de vela
FREE
Fibonacci Bollinger Bands
Quang Huy Quach
Indicadores
Indicador Fibonacci Bollinger Bands (FBB) - Manual del usuario 1. Introducción Las Bandas de Fibonacci Bollinger (FBB) es un indicador de análisis técnico que combina tres herramientas: Las bandas de Bollinger , las relaciones de Fibonacci y la media móvil ponderada por volumen (VWMA) . El propósito de este indicador es proporcionar una visión multidimensional del mercado ayudando a identificar: Zonas dinámicas de soporte y resistencia. La tendencia general del mercado. Niveles de volatilidad y
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; Es un indicador de seguimiento de tendencias basado en el SuperTrend ATR creado por Olivier Seban. Se puede utilizar para detectar cambios en la dirección de la tendencia y localizar paradas. Cuando el precio cae por debajo de la curva del indicador, se vuelve rojo e indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la curva, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista. Al igual que otros indicadores, funciona bien en SuperT
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Indicadores
Descripción. La base para la formación del gráfico Renko es el rango de precios. Si el precio sobrepasa sus límites, el gráfico muestra un recuadro por encima o por debajo del anterior. Como resultado, vemos el movimiento del precio sin "ruido" adicional e importantes niveles de soporte y resistencia. Características. Para su uso junto con el Asesor Experto, se implementa un búfer adicional: un contador de cajas. Para mayor comodidad y para aumentar la velocidad de las pruebas, el usuario puede
FREE
Weis Wave Scouter Basic
Jean Carlos Martins Roso
5 (1)
Indicadores
El Weis Wave Scouter Basic es la versión esencial de nuestro reconocido indicador para MetaTrader 5, diseñado para traders que desean explorar los conceptos del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis) de forma accesible y eficiente. Basado en la lectura de ondas de volumen, este indicador simplificado permite identificar los movimientos del mercado con claridad, enfocándose en los principios de esfuerzo vs resultado y oferta y demanda, tal como enseñó Richard Wyckoff. Con el
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indicadores
El indicador de canal donchiano podría ser el más adecuado para usted Operar con productos derivados como futuros, opciones, CFD, divisas y certificados conlleva un riesgo significativo. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Los inversores podrían llegar a perder toda la inversión original o más. En todo caso, sólo debe utilizarse dinero equivalente al capital de riesgo personal y que pueda perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Los p
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Hybrid Stochastic
Flavio Javier Jarabeck
5 (9)
Indicadores
El indicador Estocástico Híbrido es un RSI Estocástico descrito por los famosos Tushar Chande y Stanley Kroll en su libro llamado "The New Technical Trader" . El objetivo principal de este indicador es generar más señales de Sobrecompra y Sobreventa que el indicador tradicional de Fuerza Relativa (RSI). La combinación de estos 2 indicadores amplía el rango del territorio de sobrecompra y sobreventa. La idea detrás de esto es utilizar la fórmula del Estocástico sobre los valores del RSI. Si quier
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indicadores
El indicador RSI con medias móviles combina el clásico Índice de Fuerza Relativa con medias móviles personalizables, ofreciendo una visión más profunda del impulso del mercado y la dirección de la tendencia. Al suavizar la curva del RSI con medias a corto y largo plazo, los operadores pueden distinguir mejor los verdaderos retrocesos del ruido. Esta herramienta pone de relieve los niveles de sobrecompra y sobreventa, revela las divergencias entre el precio y el impulso y confirma los puntos de e
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicadores
Versión para Metatrader 5 del famoso indicador Tabajara de Andre Machado. Si no conoces el trabajo de Análisis Técnico de Andre Machado no necesitas este indicador... Para aquellos que lo necesiten y para aquellos traders amigos que pidieron esta portabilidad desde otras plataformas, aquí está... CARACTERÍSTICAS Media Móvil de 8 periodos Media Móvil de 20 periodos Media móvil de 50 periodos Media móvil de 200 periodos Velas coloreadas según la inflexión de la MA de 20 periodos AJUSTES Puede ca
FREE
Fair value gap indicator MT5
Ahmad Kazbar
Indicadores
Development of this product will be discontinued. new product can be downloaded from this link. https://www.mql5.com/en/market/product/131881?source=Site+Market+My+Products+Page Smart FVG (MT5) - Visualizador de Gaps de Valor Justo Resumen Detecta y visualiza Fair Value Gaps (FVGs) con sensibilidad ATR y alertas opcionales. Qué hace Smart FVG identifica rangos de precios no solapados por velas adyacentes (FVGs) y los muestra en el gráfico como zonas alcistas/bajistas. El sombreado y los colo
FREE
Channel Currency
Ravshan Chuliev
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Los indicadores de canal incorporan la volatilidad para captar la acción del precio. Las Bandas de Bollinger son ampliamente utilizadas, sin embargo, existen otras opciones para capturar oportunidades de swing action. Cada estudio que encontrará aquí es único, y revela diferentes tipos de acción del precio. h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/116256 h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/115553
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend es un indicador de seguimiento de tendencia muy popular entre los operadores FOREX . Suele utilizarse en confluencia con otros indicadores. Utiliza combinaciones de medias móviles con complejas fórmulas de suavizado. Tiene dos parámetros configurables: Coeficiente - ratio de suavizado (*) Precio aplicado Cálculo: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Gold Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
Asesores Expertos
MT5 Auto Trading de Oro : Estructura de Mercado (Nivel Clave) y Estrategia de Liquidez Breakout Flujo de Señales en Tiempo Real: https: //www.mql5.com/en/signals/2308343 Las características clave incluyen: Breakout Trading - Concepto Smart Money: Identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda en los máximos y mínimos de las oscilaciones, apuntando a los niveles más críticos del mercado. Gestión de riesgos y órdenes: Tamaño de lote progresivo y flexible con take profit y stop loss
FREE
Money Flow Index EA Friendly
Flavio Javier Jarabeck
3.67 (3)
Indicadores
El tradicional indicador Money Flow Index, esta vez, EA friendly . Hay 3 buffers expuestos que pueden ser utilizados por EAs para analizar automáticamente las condiciones de Sobrecompra y Sobreventa de la cotización. Sólo tiene que utilizar la función tradicional iCustom() para obtener estas señales. Este cálculo del Money Flow Index está basado en el indicador tradicional MFI de Metaquote. AJUSTES Periodo MFI Tipo de volumen a analizar (Volumen Real o Ticks) Región inicial de sobrecompra Regió
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investop
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de onda de precios   MT5 --(Patrón ABCD)-- El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:   Pri
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
STM Signal MT5
Aren Davidian
5 (1)
Indicadores
Presentamos el indicador profesional de señales Arka STM Con tiempo de cierre de velas Arka - Versión 100% gratuita. Rápido, Preciso e Inigualable en la Identificación de Oportunidades de Trading Este indicador es el resultado de combinar un análisis avanzado de la acción del precio con algoritmos especializados del mercado, entregando señales claras, oportunas y rentables. Completamente Gratis - Sin Límites de Instalación o Uso ️ Un bot de trading automatizado, totalmente sincroniz
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Ichimoku Trend Scalper
Abdullah Alhariri
Indicadores
El Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro es un sistema avanzado de lectura de tendencias y entrada/salida que transforma los cálculos de Ichimoku en cuatro potentes capas de osciladores. Estas capas proporcionan una clara representación visual de la fuerza de la tendencia, el impulso y los puntos de entrada/salida más seguros. El indicador también incluye confirmaciones opcionales de RSI , MACD , EMA y ATR para formar un completo conjunto de decisiones de trading. Estructura Única de Osci
Enhanced EMA Scalper Pro
Abdullah Alhariri
Indicadores
Características clave Filtro de tendencia EMA El indicador utiliza una EMA (Media Móvil Exponencial) personalizable para detectar la dirección actual de la tendencia. El precio cruza por encima de la EMA → Señal de compra El precio cruza por debajo de la EMA → Señal de venta Niveles dinámicos de soporte y resistencia Estructura integrada de máximos/mínimos: Línea Roja → Máximo más alto de las N barras anteriores (Resistencia) Línea Verde → Mínimo más bajo de las N barras anteriores (Sopor
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Indicadores
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retrocesos, Extensiones y Puntos Pivote (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 es una herramienta avanzada de análisis técnico que detecta automáticamente los puntos de giro del mercado y dibuja estructuras completas de Retroceso (Retracement), Extensión (Extension) y Puntos Pivote (Pivot Point) de Fibonacci en el gráfico. Este indicador combina varios sistemas independientes en una única herramienta analítica unificada: Puntos Pivote (Modo Fibonacci) Los Pu
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicadores
Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger La Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger es un indicador técnico limpio y efectivo diseñado para identificar puntos de reversión de alta probabilidad utilizando la combinación del RSI y las Bandas de Bollinger. Esta estrategia utiliza el indicador RSI junto con las Bandas de Bollinger para: Vender cuando el precio está por encima de la banda superior de Bollinger. Comprar cuando el precio está por debajo de la banda inferior de Bollinger. Las
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario