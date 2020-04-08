Professional Order Flow vs Volume Analysis

Indicador profesional de flujo de órdenes y análisis de volumen

Visión general

Este indicador avanzado de TradingView/MT5 proporciona un análisis de flujo de órdenes y volumen de nivel institucional, diseñado para identificar movimientos de dinero inteligente, agarrones de liquidez y oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de un sofisticado análisis delta de volumen y detección de microestructura de mercado.





Características principales

Motor de análisis de velas

Analiza múltiples velas históricas con periodos de retrospectiva personalizables

Análisis en tiempo real de velas en formación

Tabla detallada de desglose de velas que muestra la dinámica de compra/venta

Representación visual de la distribución del volumen a través de los niveles de precios

📈 Análisis de Delta de Volumen

Detección de desequilibrios: Identifica desequilibrios significativos de volumen de compra/venta utilizando ratios personalizables

Desequilibrios apilados: Detecta niveles de desequilibrio consecutivos que indican una fuerte presión direccional

Análisis de absorción: Revela áreas en las que grandes órdenes absorben la presión entrante del mercado

Divergencia Delta: Destaca las discrepancias entre la acción del precio y la delta del volumen subyacente

🎯 Delta de volumen acumulado (CVD)

Realiza un seguimiento de la presión acumulada de compra y venta a lo largo del tiempo

Periodos de retrospectiva configurables para diferentes análisis de marcos temporales

Detección de divergencias de CVD para detectar posibles retrocesos

Sistema de alerta temprana para cambios de impulso

Detección de dinero inteligente

Picos de volumen institucionales: Identifica volúmenes anormalmente grandes que sugieren participación institucional

Detección de Stop Hunt: Reconoce patrones de mecha característicos de barridos de liquidez

Identificación de captación de liquidez: Detecta cuando el dinero inteligente activa los stops minoristas antes de dar marcha atrás.

Detección de barridos: Identifica los barridos altos/bajos que atrapan a los operadores minoristas.

Los umbrales delta mínimos garantizan la calidad de la señal

Integración de perfiles de volumen

Análisis de perfiles de volumen en varios niveles

Punto de Control (POC): Muestra el nivel de precios con mayor actividad de negociación

Área de valor: Muestra dónde se produjo el 70% del volumen (soporte/resistencia clave)

Zonas visuales que marcan las áreas de interés institucional

🔵 Burbujas de volumen avanzadas (Profesional)

Dimensionamiento dinámico de burbujas en función de la intensidad del volumen, la fuerza delta y el tipo de señal

Indicadores visuales independientes para:

Presión de compra/venta: Señales estándar basadas en el volumen

Eventos de absorción: Órdenes importantes que absorben la presión del mercado

Desequilibrios: Desequilibrios significativos en el flujo de órdenes

Dinero inteligente: Marcadores de actividad institucional

Agarres de liquidez: Eventos de Stop hunt

Símbolos personalizables (círculos, cuadrados, rombos, estrellas) para cada tipo de señal

Multiplicadores de tamaño ajustables para una visualización más precisa

Visualización opcional del volumen neutro

🌊 Detección de pulso de compra/venta

Identifica la presión direccional sostenida a través de barras consecutivas de alto volumen

Requisitos de sensibilidad y duración del pulso configurables

Alertas en tiempo real para patrones de pulso emergentes

Ayuda a confirmar la fuerza de la tendencia y posibles rupturas

📍 Anotaciones en los gráficos

Flechas de negociación: Señales visuales de entrada/salida en niveles clave

Etiquetas de precios: Precios de referencia importantes para la toma de decisiones

Zonas de soporte/resistencia: Identificadas dinámicamente a partir de datos de perfil de volumen

Tamaño y colocación de flechas personalizables

🎚️ Clasificación de la intensidad de las señales

Señales fuertes: Configuraciones de alta confianza que superan el umbral del 70

Señales moderadas: Configuraciones válidas entre el 50-70% de confianza

Jerarquía visual codificada por colores para una evaluación rápida

Ayuda a priorizar las oportunidades de negociación

📋 Tablas y paneles de datos

Tabla de análisis de velas: Desglose exhaustivo de la acción reciente del precio

Volumen de compra/venta por vela

Cálculos delta de volumen

Progresión CVD

Ratios de desequilibrio

Indicadores de absorción

Indicadores de dinero inteligente

Panel de estadísticas en directo: Métricas de mercado en tiempo real

Análisis del volumen actual

Resumen de señales activas

Indicador de sesgo del mercado

Posicionamiento, tamaño y esquemas de color totalmente personalizables

Tematización profesional

Modo oscuro optimizado con colores de fondo personalizables

Esquemas de color ajustables para todos los tipos de señales

Señales de compra (por defecto: Cal)

Señales de venta (por defecto: Rojo)

Absorción (por defecto: Magenta)

Dinero inteligente (por defecto: Oro)

Agarres de liquidez (por defecto: Naranja)

Bordes de tabla, encabezados y fuentes personalizables

Múltiples opciones de posicionamiento de las esquinas

Explicación de los parámetros clave

Parámetros de volumen Delta

Relación de desequilibrio: Define lo sesgado que debe estar el volumen de compra/venta (1,5 = reparto 60/40)

Niveles apilados: Cuántos niveles de desequilibrio consecutivos confirman una señal fuerte

Umbral de absorción: Porcentaje de volumen requerido para calificar como absorción

Umbral de divergencia: Porcentaje mínimo de divergencia delta/precio.

Detección de dinero inteligente

Multiplicador de volumen MM: Cuántas veces el volumen medio indica actividad institucional (se recomienda 2,5x)

Periodo medio de volumen: Periodo base de cálculo para comparaciones de volumen

Porcentaje de mecha: Tamaño mínimo de la mecha en relación con el cuerpo de la vela para la detección de stop hunt

Delta mínimo: Porcentaje delta mínimo requerido para la clasificación de dinero inteligente

Visualización de burbujas

Multiplicador del tamaño del volumen: Controla cómo afecta el volumen al tamaño de la burbuja (rango 10-30)

Multiplicador de tamaño delta: Controla cómo afecta la fuerza delta al tamaño (rango 10-40)

Multiplicadores de aumento: Tamaño adicional para tipos de señales especiales (absorción, desequilibrio, dinero inteligente)

Tamaño de burbuja mín./máx: Evita que las burbujas sean demasiado pequeñas o demasiado grandes

Casos de uso

1. Operaciones de inversión

Absorción al contado + divergencia CVD para reversiones de alta probabilidad

Identificar los agarrones de liquidez antes de los cambios de tendencia

Utilizar los desequilibrios apilados para programar las entradas

2. Seguimiento de tendencias

Detectar impulsos de compra/venta que confirmen la fortaleza de la tendencia

Siga los picos de volumen del dinero inteligente en la dirección de la tendencia

Utilizar el POC y la zona de valor como soporte/resistencia dinámica

3. Scalping

Supervise la delta en tiempo real para detectar cambios rápidos de impulso

Operar con señales de desequilibrio para movimientos rápidos

Utilice el análisis de formación de velas para entradas precisas

4. Seguimiento institucional

Identifique dónde se posiciona el dinero inteligente

Siga las zonas de absorción como niveles clave

Reconozca los stop hunts y las trampas minoristas de fade

Mostrar opciones

Posicionamiento

Las mesas y paneles pueden colocarse en cualquier esquina de la pantalla

Desplazamientos X/Y ajustables para una colocación perfecta

Dimensiones configurables para diferentes tamaños de pantalla

Rendimiento

Los intervalos de actualización ajustables (por defecto 500 ms) equilibran la precisión y la carga del sistema

La opción de ocultar las señales neutras reduce el desorden visual

La visualización selectiva de columnas optimiza el tamaño de la tabla

¿A quién va dirigido?

Operadores diarios profesionales que buscan una visión del mercado a nivel institucional

Analistas de volumen que negocian el flujo de órdenes y el perfil del mercado

Scalpers que necesitan datos de momentum en tiempo real

Swing traders que identifican soportes/resistencias importantes a partir del volumen

Cualquiera que quiera ver lo que hace el dinero inteligente

Ventajas sobre los indicadores de volumen estándar

✅ Va más allá de las simples barras de volumen para analizar la dinámica de oferta/demanda

✅ Detecta patrones de actividad institucional invisibles en los gráficos estándar

✅ Combina múltiples factores de confirmación para obtener señales de alta probabilidad

✅ Proporciona análisis tanto en tiempo real como histórico

✅ Altamente personalizable para adaptarse a los estilos de negociación individuales

✅ La visualización profesional hace que los datos complejos sean accionables al instante





Nota: Este indicador funciona mejor en mercados líquidos (principales pares de divisas, futuros sobre índices, acciones populares) donde los datos de flujo de órdenes son sólidos. Plazos recomendados: de 1 minuto a 1 hora para una calidad de señal óptima.