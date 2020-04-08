Professional Order Flow vs Volume Analysis
- Indicadores
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Versión: 3.0
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Indicador profesional de flujo de órdenes y análisis de volumen
Visión general
Este indicador avanzado de TradingView/MT5 proporciona un análisis de flujo de órdenes y volumen de nivel institucional, diseñado para identificar movimientos de dinero inteligente, agarrones de liquidez y oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de un sofisticado análisis delta de volumen y detección de microestructura de mercado.
Características principales
Motor de análisis de velas
Analiza múltiples velas históricas con periodos de retrospectiva personalizables
Análisis en tiempo real de velas en formación
Tabla detallada de desglose de velas que muestra la dinámica de compra/venta
Representación visual de la distribución del volumen a través de los niveles de precios
📈 Análisis de Delta de Volumen
Detección de desequilibrios: Identifica desequilibrios significativos de volumen de compra/venta utilizando ratios personalizables
Desequilibrios apilados: Detecta niveles de desequilibrio consecutivos que indican una fuerte presión direccional
Análisis de absorción: Revela áreas en las que grandes órdenes absorben la presión entrante del mercado
Divergencia Delta: Destaca las discrepancias entre la acción del precio y la delta del volumen subyacente
🎯 Delta de volumen acumulado (CVD)
Realiza un seguimiento de la presión acumulada de compra y venta a lo largo del tiempo
Periodos de retrospectiva configurables para diferentes análisis de marcos temporales
Detección de divergencias de CVD para detectar posibles retrocesos
Sistema de alerta temprana para cambios de impulso
Detección de dinero inteligente
Picos de volumen institucionales: Identifica volúmenes anormalmente grandes que sugieren participación institucional
Detección de Stop Hunt: Reconoce patrones de mecha característicos de barridos de liquidez
Identificación de captación de liquidez: Detecta cuando el dinero inteligente activa los stops minoristas antes de dar marcha atrás.
Detección de barridos: Identifica los barridos altos/bajos que atrapan a los operadores minoristas.
Los umbrales delta mínimos garantizan la calidad de la señal
Integración de perfiles de volumen
Análisis de perfiles de volumen en varios niveles
Punto de Control (POC): Muestra el nivel de precios con mayor actividad de negociación
Área de valor: Muestra dónde se produjo el 70% del volumen (soporte/resistencia clave)
Zonas visuales que marcan las áreas de interés institucional
🔵 Burbujas de volumen avanzadas (Profesional)
Dimensionamiento dinámico de burbujas en función de la intensidad del volumen, la fuerza delta y el tipo de señal
Indicadores visuales independientes para:
Presión de compra/venta: Señales estándar basadas en el volumen
Eventos de absorción: Órdenes importantes que absorben la presión del mercado
Desequilibrios: Desequilibrios significativos en el flujo de órdenes
Dinero inteligente: Marcadores de actividad institucional
Agarres de liquidez: Eventos de Stop hunt
Símbolos personalizables (círculos, cuadrados, rombos, estrellas) para cada tipo de señal
Multiplicadores de tamaño ajustables para una visualización más precisa
Visualización opcional del volumen neutro
🌊 Detección de pulso de compra/venta
Identifica la presión direccional sostenida a través de barras consecutivas de alto volumen
Requisitos de sensibilidad y duración del pulso configurables
Alertas en tiempo real para patrones de pulso emergentes
Ayuda a confirmar la fuerza de la tendencia y posibles rupturas
📍 Anotaciones en los gráficos
Flechas de negociación: Señales visuales de entrada/salida en niveles clave
Etiquetas de precios: Precios de referencia importantes para la toma de decisiones
Zonas de soporte/resistencia: Identificadas dinámicamente a partir de datos de perfil de volumen
Tamaño y colocación de flechas personalizables
🎚️ Clasificación de la intensidad de las señales
Señales fuertes: Configuraciones de alta confianza que superan el umbral del 70
Señales moderadas: Configuraciones válidas entre el 50-70% de confianza
Jerarquía visual codificada por colores para una evaluación rápida
Ayuda a priorizar las oportunidades de negociación
📋 Tablas y paneles de datos
Tabla de análisis de velas: Desglose exhaustivo de la acción reciente del precio
Volumen de compra/venta por vela
Cálculos delta de volumen
Progresión CVD
Ratios de desequilibrio
Indicadores de absorción
Indicadores de dinero inteligente
Panel de estadísticas en directo: Métricas de mercado en tiempo real
Análisis del volumen actual
Resumen de señales activas
Indicador de sesgo del mercado
Posicionamiento, tamaño y esquemas de color totalmente personalizables
Tematización profesional
Modo oscuro optimizado con colores de fondo personalizables
Esquemas de color ajustables para todos los tipos de señales
Señales de compra (por defecto: Cal)
Señales de venta (por defecto: Rojo)
Absorción (por defecto: Magenta)
Dinero inteligente (por defecto: Oro)
Agarres de liquidez (por defecto: Naranja)
Bordes de tabla, encabezados y fuentes personalizables
Múltiples opciones de posicionamiento de las esquinas
Explicación de los parámetros clave
Parámetros de volumen Delta
Relación de desequilibrio: Define lo sesgado que debe estar el volumen de compra/venta (1,5 = reparto 60/40)
Niveles apilados: Cuántos niveles de desequilibrio consecutivos confirman una señal fuerte
Umbral de absorción: Porcentaje de volumen requerido para calificar como absorción
Umbral de divergencia: Porcentaje mínimo de divergencia delta/precio.
Detección de dinero inteligente
Multiplicador de volumen MM: Cuántas veces el volumen medio indica actividad institucional (se recomienda 2,5x)
Periodo medio de volumen: Periodo base de cálculo para comparaciones de volumen
Porcentaje de mecha: Tamaño mínimo de la mecha en relación con el cuerpo de la vela para la detección de stop hunt
Delta mínimo: Porcentaje delta mínimo requerido para la clasificación de dinero inteligente
Visualización de burbujas
Multiplicador del tamaño del volumen: Controla cómo afecta el volumen al tamaño de la burbuja (rango 10-30)
Multiplicador de tamaño delta: Controla cómo afecta la fuerza delta al tamaño (rango 10-40)
Multiplicadores de aumento: Tamaño adicional para tipos de señales especiales (absorción, desequilibrio, dinero inteligente)
Tamaño de burbuja mín./máx: Evita que las burbujas sean demasiado pequeñas o demasiado grandes
Casos de uso
1. Operaciones de inversión
Absorción al contado + divergencia CVD para reversiones de alta probabilidad
Identificar los agarrones de liquidez antes de los cambios de tendencia
Utilizar los desequilibrios apilados para programar las entradas
2. Seguimiento de tendencias
Detectar impulsos de compra/venta que confirmen la fortaleza de la tendencia
Siga los picos de volumen del dinero inteligente en la dirección de la tendencia
Utilizar el POC y la zona de valor como soporte/resistencia dinámica
3. Scalping
Supervise la delta en tiempo real para detectar cambios rápidos de impulso
Operar con señales de desequilibrio para movimientos rápidos
Utilice el análisis de formación de velas para entradas precisas
4. Seguimiento institucional
Identifique dónde se posiciona el dinero inteligente
Siga las zonas de absorción como niveles clave
Reconozca los stop hunts y las trampas minoristas de fade
Mostrar opciones
Posicionamiento
Las mesas y paneles pueden colocarse en cualquier esquina de la pantalla
Desplazamientos X/Y ajustables para una colocación perfecta
Dimensiones configurables para diferentes tamaños de pantalla
Rendimiento
Los intervalos de actualización ajustables (por defecto 500 ms) equilibran la precisión y la carga del sistema
La opción de ocultar las señales neutras reduce el desorden visual
La visualización selectiva de columnas optimiza el tamaño de la tabla
¿A quién va dirigido?
Operadores diarios profesionales que buscan una visión del mercado a nivel institucional
Analistas de volumen que negocian el flujo de órdenes y el perfil del mercado
Scalpers que necesitan datos de momentum en tiempo real
Swing traders que identifican soportes/resistencias importantes a partir del volumen
Cualquiera que quiera ver lo que hace el dinero inteligente
Ventajas sobre los indicadores de volumen estándar
✅ Va más allá de las simples barras de volumen para analizar la dinámica de oferta/demanda
✅ Detecta patrones de actividad institucional invisibles en los gráficos estándar
✅ Combina múltiples factores de confirmación para obtener señales de alta probabilidad
✅ Proporciona análisis tanto en tiempo real como histórico
✅ Altamente personalizable para adaptarse a los estilos de negociación individuales
✅ La visualización profesional hace que los datos complejos sean accionables al instante
Nota: Este indicador funciona mejor en mercados líquidos (principales pares de divisas, futuros sobre índices, acciones populares) donde los datos de flujo de órdenes son sólidos. Plazos recomendados: de 1 minuto a 1 hora para una calidad de señal óptima.