Trading Simulator X

TradePanel Pro

Simulador de Trading y Pruebas de Indicadores

🎯 Propósito principal (claro y honesto)

TradePanel Pro es un simulador de trading manual diseñado para probar indicadores, señales y estrategias en condiciones reales de mercado - sin depender de la lógica automatizada.

Usted ve la señal → hace clic → evalúa el resultado.

🧠 Qué es TradePanel Pro (Posicionamiento correcto)

Panel de ejecución manual de COMPRA / VENTA
✔ Entradas por capas (pruebas multiorden)
✔ Comportamiento de TP / SL en tiempo real
✔ Simulación de Trailing stop
✔ Herramientas de gestión de pérdidas / ganancias
✔ Perfecto para:

  • Validación de indicadores

  • Pruebas de calidad de señales

  • Pruebas de lógica de entrada/salida

  • Entrenamiento de la disciplina del trader


Esto genera confianza al instante.


