Trading Simulator X
- Asesores Expertos
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Versión: 3.2
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 5
TradePanel Pro
Simulador de Trading y Pruebas de Indicadores
🎯 Propósito principal (claro y honesto)
TradePanel Pro es un simulador de trading manual diseñado para probar indicadores, señales y estrategias en condiciones reales de mercado - sin depender de la lógica automatizada.
Usted ve la señal → hace clic → evalúa el resultado.
🧠 Qué es TradePanel Pro (Posicionamiento correcto)
✔ Panel de ejecución manual de COMPRA / VENTA
✔ Entradas por capas (pruebas multiorden)
✔ Comportamiento de TP / SL en tiempo real
✔ Simulación de Trailing stop
✔ Herramientas de gestión de pérdidas / ganancias
✔ Perfecto para:
-
Validación de indicadores
-
Pruebas de calidad de señales
-
Pruebas de lógica de entrada/salida
-
Entrenamiento de la disciplina del trader
Esto genera confianza al instante.