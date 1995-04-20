Dema macd zone Divergence

Indicador: La Divergencia de Zona DEMA MACD

Se trata de un potente indicador multitemporal de seguimiento de tendencias basado en la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD), pero mejorado utilizando Medias Móviles Exponenciales Dobles (DEMA) para reducir el desfase. Su función principal es pintar el fondo del gráfico de precios con zonas rectangulares codificadas por colores, señalando claramente la fase de impulso actual y los posibles cambios en el control del mercado (alcista o bajista).

Objetivo principal

Mapear visualmente la fuerza y la fase de la tendencia del precio directamente en el gráfico de precios principal, eliminando la necesidad de mirar constantemente una ventana de oscilador. Utiliza el cruce de la línea DEMA MACD y su línea de señal, combinado con el nivel cero, para definir cuatro zonas de mercado distintas.

⚙️ Descripción Funcional (Qué Hace)

El indicador opera en tres etapas principales: Cálculo, Mapeo de Zonas y Alerta.

1. 1. Cálculo: La ventaja de DEMA

En lugar de utilizar simples Medias Móviles Ex ponenciales (EMAs) como el MACD estándar, este indicador utiliza la más rápida y menos rezagada Media Móvil Exponencial Doble (DEMA):

Cálculo de la línea MACD: Calculada como la diferencia entre una DEMA Rápida y una DEMA Lenta del precio.

Cálculo de la línea de señal: Calculada como una DEMA de la propia línea MACD.

El uso de la DEMA permite al indicador reaccionar más rápidamente a los cambios en el impulso en comparación con un MACD tradicional, proporcionando señales más tempranas, aunque potencialmente de mayor riesgo.