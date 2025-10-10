Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer
Sin repaint | Alta precisión | Indicador inteligente de tendencia multi-mercado

En el trading, lo más difícil no es ejecutar una orden,
sino identificar con claridad cuándo comienza realmente una tendencia.

Market Slayer fue creado con ese objetivo.

Es un indicador inteligente sin repaint, diseñado específicamente para el trading intradía.
Mediante confirmaciones múltiples y filtrado de tendencia, solo muestra señales Buy / Sell claras y fiables en momentos clave.

Ventajas principales

Señales sin repaint
Una vez aparece una señal, permanece fija.

Alta precisión en tendencias
Probado en múltiples mercados, especialmente estable en Oro M5 / M15.

Soporte multi-mercado
Apto para oro, forex, índices y criptomonedas principales.

Optimizado para intradía
Enfocado en M5 y M15 para reducir ruido.

Claro e intuitivo
Fácil de usar incluso para principiantes.

Resumen técnico

Market Slayer no se basa en una sola condición.
Integra:

Identificación de tendencia
Confirmación de impulso
Filtrado de ruido
Ajuste adaptativo de sensibilidad

Solo se conservan oportunidades de alta calidad.

Ideal para

Traders que buscan disciplina
Traders intradía cansados de indicadores repaint
Usuarios que combinan señales con EA

Recomendación de uso

Configuración predeterminada optimizada para oro y forex.
Recomendado en M5 o M15.
Sensibilidad ajustable según el mercado.

Market Slayer
no promete beneficios rápidos,
sino precisión en el momento adecuado.

Filtro:
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 00:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Shengzu Zhong
2262
Respuesta del desarrollador Shengzu Zhong 2025.11.14 15:58
Thanks a lot for your feedback!
Respuesta al comentario