Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer

Sin repaint | Alta precisión | Indicador inteligente de tendencia multi-mercado

En el trading, lo más difícil no es ejecutar una orden,

sino identificar con claridad cuándo comienza realmente una tendencia.

Market Slayer fue creado con ese objetivo.

Es un indicador inteligente sin repaint, diseñado específicamente para el trading intradía.

Mediante confirmaciones múltiples y filtrado de tendencia, solo muestra señales Buy / Sell claras y fiables en momentos clave.

Ventajas principales

Señales sin repaint

Una vez aparece una señal, permanece fija.

Alta precisión en tendencias

Probado en múltiples mercados, especialmente estable en Oro M5 / M15.

Soporte multi-mercado

Apto para oro, forex, índices y criptomonedas principales.

Optimizado para intradía

Enfocado en M5 y M15 para reducir ruido.

Claro e intuitivo

Fácil de usar incluso para principiantes.

Resumen técnico

Market Slayer no se basa en una sola condición.

Integra:

Identificación de tendencia

Confirmación de impulso

Filtrado de ruido

Ajuste adaptativo de sensibilidad

Solo se conservan oportunidades de alta calidad.

Ideal para

Traders que buscan disciplina

Traders intradía cansados de indicadores repaint

Usuarios que combinan señales con EA

Recomendación de uso

Configuración predeterminada optimizada para oro y forex.

Recomendado en M5 o M15.

Sensibilidad ajustable según el mercado.

Market Slayer

no promete beneficios rápidos,

sino precisión en el momento adecuado.