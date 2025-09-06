FOTSI Indicator

FOTSI – Forex Overview True Strength Index

Descubre la verdadera fuerza de cada divisa y opera con ventaja.

El Indicador FOTSI es un oscilador multidivisa que mide el momentum real de cada moneda principal (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) a través de todos sus pares.

En lugar de analizar un único gráfico, el FOTSI combina la información de varios pares, suaviza el movimiento y aplica el algoritmo True Strength Index (TSI) para ofrecerte una visión clara, estable y sin retrasos de la fuerza relativa de cada divisa.

Características principales

  • Oscilador multidivisa: mide la fuerza de cada divisa de forma independiente.
  • Niveles de sobrecompra y sobreventa:
    • +50 → Divisa en sobrecompra (alta probabilidad de corrección).
    • –50 → Divisa en sobreventa.
    • ±25 → Zona neutral.
  • Interpretación simple: curvas por encima o debajo de cero = fuerza/debilidad.
  • Sin repintado: todos los cálculos se hacen en tiempo real y se mantienen estables.
  • Compatible con cualquier par y timeframe: recomendado en H1, H4 y D1 para mayor fiabilidad.

¿Cómo usarlo?

  • Estrategia de reversión: buscar giros cuando una divisa alcanza extremos de +50 o –50.
  • Confirmación de entradas: combinar con Price Action o soportes/resistencias.
  • Selección de pares más fuertes/débiles: elegir operaciones basadas en la divisa más fuerte vs la más débil.

Ejemplos prácticos

  • Si el USD está en +60 (sobrecompra) y el EUR en –55 (sobreventa) → alta probabilidad de rebote en EURUSD.
  • Si varias divisas están en zona neutral (±25) → evitar entradas, mercado sin fuerza clara.

Ventajas competitivas

  • No es un simple RSI, combina múltiples pares para mostrar la fuerza real.
  • Identifica oportunidades en extremos antes de que sean obvias en el gráfico.
  • Ayuda a evitar operar en zonas laterales sin tendencia.

Información adicional

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Tipo: Osciladores, Multidivisas, Niveles
  • Recomendado para: Traders de reversión a la media, Swing traders, Analistas de fuerza relativa

 

FOTSI Indicator – Ve lo que los demás no ven.

Convierte la fuerza de las divisas en tu ventaja competitiva.

Otros productos de este autor
ZAR Wave
Leonardo Daniel Isaia
Asesores Expertos
ZAR Wave EA Surfea las olas del mercado con ZAR Wave EA. ZAR Wave EA es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado y de vanguardia diseñado para MetaTrader 5, que aprovecha la potencia del indicador FOTSI (Forex Overview True Strength Index) , creado y propiedad de Serghey Magalà , para ofrecer una estrategia de trading multidivisas sofisticada. Este EA combina el análisis avanzado de fuerza de divisas de FOTSI con Medias Móviles Exponenciales (EMA) para operar en 28 pares de divisas prin
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Indicator para MT5 El Heiken Ashi Smoothed Indicator es una versión avanzada y optimizada del clásico indicador Heiken Ashi, diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este indicador transforma los datos de precios crudos en velas suavizadas que filtran el ruido del mercado, facilitando la identificación precisa de tendencias y reduciendo las señales falsas. Ideal para traders que buscan claridad en entornos volátiles, este herramienta combina la esencia
FREE
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Asesores Expertos
Time Range Trading EA v4.2 - Descripción para el Mercado MQL5 Resumen Time Range Trading EA v4.2 es un Asesor Experto (EA) avanzado y altamente personalizable diseñado para MetaTrader 5, que permite a los traders capitalizar los movimientos de precios dentro de un rango de tiempo definido. Este EA destaca en la negociación de activos con tendencias, como índices (por ejemplo, US30, DAX, NASDAQ), al aprovechar el análisis técnico avanzado y funciones robustas de gestión de operaciones. Con filtro
Andean Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Indicadores
Andean Oscillator – Indicador de Variaciones de Tendencia Visualiza la fuerza y dirección del mercado con claridad y precisión. El Andean Oscillator es un oscilador avanzado que mide las variaciones alcistas y bajistas de cada activo a través de sus componentes principales: Bull (alcista) , Bear (bajista) y una Signal Line que filtra señales falsas y confirma tendencias. Usando envelopes exponenciales y promedios móviles, el Andean Oscillator ofrece una visión clara y estable de la fuerza de la
FREE
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Indicadores
Matrix Series – Indicador de Soporte, Resistencia y Momentum Visualiza zonas clave de soporte/resistencia, sobrecompra/sobreventa y la fuerza de la tendencia en un solo indicador. El Matrix Series combina CCI dinámico , medias móviles suavizadas y bandas de desviación estándar para ofrecer una representación clara de la dirección del mercado y sus niveles críticos. Genera velas coloreadas según la presión alcista o bajista, y muestra zonas dinámicas de soporte y resistencia, así como alertas vis
FREE
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Indicadores
Trend Trader – Señales de Compra/Venta y Tendencia Descripción: Trend Trader combina el análisis de tendencia con señales claras de compra y venta, usando medias móviles, MACD y ADX para evaluar la fuerza del mercado. Este indicador para MetaTrader 5 muestra la dirección de la tendencia, identifica momentos alcistas y bajistas, y resalta visualmente los cruces importantes para optimizar tus entradas y salidas en trading. Características principales Señales de compra/venta automáticas: iconos qu
BRA EA Bollinger Rsi Adx
Leonardo Daniel Isaia
Asesores Expertos
Bollinger RSI ADX V3 - Solución de Trading Profesional Bollinger RSI ADX V3 es un Asesor Experto sofisticado y altamente personalizable diseñado para MetaTrader 5, que aprovecha el poder de las Bandas de Bollinger, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice Direccional Promedio (ADX) para ofrecer decisiones de trading precisas y estratégicas. Este EA es ideal para traders que buscan un sistema de trading automatizado robusto con gestión avanzada de riesgos, configuraciones de trading flexibl
HASH ExpertAdvisor
Leonardo Daniel Isaia
Asesores Expertos
HASH EA - Estrategia Profesional con Heiken Ashi Smoothed y Gestión de Riesgo Avanzada ¡Domina el mercado con precisión y control! El HASH EA es un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado y listo para el mercado real, diseñado para traders exigentes que buscan señales claras, filtros robustos y una gestión de riesgo impecable. Basado en la potente combinación de Heiken Ashi Smoothed (descargable gratis desde el Mercado MQL5), EMA de tendencia, ADX opcional y ATR dinámico, este EA opera en cu
luigig
29
luigig 2025.12.18 10:43 
 

El indicado se ha descargado pero no se carga en el gráfico. Aparece en blanco, sin ninguna indicación. Mala compra

Leonardo Daniel Isaia
1279
Respuesta del desarrollador Leonardo Daniel Isaia 2025.12.18 15:17
Acabo de subir una nueva versión (1.005) para que pruebes en tu cuenta. Esta incorpora la detección automática del Sufijo de tu broker para que no tengas que escribir nada. Deberías simplemente arrastrar en cualquiera de los 28 pares posibles y el Indicador hará el resto. Me confirmas si así se soluciona el inconveniente? Espero tu respuesta. Muchas gracias.
