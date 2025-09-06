FOTSI Indicator

FOTSI – Forex Overview True Strength Index

Descubre la verdadera fuerza de cada divisa y opera con ventaja.

El Indicador FOTSI es un oscilador multidivisa que mide el momentum real de cada moneda principal (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) a través de todos sus pares.

En lugar de analizar un único gráfico, el FOTSI combina la información de varios pares, suaviza el movimiento y aplica el algoritmo True Strength Index (TSI) para ofrecerte una visión clara, estable y sin retrasos de la fuerza relativa de cada divisa.

Características principales

Oscilador multidivisa: mide la fuerza de cada divisa de forma independiente.

mide la fuerza de cada divisa de forma independiente. Niveles de sobrecompra y sobreventa: +50 → Divisa en sobrecompra (alta probabilidad de corrección). –50 → Divisa en sobreventa. ±25 → Zona neutral.

Interpretación simple: curvas por encima o debajo de cero = fuerza/debilidad.

curvas por encima o debajo de cero = fuerza/debilidad. Sin repintado: todos los cálculos se hacen en tiempo real y se mantienen estables.

todos los cálculos se hacen en tiempo real y se mantienen estables. Compatible con cualquier par y timeframe: recomendado en H1, H4 y D1 para mayor fiabilidad.

¿Cómo usarlo?

Estrategia de reversión: buscar giros cuando una divisa alcanza extremos de +50 o –50.

buscar giros cuando una divisa alcanza extremos de +50 o –50. Confirmación de entradas: combinar con Price Action o soportes/resistencias.

combinar con Price Action o soportes/resistencias. Selección de pares más fuertes/débiles: elegir operaciones basadas en la divisa más fuerte vs la más débil.

Ejemplos prácticos

Si el USD está en +60 (sobrecompra) y el EUR en –55 (sobreventa) → alta probabilidad de rebote en EURUSD.

Si varias divisas están en zona neutral (±25) → evitar entradas, mercado sin fuerza clara.

Ventajas competitivas

No es un simple RSI, combina múltiples pares para mostrar la fuerza real.

Identifica oportunidades en extremos antes de que sean obvias en el gráfico.

Ayuda a evitar operar en zonas laterales sin tendencia.

Información adicional

Plataforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Tipo: Osciladores, Multidivisas, Niveles

Osciladores, Multidivisas, Niveles Recomendado para: Traders de reversión a la media, Swing traders, Analistas de fuerza relativa

FOTSI Indicator – Ve lo que los demás no ven.



Convierte la fuerza de las divisas en tu ventaja competitiva.