WaveTrend Oscillator Indicator MT5

Mejore su precisión comercial con el indicador WaveTrend Oscillator Indicator MT5, una herramienta basada en momentum adaptada del icónico script de LazyBear de 2014 en TradingView, renombrado por su exactitud en detectar reversiones de mercado y cambios de momentum. Celebrado ampliamente en la comunidad comercial durante más de una década, este oscilador combina elementos similares a RSI y MACD para detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa, convirtiéndolo en un elemento esencial para traders en forex, criptomonedas, acciones y commodities. Su popularidad surge de señales de cruce confiables que filtran ruido en mercados volátiles, ayudando a los usuarios a capitalizar en reversiones de tendencia y fuerza mientras minimizan falsos movimientos—ideal para scalpers, day traders y estrategias de swing buscando entradas de alta probabilidad.

El WaveTrend Oscillator Indicator MT5 visualiza el momentum a través de una línea dinámica (verde para el oscilador principal) que interactúa con una línea de señal (roja punteada), bandas de sobrecompra (rojas en 60/53) y sobreventa (verdes en -60/-53), complementado por un histograma para detectar divergencias y flechas para cues claras de compra/venta. Flechas verdes señalan compras potenciales cuando el oscilador cruza por encima de la señal por debajo de niveles de sobreventa, mientras que flechas rojas indican ventas en cruces descendentes por encima de zonas de sobrecompra. Beneficios incluyen detección temprana de reversiones para bloquear ganancias, evaluación de momentum para confirmación de tendencia, y alertas personalizables para actuar rápidamente sin tiempo en pantalla. No repinta y optimizado para MT5, expone buffers para integración con EA, habilitando estrategias automatizadas en entornos de movimiento rápido como crypto o pares de forex.

También disponible para MT4: WaveTrend Oscillator Indicator MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Características clave

  • Línea de Oscilador de Momentum: Buffer principal WT1 (verde chartreuse, longitud de canal predeterminada 10) rastrea momentum de precio para visualización intuitiva de fuerza de tendencia.
  • Cruce de Línea de Señal: Buffer WT2 (rojo) actúa como línea de señal punteada para triggers precisos de compra/venta, mejorando detección de reversiones.
  • Bandas de Sobrecompra/Sobreventa: Niveles personalizables (predeterminado OB 60/53, OS -60/-53) destacan condiciones extremas, ayudando en divergencias y estrategias de retroceso.
  • Visualización de Histograma: Histograma azul cielo (longitud promedio 21) enfatiza cambios de momentum, perfecto para detectar tendencias debilitadas o divergencias ocultas.
  • Flechas de Compra/Venta: Flechas verdes lima hacia arriba para compras y rojas hacia abajo para ventas, proporcionando cues visuales en cruces más allá de umbrales OS/OB.
  • Optimización de Retrospectiva: Analiza hasta 1000 velas (predeterminado) para contexto histórico, asegurando rendimiento confiable en backtesting sin lag excesivo.
  • Sistema de Multi-Alertas: Pop-ups de terminal, notificaciones push y alertas por email (todas predeterminadas habilitadas) para señales en tiempo real en cruces o salidas de bandas.
  • Compatibilidad con EA: 10 buffers exponen datos para valores de histograma, flechas y señales, habilitando integración de trading automatizado.
  • Alta eficiencia: Código ligero asegura rendimiento sin lag en MT5, adecuado para backtesting y trading en vivo en todos los activos.
  • Personalización amigable para el usuario: Entradas simples para preferencias de alertas y configuraciones de canales, haciéndolo accesible para principiantes pero poderoso para expertos.

El WaveTrend Oscillator Indicator MT5 es imprescindible para traders que buscan aprovechar apretones de volatilidad y momentum para resultados superiores. Su popularidad duradera surge de su efectividad probada en pronosticar rupturas, evaluar fuerza de tendencias y proporcionar alertas oportunas, dándole una ventaja competitiva en entornos volátiles.

